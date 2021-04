Sie können den neuen Echo Show 10 3. Generation hier für 249,99 Euro kaufen. Er ist in Anthrazit und in Weiß erhältlich und wird ab dem 14. April 2021 ausgeliefert. Wir haben den Echo Show 10 3. Generation getestet.

Optik und Ausstattung

Der Echo Show 10 3. Generation hat eine Plastik-Stoff-Oberfläche. Der eigentliche 10,1-Zoll-Bildschirm (25,6 cm Bildschirmdiagonale; 1280 x 800 Pixel) besitzt eine glatte Kunststoffoberfläche, der vergleichsweise schwere Standkörper, an dem der drehbarer Bildschirm befestigt ist, hat dagegen einen Stoffüberzug.

Der Echo Show 10 bietet also ein ähnliches Erscheinungsbild wie anderen Echos, zum Beispiel wie der Echo 4. Generation.Er ist durchaus wohnzimmertauglich und fügt sich unauffällig in die Wohnumgebung ein, ein Designstück ist der Echo Show 10 aber nicht. Metallapplikationen fehlen.

Der Echo Show 10 steht stabil, der Bildschirm vibriert beim Tippen ein wenig. Den Bildschirm können Sie jederzeit auch per Hand drehen. Die Neigung des Bildschirms können und müssen Sie sogar von Hand einstellen, dafür gibt es keinen Stellmotor.

Der Bildschirm spiegelt sehr stark, lässt sich aber gut ablesen. Seine Helligkeit können Sie automatisch via Sensor anpassen lassen oder jederzeit auch von Hand einstellen.

Am oberen Bildschirmrand befinden sich in der Mitte physische Tasten zum Ein- und Ausschalten von Mikrofon/Kamera und zum „leiser“ und „lauter“ stellen. Etwas weiter rechts folgt ein mechanischer Schieber zum Verdecken der Kamera, die sich an der Vorderseite im rechten oberen Eck befindet. Sie überträgt ihren Videostream mit 13 Megapixel und bietet laut Hersteller ein 110-Grad-Sichtfeld. Zudem ist die Kamera unverzichtbar für das Tracking der Person vor dem Echo.



Die Mikrofone sind oberhalb des Touchscreen angebracht. Der Bildschirm nimmt den größten Teil der Vorderseite ein, wobei ihn ein relativ breiter Rand einrahmt.

An der Rückseite befinden sich keine Anschlüsse oder Bedienelemente. An der Unterseite des Standkörpers befindet sich der Anschluss für das Stromkabel.

Seinen Sound gibt der Echo über zwei frontseitige Hochtonlautsprecher und einen Woofer aus. Diese sind alle im Standfuß verbaut und zwar im drehbaren Teil. Der Sound ist also dank der Drehfunktion von jedem Standpunkt rund um den Echo gut zu verstehen und Sie können auch von jedem Standort aus mit dem Echo sprechen - also auch, wenn Sie hinter ihm stehen.

Eine Zigbee-Bridge verbaut Amazon ebenfalls in dem Echo Show 10. Sie können als Zigbee-kompatible Smart-Home-Geräte wie zum Beispiel Philips-Hue-Leuchten ohne zusätzliche Bridge direkt mit dem Echo Show 10 verbinden und danach per Sprachbefehl bedienen. Wie das funktioniert, haben wir seinerzeit am Beispiel des Echo Plus erklärt.

Einrichtung

Für die Einrichtung müssen Sie Ihr Amazon-Konto auf dem Display eingeben. Mithilfe einer mitgelieferten Papierschablone, die Sie um den Standfuß legen, können Sie an einem neuen Aufstellpunkt prüfen, ob der Bildschirm beim Drehen anstößt. Wenn Sie den Echo Show 10 an einen anderen Standort stellen, müssen Sie erneut prüfen, ob er sich dort drehen kann, ohne anzustoßen.

Sie legen während der Einrichtung fest, wie weit sich der Bildschirm um die Achse des Standteils drehen darf - in beide Richtungen jeweils um 175 Grad, wobei er dann wieder umdreht. Und - ganz wichtig - Sie legen hierbei fest, wo der Bildschirm in Ruhe seinen Standardplatz einnehmen soll. Diese beiden Einstellungen können Sie unter „Einstellungen“ jederzeit wieder ändern.

Wenn Sie auf dem Bildschirm vom oberen Rand nach unten wischen, kommen der Schieberegler für die Bildschirmhelligkeit, ein Button zum Ein- und Ausschalten der Bewegungsfunktion, ein „Bitte nicht stören“-Button und die Tipp-Fläche für das Einstellungenmenü. Wischen Sie dagegen vom rechten Bildschirmrand nach links, dann gibt Ihnen Echo Show 10 einen Überblick über die Möglichkeiten von Alexa.

Bedienung und Funktionen

Der Touchscreen reagiert ausreichend schnell und zuverlässig auf Eingabe. Der Schieber zum Abdecken der Kamera ist eine gute Idee, aber etwas fummelig zu bedienen. In erster Linie steuern Sie den Echo Show 10 aber ohnehin wie immer bei einem Echo per Sprachbefehl an Alexa.

Echo Show 10 kann alles, was andere Echos mit Bildschirm ebenfalls können: Videotelefonie samt Gruppenanrufen, Wettervorhersage, Verkehrslage, Shopping auf Amazon, Termine und eintreffende Lieferungen anzeigen, Timer stellen, Witze erzählen, Nachrichten anzeigen, Videos oder Musik abspielen (mit solider Soundleistung), Smart-Home-Geräte steuern und so weiter. In den USA unterstützt Echo Show 10 auch Zoom-Video-Konferenzen. Natürlich können Sie die diversen Skills für Alexa nutzen.