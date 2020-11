Immer mehr Unternehmen verschieben große Teile ihrer IT in die Cloud. Laut dem aktuellen "State of the Cloud" Report von Flexera nutzen weltweit bereits 98 Prozent aller Unternehmen mindestens eine Form von Cloud Computing. Und laut Statista wird der Cloud-Umsatz in Deutschland in diesem Jahr schon 12,1 Milliarden Euro ausmachen.

Die Gründe für die zunehmende Cloud-Nutzung sind eine nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit und Flexibilität sowie praktisch keine kapitalintensiven Vorabinvestitionen (CAPEX) in Hard- und Software. Auch beim direkten Kostenvergleich von Compute- und Storage-Leistungen sind die Public-Cloud-Angebote unschlagbar. Hinzu kommen die Vorteile einer äußerst hohen Verfügbarkeit, inklusive automatischen Backups.

Kernproblem: Datenkontrolle

Trotzdem sind viele Unternehmen noch skeptisch, ihre gesamten Daten in eine Cloud zu verschieben. Laut Flexera-Report sagen fast die Hälfte (46 Prozent) aller Unternehmen, dass sie ihre Finanzdaten komplett oder überwiegend im eigenen Rechenzentrum behalten wollen. Nur bei nicht-sensitiven Daten sieht das anders aus. Hier wollen rund ein Drittel der Befragten alles komplett in die Cloud auslagern.

Wenn es um das Thema Datensicherheit in der Cloud geht, sind verschiedene Aspekte zu berücksichtigen. Da ist zunächst die Cyber-Sicherheit, also der Schutz vor Hackern und dem zugehörigen Datendiebstahl. Hier sind jedoch die Public Clouds inzwischen oft sicherer als die meisten eigenen Rechenzentren - was unter anderen auch daran liegt, dass die Betreiber von Public Clouds den großskaligen Rechenzentrumsbetrieb als Kernkompetenz sehen und über eingespieltes Fachpersonal verfügen.

Anders sieht es dagegen mit dem Datenschutz aus, beispielsweise mit der Einhaltung der DSGVO oder der Datensicherheit vor den Zugriffen ausländischer Behörden, insbesondere der USA. Hier haben viele Unternehmen berechtigte Bedenken gegenüber einer Public Cloud - erst recht, wenn der Cloud-Provider außerhalb Europas angesiedelt ist.

Die Lösung: "Hosted Private Cloud"

Wer also Bedenken hat, seine Daten in eine Public Cloud zu verlagern, dem stehen inzwischen interessante Optionen zur Verfügung. So gibt es beispielsweise Angebote, bei denen die vielen Vorteile einer externen Cloud-Nutzung auch On-Premises verfügbar sind. IONOS cloud bietet beispielsweise eine "Private Cloud" an. Dabei handelt es sich um eine eigene, dedizierte Cloud-Infrastruktur mit nahezu allen Vorteilen einer Public Cloud, die aber bei IONOS cloud gehostet ist - 'powered by VMware'.

Das bedeutet, sie steht unter der vollständigen Kontrolle des Kunden. Also: kein Zugriff von anderen Unternehmen auf die Server- und Storage-Units und nur eigene Programme, Services und Zugriffsrechte. Trotzdem bietet diese Infrastruktur annähernd die gleichen Nutzungsvorteile, wie man sie von einer Public Cloud her kennt: hohe Skalierbarkeit, keine Administration, eine verbrauchsabhängige Abrechnung und modernste Middleware. Einzig bei den Kosten ist und bleibt eine Public Cloud günstiger, weil in diesem Fall die Kosten auf viele Anwender verteilt werden können.

Im Fall der IONOS cloud basiert diese Cloud auf VMware, der weltweit führenden Plattform für Virtualisierung. Die Aufgabenteilung zwischen IONOS cloud und dem Kunden sieht dann folgendermaßen aus:

IONOS cloud

Managen von Hardware und Software-Stack

Maintenance der VMware-Lösung

Driver- und Firmware-Updates

VMware Lizenzen-Management

Hardware-Austausch und -Upgrade

High-Performance Network und Internet-Zugang

Management des RZ-Betriebes

Kunde

VM-Management

Application-Monitoring

Backup und Recovery

Lizenzen-Management für Betriebssystem und Anwendungen

Bereits in Vorbereitung sind darüber hinaus Managed Backup sowie weitere Service Add-ons, wie Monitoring und Kapazitätsmanagement.

Dream-Team: Private plus Public Cloud

Eine solche Private Cloud ist gerade für viele KMUs, die nur über begrenzte IT-Ressourcen verfügen, eine ideale Lösung. Darüber hinaus kann sie aber auch der Einstieg in eine Kombination aus Private und Public Cloud sein, bei der praktisch die Vorteile aus beiden Welten zum Einsatz kommen.

Eine solche Hybrid Cloud lässt sich beispielsweise in Verbindung mit der IONOS cloud Compute Engine zu einer optimalen Infrastruktur verbinden. Das ist gerade für deutsche Unternehmen besonders wichtig, denn die IONOS cloud garantiert höchsten Datenschutz, da alle Daten vor dem unberechtigten Zugriff durch ausländische Behörden geschützt sind.

Damit sind aber noch längst nicht alle Möglichkeiten der IONOS cloud Plattform voll ausgeschöpft. Werden beispielsweise mehrere Cloud-Plattformen als Teil einer heterogenen Architektur betrieben, so entsteht eine sogenannte Multi Cloud. Das kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn das Unternehmen viele vertikal ausgerichtete Cloud-Plattformen nutzt, wie sie für die Fertigung, den Handel oder für Finanzdienstleister bestehen.

Auch in Verbindung mit SaaS-Angeboten wie CRM oder HR kann es sinnvoll sein, eine Multi-Cloud-Architektur einzurichten. Im Flexera-Report heißt es dazu, dass derzeit jedes Unternehmen im Durchschnitt 3,4 Public Cloud-Instanzen oder -Services und 3,9 Private Clouds im Einsatz hat. Die Marktforscher sehen einen klaren Trend in diese Richtung. "Die meisten Unternehmen verfolgen eine Multi-Cloud-Strategie, um unter anderem die Vorteile von 'Best-of-Breed' zu nutzen", schreibt Michael Warrilow, Vice President bei Gartner in einem Blogbeitrag.

Fazit

Unabhängig davon, wie sich IT-Architekturen und -Betriebsmodelle künftig weiterentwickeln werden, sind zwei Erkenntnisse festzuhalten: Die erste besteht darin, dass das Wohl der meisten Unternehmen vom Umgang mit ihren Daten abhängig sein wird. Die zweite: Kein Unternehmen wird künftig seine IT-Infrastruktur ohne externe Cloud-Partner aufstellen können. Am besten, man wählt letztere heute schon sorgfältig aus und sorgt für eine passenden Mix aus Private und Public Cloud.

