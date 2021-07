In Deutschland gibt es neben DHL und Hermes noch weitere Dienste wie UPS, Fedex oder DPD, die regelmäßig an der Tür klingeln. Natürlich lässt sich jeder Status eines Paketes in der jeweiligen App des Anbieters verfolgen. Im schlimmsten Fall bedeutet dies jedoch vier bis fünf unterschiedliche Anwendungen. Bestellen Sie überdies regelmäßig im Ausland, etwa in China bei Ali Express oder Banggood, kommen noch weitere hinzu.

An dieser Stelle kommt die Applikation Aftership ins Spiel: Sie ermöglicht es Ihnen, insgesamt über 600 internationale Spediteure in einer App zu verwalten. Damit Sie die Sendungen nachverfolgen können, geben Sie einfach im Einstiegsfenster mithilfe des Pluszeichens die Trackingnummer an. Zudem fügen Sie den Spediteur sowie optional einen beschreibenden Text hinzu. Aftership erlaubt Ihnen ohne Registrierung das Tracking von bis zu drei Sendungen, mit der Registrierung heben Sie diese Limitierung auf.

Über die E-Mail-Funktion ist es sehr komfortabel, neue Pakete zu Ihrer Trackingliste hinzuzufügen. Hierfür registrieren Sie über die App das zu verwendende E-Mail-Konto. Bekommen Sie danach eine Versandnachricht eines Online-Shops, so können Sie diese an die Adresse track@aftership.com weiterleiten. Die enthaltenen Informationen werden im Folgenden automatisch ausgewertet, und der Tracking-Link landet dann in der App-Übersicht. Sobald sich am Status der Sendung etwas ändert, erhalten Sie mittels Push-Nachricht eine Meldung. Somit sind Sie jederzeit darüber informiert, wann Ihre Bestellung bei Ihnen ankommt. (PC-Welt)