Die digitale Transformation und die IT-Modernisierung schreiten unaufhaltsam voran. Damit verbunden ist ein weiterhin explosionsartiges Wachstum an unstrukturierten Daten. Schätzungen besagen, dass sich dieses Datenvolumen bei Großunternehmen bis 2030 mehr als verzehnfachen wird. Inmitten dieses massiven Anstiegs haben Unternehmen Schwierigkeiten, ihre Legacy-Speicherumgebungen zu skalieren und gleichzeitig die Budgets, die Komplexität und die Infrastruktur im Griff zu behalten. Nötig sind effiziente und dauerhafte Lösungen, die die Kapazität maximieren und mit dem rasanten Wachstum der Daten skalierbar sind.

Doch es geht nicht nur um die Beherrschbarkeit der Datenmengen, sondern vor allem auch um eine bessere Nutzung der Datenschätze, denn diese werden zunehmend zur wichtigsten Wertschöpfungsquelle für alle Unternehmen und Organisationen. Ob Analysen, Aggregierungen, KI, Archivierung, Backup oder Recovery - in allen Fällen müssen die Datenzugriffe problemlos, schnell und ohne Kompromisse möglich sein.

Festplatten haben ausgedient

Derzeit sind 90 Prozent aller unstrukturierten Daten in den Rechenzentren auf magnetischen Datenträgern gespeichert. Das führt zu vielen Problemen, die von Zuverlässigkeit über Verfügbarkeit bis zur Abwärme reichen. Dem gegenüber steht der Preisvorteil dieser Systeme, der bislang als unschlagbar gilt. Alternativ dazu gibt es schon seit Langem All-Flash-Speicher. Diese sind in puncto Performance, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit den magnetischen Festplatten weit überlegen, doch bislang war der Preis prohibitiv hoch. Das aber hat sich jetzt gravierend geändert. So hat der auf Flash-Systeme spezialisierte Anbieter Pure Storage jetzt ein bahnbrechend neues System auf den Markt gebracht: Das neue FlashBlade//E. Mit seinem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis läutet dieses System eine neue Ära der Datenspeicherung ein. Das System verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung des dichtesten und effektivsten Multi-Petabyte-Repositorys für unstrukturierte Daten. Und außerdem: FlashBlade//E ist eine Lösung mit geringem CO 2 -Fußabdruck und kann damit die Nachhaltigkeitsziele bei der IT signifikant unterstützen.

FlashBlade//E: Mehr Leistung - weniger Kosten

FlashBlade//E ist ein kapazitätsoptimiertes All-Flash-System, das für Datei- und Objektspeicherung entwickelt wurde. Es handelt sich dabei um eine moderne Speicherplattform, die eine effiziente Datennutzung ohne Kompromisse ermöglicht. Das heißt: einfaches Datenmanagement, massive Skalierbarkeit, beispiellose Dichte sowie höchstmögliche Umweltverträglichkeit. Und das alles zu einem Anschaffungspreis, der mit festplattenbasierten Lösungen vergleichbar ist, zusätzlich aber noch wesentlich geringere Betriebskosten aufweist.

All-Flash-Architekturen, wie sie mit FlashBlade//E erstellt werden, sind keine Off-the-Shelf-SSDs. Sie bestehen aus Direct-Flash-Modulen, also Hardware und Software, die in das Betriebssystem integriert und optimiert sind. So läuft FlashBlade//E auf der bewährten Purity//FB-Software. Diese bietet höchste Transparenz über alle Datei- und Objekt-Workloads hinweg und reduziert die Komplexität der Speicherverwaltung. Sie bietet native NFS-, S3- und SMB-Protokollunterstützung und kann Milliarden von Dateien und Objekten in einem einzigen System managen. FlashBlade//E ist so konzipiert, dass es problemlos auf mehrere 10 Petabyte skaliert werden kann, sodass es mit dem Wachstum an unstrukturierten Daten schritthalten kann. Beispielhafte Anwendungen dafür sind technische Berechnungen, KI oder andere datenintensive Probleme in vielen Branchen. "Mit Flashblade//E dringen wir in einen Markt vor, der heute noch den Festplattensystemen vorbehalten ist, doch das wird sich rasant ändern", sagt Markus Grau, Principal Technologist bei Pure Storage.

Ein Bündel an Vorteilen

Dass FlashBlade//E den Festplatten haushoch überlegen ist, zeigen ein paar Vergleichswerte:

80 Prozent weniger Platzbedarf

80 Prozent weniger Stromverbrauch

60 Prozent geringere Betriebskosten

85 Prozent weniger E-Waste

Und eine 10- bis 20-mal höhere Zuverlässigkeit

Deshalb ist FlashBlade//E die bessere Lösung für alle unstrukturierten Datenspeicher-Workloads.

Fazit

Die unstrukturierten Datenmengen steigen weiterhin exponentiell an. Legacy-Storagesysteme sind dem nicht mehr gewachsen - und inzwischen auch zu teuer. Den All-Flash-Systemen wie FlashBlade//E gehört die Zukunft. Sie bieten eine dichtere, energieeffizientere Speichertechnologie, die für unstrukturierte Workloads eine kostengünstige Alternative darstellt. So wird das gesamte RZ effizienter und beschert dem Business deutliche Konkurrenzvorteile. Und schließlich lassen sich mit FlashBlade//E auch die immer wichtiger werdenden Nachhaltigkeitsziele trotz des großen Datenwachstums erreichen.

Pure Storage hat in einem Webinar viele weitere nützliche Informationen über die neuen FlashBlade//E-Systeme zusammengestellt.

