1. Haupt-Fritzbox als "Mesh-Master" registrieren

In unserem Beispiel verwenden wir die Fritzbox 6690 Cable am Kabelanschluss von Vodafone als Basis und die Fritzbox 7590 AX als Repeater. Auf beiden Geräten ist das Fritz-OS aktualisiert.

Kontrollieren Sie zunächst einmal die Einstellungen der Basis-Fritzbox. Öffnen Sie dazu die Konfigurationsoberfläche über "fritz.box" oder die standardmäßige IP-Adresse "192.168.178.1" im Browser. Melden Sie sich an und gehen Sie zu "Heimnetz -› Mesh". Klicken Sie auf das Register "Mesh-Einstellungen". Als Mesh-Betriebsart muss "Mesh Master" aktiviert sein. Falls nicht, ändern Sie die Option und drücken Sie die Schaltfläche "Übernehmen".

2. Zweit-Fritzbox als "Mesh-Repeater" registrieren

Nun verbinden Sie die beiden Fritzboxen mit einem Netzwerkkabel. Unter "Heimnetz -› Netzwerk" sollte die zweite Fritzbox mit ihrer aktuellen IP-Adresse auftauchen. Rufen Sie bitte die Oberfläche der zweiten Fritzbox (Modell 7590 AX) über diese IP-Adresse im Browser auf.

Gehen Sie zu "Heimnetz -› Mesh" und zum Register "Mesh-Einstellungen". Als Mesh-Betriebsart aktivieren Sie "Fritz!Box als Mesh Repeater" und setzen ein Häkchen bei "Diese FRITZ!Box ist Netzwerkgerät (IP-Client) im Heimnetz eines anderen Routers. Sie erhält vom Router eine IP-Adresse." Schalten Sie die Option "per WLAN" unter "Heimnetz-Zugang" aktiv. Wählen Sie weiter unten das Funknetzwerk, das die Fritzbox 6690 Cable als Mesh-Master bereitstellt. Klicken Sie auf "Übernehmen".

3. Mesh-Verbindung aufbauen

Als Nächstes entfernen Sie das Netzwerkkabel von der Fritzbox 7590 AX zur Fritzbox 6690 Cable. Drücken Sie an der 7590 AX die Taste "Connect/WPS", bis die LED zu blinken beginnt. Innerhalb von zwei Minuten drücken Sie die Taste "Connect WPS" an der Fritzbox 6690 Cable. Die Einbindung ins Mesh kann ausschließlich mittels Tastendruck erfolgen und nicht über die WPS-Funktion in der Fritzbox-Benutzeroberfläche.

Jetzt wird die WLAN-Verbindung aufgebaut. Der Vorgang ist abgeschlossen, sobald der Mesh-Master den Mesh-Repeater in der Mesh-Übersicht mit dem Mesh-Symbol anzeigt. Stellen Sie die Repeater-Box an den gewünschten Standort. WLAN-Geräte in Reichweite verbinden sich dann automatisch mit der Fritzbox 7590 AX als WLAN-Repeater, wenn sie ein besseres Funksignal als die Basis sendet.

(PC-Welt)