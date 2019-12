Die HUK24 erreicht als reiner Online-Versicherer rund 2,3 Millionen Kunden. Dazu kombiniert sie seit fast 20 Jahren kostengünstige Lösungen mit der Leistungsstärke der HUK-COBURG. Zum Beispiel erzielt der Bereich "Kfz-Versicherung" regelmäßig Bestnoten in Studien unabhängiger Institute, wie die Auszeichnung "Bester Kfz-Direktversicherer" von Focus Money beweist.

Um ihre Vision der erfolgreichsten Online-Versicherung auf dem deutschen Markt voranzutreiben, sucht die HUK24 immer wieder Experten Ihres Fachs. Denn die Welt des Marketings hat sich enorm gewandelt - auch in der Versicherungsbranche ist heute selbstverständlich, einen Vertrag online abzuschließen. Und das soll so einfach sein wie Pizza bestellen oder Online-Videos anzusehen.

Dazu arbeiten Profis verschiedenster Ausrichtung bei HUK24. Albrecht Vedova ist verantwortlich für Marketing Strategie & Steuerung: "Ich leite Ziele und Strategie für das jeweilige Jahr sowie die mittelfristige Planung ab und definiere, auf welche Produkte und strategischen Maßnahmen wir uns konzentrieren.", so Albrecht

Für die Zielgruppenansprache ist dann Sebastian Bauer verantwortlich. Er steuert als Lead Performance-Marketing alle Mediamaßnahmen von HUK24 von Video-Ads über Google-Anzeigen bis hin zu Display-Bannern. Er transportiert die Kreation zu den potenziellen Kunden. "Hier ist das Aufgabe, die richtige Zielgruppe so effizient wie möglich zur richtigen Produktansprache zu führen.", berichtet Sebastian.

Kevin Mahr ist Marketing Technology Manager und sieht seine Aufgabe als Schnittstelle zwischen Marketing und Software. Er ist insbesondere dafür verantwortlich, dass HUK24 - und damit auch seine Kollegen - stets die optimalen Tools nutzen, um Kampagnen zielgruppenoptimiert auszusteuern. "Meine Hauptaufgabe besteht darin, die HUK24 als digitalen Anbieter am Versicherungsmarkt auf das nächste Level zu heben. Marketing-Tech-Systeme sind hierbei die Grundlage, um unseren Kunden eine einzigartige Customer Experience bieten zu können", erklärt Kevin.

Tobias Zwingmann liefert die Kreation und sorgt als Lead Branding & Online Marketing dafür, dass die Benutzung aller Services auf huk24.de intuitiv leicht fällt. "In meinem Beruf ist die Herausforderung, stets up to date zu bleiben und sich den Kundenanforderungen anzupassen. Wir tun alles, damit der Kunde sich bei uns auf der Seite wohl fühlt und sofort findet, was er sucht", schließt Tobias.

Das weiß auch Vorstand Dr. Uwe Stuhldreier: "Es unseren 2,3 Millionen Kunden online so einfach wie möglich zu machen, ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Nur, wenn wir die Wünsche des Kunden in den Vordergrund stellen und kontinuierlich neue Online-Services entwickeln, bleiben wir erfolgreich. Daran arbeiten unsere Mitarbeiter jeden Tag mit Begeisterung. Daher suchen wir motivierte Mitarbeiter, die unsere digitale Leidenschaft teilen und unser Team bereichern. Deshalb kann ich nur ermutigen: Lernen Sie uns kennen und lassen Sie sich überzeugen."

Zurzeit sucht die HUK24 wieder Online-Experten, die den Ansporn haben, ihren Fachbereich eigenständig aufzubauen.