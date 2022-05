Die Mai-Ausgabe von TecChannel Compact bringt Ihnen in Form zahlreicher Hintergrund- und Ratgeber-Beiträge alles Wissenswerte zu den Themenkomplexen Cloud und Datacenter näher. Neben aktuellen Trendthemen wie dem Einsatz von KI im Rechenzentrum, Open Source in der Public Cloud und Hybrid-Cloud-Szenarien beschäftigt sich das Heft auch ausführlich mit technischen Fragestellungen. So erfahren Sie etwa, wie gut deutsche Unternehmen in Sachen Hybrid IT und Hybrid Cloud aufgestellt sind, wie Rechenzentren grüner werden und wie es um die Sicherheit in der Cloud bestellt ist.

TC Compact 05/22: Das steckt drin

Natürlich kommen auch diverse aktuelle Lösungen namhafter Anbieter nicht zu kurz - unter anderem nehmen wir Google Cloud Platform und Microsoft Azure eingehend unter die Lupe und zeigen Ihnen die wichtigsten Anbieter in Sachen Software as a Service und ihr Portfolio.

Das Ratgeber-Kapitel der aktuellen TecChannel-Compact-Ausgabe widmet sich den zahlreichen Alltags-Herausforderungen in Sachen Cloud und Datacenter: Hier erfahren Sie unter anderem, welche Lösungen es gibt, um die Flut an Software-as-a-Service-Lösungen und Cloud-Applikationen zu verwalten, wie Sie Microsofts OneDrive for Business optimal im Arbeitsalltag nutzen, oder wie Sie Ihre TK-Anlage mit Teams & Co. ersetzen.

Natürlich kommt auch das Thema Praxis dabei nicht zu kurz: Unter anderem klären wir Sie darüber auf, welche Cloud-Probleme häufig auftreten und wie man sie löst und stellen die besten kostenlosen Cloud-Speicher für Zuhause vor.

Diese Themen erwarten Sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 05/2020:

Aktuelle Trends

Cloud-Services: Die Nachfrage boomt

KI im Datacenter: Effizienter durch Automatisierung

Wie Rechenzentren umweltfreundlich werden

Public Cloud & Open Source: Neue Geschäftsmodelle

Die besten Cloud-Lösungen

Das leisten die Clouds von Google und Microsoft

SaaS: Die 30 wichtigsten Anbieter im Überblick

Cloud-Services für ERP: So finden Sie das beste Angebot für Ihre Firma

Praxis-Tipps für Unternehmen

Wie Sie die häufigsten Cloud-Probleme lösen

Security-Risiken bei Hyperscalern und SDDC

So geht's: Teams & Co. ersetzen die TK-Anlage

Cloud-Management: Mit diesen Tools behalten Sie den Überblick

