Alibaba Cloud will mit dem neuen Sprachmodell Tongyi Qianwen einen Business-Konkurrenten zu ChatGPT etablieren. Er soll künftig sämtliche Business-Apps von Alibaba Cloud antreiben, inklusive der Collaboration-App DingTalk und des persönlichen Assistenten Tmall Genie.

Wie Alibaba Cloud in einer Pressemitteilung verkündet, steht die Software (die Englisch und Chinesisch unterstützt) zunächst chinesischen Unternehmenskunden im Rahmen eines Betatests zur Verfügung.

