Die Berichtspflichten im nichtfinanziellen Bereich werden in den kommenden Jahren stark zunehmen. Mit der CSRD-Richtlinie (Corporate Sustainability Reporting Directive), die im Januar 2023 in Kraft trat, weitet die Europäische Union den Kreis der Betroffenen schrittweise aus. "Ab 2028 muss die Nachhaltigkeitsberichterstattung Teil jedes regulären Geschäfts-Reportings sein", sagt Johannes Sackmann, Director Consulting bei CGI, einem Unternehmen für IT- und Business-Consulting. Organisationen sollten sich aber bereits jetzt mit dem Thema ESG-Reporting (Environmental, Social, Governance) beschäftigen, rät der Experte: "Alle Unternehmen sind Teil eines Netzwerks aus Lieferanten, Geschäftspartnern und Kunden, die ihrerseits ihren Berichtspflichten nachkommen müssen."

Vor allem die Finanzierung dürfte laut Sackmann in den kommenden Jahren ohne nachgewiesene Nachhaltigkeit immer schwieriger werden: "Banken sind bereits seit 2017 verpflichtet, ein Reporting über ihre nichtfinanziellen Aktivitäten zu erstellen. Sie müssen ihr Geld möglichst nachhaltig investieren und auch die Risiken bewerten." Zukünftig werde die Kreditwürdigkeit daher nicht nur anhand ökonomischer Kennzahlen gemessen, sondern auch daran, wie nachhaltig eine Organisation wirtschaftet: "Für Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsinitiativen nicht nachweisen können, wird es schwer, eine ökonomisch attraktive Finanzierung zu bekommen. Es wird definitiv erhöhte Risikoaufschläge geben."

Auf der Jagd nach Daten

Eine der größten Herausforderungen für die nichtfinanzielle Berichterstattung liegt darin, alle relevanten Informationen zu erfassen und zu sammeln. Dabei muss man prinzipiell zwischen zwei Arten von Datenquellen unterscheiden:

- Interne Datenquellen: Alle für die Berichtspflicht relevanten Aktivitäten des Unternehmens selbst müssen gemessen und erfasst werden. "Dafür fehlt es häufig an den passenden Mechanismen und Prozessen", sagt Sackmann. Als Beispiel nennt er den CO2-Fußabdruck von Logistikketten: "Wir haben hier einen bestehenden Geschäftsprozess, der dahingehend geprüft werden muss." Große Schwierigkeiten machen auch Bereiche wie das soziale Engagement, die sich nicht ohne Weiteres messen lassen. "Gerade lokal verwurzelte Unternehmen engagieren sich häufig stark in ihrer Gemeinde, ohne das bisher zu erheben." CGI selbst hat mit der "CGI for Good"-Plattform ein System, in dem sich Mitarbeiter über soziale Projekte informieren und beteiligen können. "Die Plattform selbst gibt es schon länger", sagt Sackmann, "wir haben aber begonnen, sie massiv auszubauen und die Datenerhebung sowie das Reporting zu integrieren".

- Externe Datenquellen: Unternehmen müssen nicht nur alle eigenen relevanten Aktivitäten erfassen, sondern auch Rechenschaft darüber ablegen, wie nachhaltig und sozial Geschäftspartner in der Lieferkette agieren. "Es ist eine große Herausforderung, diese Daten in einer strukturierten Form zu bekommen, wenn sie überhaupt vorliegen", sagt Sackmann. Häufig seien die IT-Systeme für diese Datenerfassung nicht vorbereitet und müssten erst einmal dazu befähigt werden. "Die gesamte Systemlandschaft muss aktualisiert werden", sagt Sackmann.

Wer bereits viele Prozesse digitalisiert hat, ist laut dem CGI-Consultant im Vorteil: "Digitalisierung bedeutet mehr Effizienz, damit weniger Verschwendung und mehr Nachhaltigkeit." Moderne Systeme ließen sich zudem wesentlich leichter auf den erforderlichen Stand bringen als veraltete oder gar selbst entwickelte Umgebungen: Man muss dann nicht nur neue Geschäftsprozesse implementieren, sondern die IT insgesamt auf eine neue Ebene heben."

Der richtige Einstieg in das Nachhaltigkeits-Reporting

Angesichts der großen Herausforderungen rät Sackmann, Ruhe zu bewahren und den gesunden Menschenverstand einzuschalten: "Schauen Sie sich genau an: Was wird gefordert? Was heißt das für uns als Unternehmen? Welche Anforderungen erfüllen wir bereits? Was müssen wir noch verbessern? Was können wir selbst machen, und wo brauchen wir Unterstützung?" Der Experte empfiehlt, die vorhandenen Reporting-Standards als Ausgangsbasis zu nehmen, um daraus die Informationen abzuleiten, die für die Erfüllung der Berichtspflichten erhoben werden müssen. "So lässt sich durch eine Rückwärtsanalyse entlang der Wertschöpfungskette herausfinden, welche Stellschrauben zu verändern sind, und welche Systeme angepasst werden müssen."

Ohne externe Hilfe wird es allerdings nicht gehen, da ist sich Sackmann sicher: "Je nach Komplexität, Unternehmensgröße und Branche kann diese Unterstützung von einem Beratungshaus oder auch vom Finanzierungspartner kommen." Banken hätten das notwendige Wissen und seien außerdem implizit dazu angehalten, ihren Kunden zu helfen. "Auch das Eigeninteresse der Banken darf man nicht unterschätzen", sagt Sackmann, "schließlich müssen sie selbst ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten berichten". Die lokale Industrie- und Handelskammer, Wirtschaftsprüfer, aber auch das Umweltbundesamt seien weitere empfehlenswerte Anlaufstellen.

Wenn es darum geht, die IT-Systeme anzupassen, sind laut Sackmann spezialisierte Beratungsunternehmen wie CGI die richtigen Ansprechpartner. Die Transformation sollte allerdings nicht überhastet und unvorbereitet unternommen werden: "Erst wenn ich mir Klarheit über die Anforderungen der Berichtspflichten verschafft habe, ist es sinnvoll, in die Umsetzung zu gehen." Als Hilfestellung können Checklisten oder Fragebögen dienen, wie sie beispielsweise auch CGI anbietet: "Unser CGI Sustainability Assessment, eine qualifizierte, Questionnaire-basierte Erhebungsmethode, hat einen allgemeinen und einen branchenspezifischen Teil und hilft dabei, den aktuellen Stand und die offenen Punkte zu definieren."

Fazit: Nachhaltiges Handeln wird zum Wettbewerbsfaktor

Die nichtfinanziellen Berichtspflichten in den Bereichen Umwelt, soziale Verantwortung und gute Unternehmensführung stellen das gesamte Unternehmen auf den Prüfstand - vom Einkauf über die Produktion bis hin zu Personalwesen und Buchhaltung. "Alle Bereiche sind betroffen", sagt Sackmann, "es gibt keine Abteilung, die nicht tangiert wird." Die Umsetzung verursacht nicht nur jede Menge Arbeit, sondern auch erhebliche finanzielle Aufwände. Sackmann warnt aber davor, die Investitionen als Argument gegen die notwendigen Veränderungen zu missbrauchen: "Wenn Unternehmen nichts tun, werden die Kosten noch viel höher."

Weitere Informationen finden Sie hier!