Laut dem "State of the Workplace Report" von Gallup liegt das Mitarbeiterengagement in Europa bei schlappen 13 Prozent und damit im Vergleich zu den übrigen Kontinenten ganz hinten. Vor diesem Hintergrund haben Experten von Lebenslaufapp.at versucht, die Aufgaben zu finden, die den Mitarbeitern in Europa am wenigsten gefallen. Das Ergebnis einer Umfrage unter 3.000 Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Telefonanrufe und Meetings gehören zu den unbeliebtesten beruflichen Aufgaben.

Über alle Branchen hinweg hat ein Viertel der Befragten Telefonanrufe als ihre unbeliebteste Aufgabe bezeichnet. Ähnlich hoch ist die Abneigung gegenüber Meetings: Auch hier brachte jeder vierte Befragte seinen Unmut über diese zeitraubenden Zusammenkünfte zum Ausdruck. Und obwohl Mails in den meisten Jobs ein essentielles Kommunikationmittel darstellen, belegen sie den dritten Platz auf der Liste der unbeliebtesten Aufgaben.

Unbeliebter als Buchführung

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass laut Studie selbst die an sich mühsame Aktenführung quer durch die Bank beliebter als Telefonate, Meetings oder E-Mails ist: In allen Branchen liegt die Tätigkeit in der Unbeliebtheitsskala hinter dem Versenden von E-Mails, es gibt aber durchaus kleine Unterschiede. So empfinden etwa Mitarbeiter aus der Tech-Branche die Kommunikation mit Kunden (7,6 Prozent) oder Kollegen Feedback zu geben (8,7 Prozent) als noch unangenehmer als das Führen von Akten. Beschäftigte in der Unterhaltungsindustrie (13,6 Prozent) und Regierungsmitarbeiter (12,5 Prozent) scheinen indes extrem wenig Spaß an der Aktenführung haben und kommunizieren lieber - wenn auch nur persönlich.

Erdulden statt weglaufen

Amanda Augustine, Karriereexpertin bei Lebenslaufapp.at, empfiehlt Beschäftigten, Routineaufgaben nicht als bloße Verpflichtungen, sondern als wesentliche Bausteine, die zum Gesamtbild ihrer beruflichen Laufbahn beitragen, zu sehen. Entsprechend sollte man bei Unzufriedenheit nicht immer gleich den Job wechseln. Manchmal helfe es, die Wahrnehmung und Herangehensweise an die weniger wünschenswerten Arbeitsaufgaben zu ändern.

Hier die Ergebnisse der Umfrage im Detail: