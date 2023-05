Unternehmen, die die Digitalisierung als ihre Top-Business-Herausforderung ansehen, wissen um die Bedeutung und Risiken des Datenschutzes. Dazu zählen mangelnde Kontrolle über personenbezogene Daten sowie unzureichende Informationen über die Nutzung und Verarbeitung der Daten. Das trifft insbesondere beim Einsatz von Cloud Computing zu, wo die Daten sehr schnell über viele Einheiten hinweg übertragen und gespeichert werden. Trotzdem müssen auch hier alle Compliance-Vorgaben erfüllt sein. Das BSI hat eine Richtlinie herausgegeben, in der es unter anderem heißt: "Werden in der Cloud Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt, müssen diese gemäß den geltenden Bestimmungen geschützt sein (Compliance). Dabei kann es sich um Anforderungen aus der Datenschutzgrundverordnung (DSGV), dem Telekommunikationsgesetz (TKG), der Abgabenordnung (AO) bei der Verarbeitung steuerrechtlicher Daten, dem Handelsgesetzbuch (HGB) bei der Verarbeitung buchführungsrelevanter Daten und dem Strafgesetzbuch (StGB) handeln." Die Compliance-Verantwortung liegt beim Cloud-Nutzer. Verstöße können zu Geldstrafen führen oder sogar strafrechtliche Konsequenzen haben. Vorstände oder Geschäftsführer haften unter Umständen sogar persönlich.

Die Umsetzung und kontinuierliche Einhaltung all dieser Anforderungen erfordern üblicherweise erhebliche technische und organisatorische Maßnahmen. Vor allem bei stark regulierten Unternehmen, wie Finanz- und Gesundheitsdienstleistern kann das zu Projektverzögerungen oder unwägbaren Risiken führen. Einige IT-Service-Unternehmen bieten deshalb inzwischen einen "Managed Data Protection und Datenschutz as a Service" an, der Verzögerungen und Compliance-Risiken weitestgehend minimiert oder sogar ganz beseitigt.

Hyperscaler und DSGVO: Ja, aber …

Besonders diskutiert wird die Nutzung von US-amerikanischen Cloud-Providern. Hier gibt es seit langer Zeit Rechtsunsicherheiten in Bezug auf die Einhaltung der DSGVO. Doch die Wogen glätten sich. So hat der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) im März seine Stellungnahme zu dem Entwurf des Angemessenheitsbeschlusses zum EU-U.S. Data Privacy Framework (EU-U.S. DPF) bekannt gegeben. Darin wurden viele Fortschritte im Vergleich zur Vorgängerübereinkunft, dem sog. Privacy Shield, erzielt. Vor allem wurden die Kritikpunkte des EuGH aus dem Schrems II-Urteil adressiert. Hierzu zählt die Einrichtung eines neuen Rechtsbehelfsmechanismus, der für betroffene Personen in der EU wirksame Rechtsschutzmöglichkeiten geschaffen hat.

Der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BfDI), Ulrich Kelber, begrüßte die Verbesserungen. "Wir sehen den Willen, ein angemessenes Schutzniveau für Betroffene, deren personenbezogenen Daten an Unternehmen in die USA übermittelt werden, zu schaffen. Deutliche Fortschritte gibt es insbesondere im Bereich des Government Access für Zwecke der nationalen Sicherheit", schrieb er in seinem Kommentar. Trotzdem ist er weiterhin skeptisch: "Bedenken haben wir, ob die neuen Regelungen in allen Punkten ein Schutzniveau gewährleisten, das den EU-Datenschutzstandards gleichwertig ist", lautet sein Einwand. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Compliance-Auflagen als erfüllt gelten, solange die Daten den Hoheitsbereich der EU nicht verlassen.

Verschlüsselung nützt nur, wenn der Key sicher aufbewahrt wird

Verschlüsselung ist zu einem wichtigen Werkzeug beim Schutz persönlicher und vertraulicher Informationen geworden. Doch die Sache hat zwei Haken: Erstens, auch verschlüsselte Daten können leicht kompromittiert werden, wenn der Schlüssel verloren geht. Zweitens: Ohne Schlüssel gibt es keinen Zugriff auf die Daten; das ist genauso, als hätte man gar keine Daten mehr. Deshalb ist die ordnungsgemäße Schlüsselverwaltung entscheidend für die Sicherheit. In einer Untersuchung von Entrust sagten 56 Prozent der Befragten, dass die Verwaltung der Schlüssel ein herausfordernder Prozess sei.

Als besonders sichere Lösung sehen Experten einexternes Key Management (EKM), mit dem das Niveau der Vertraulichkeit von Daten (Data Confidentiality) verbessert wird. Hierbei wird ein kryptographischer Schlüssel außerhalb der Cloud-Plattform auf Hardware-Sicherheitsmodulen (HSM) in einem separaten Rechenzentrum gespeichert. Dadurch hat der Cloud-Provider keinen Zugriff auf die KMS_Schlüssel (customer managed keys).

Fazit

Datenschutzkonzepte müssen die erforderliche Datenhoheit garantieren - auch beim Einsatz von Cloud-Diensten. Dazu gehört, dass die Art und Weise der Nutzung ebenso transparent ist, wie der Ort, an dem Daten gespeichert sind. Mit bewährten Verfahren lässt sich die Datenresidenz so kontrollieren, dass die Daten nur innerhalb der EU verarbeitet und gespeichert werden. Zudem müssen Vorkehrungen zur IT-Sicherheit und Verschlüsselungsverfahren eingesetzt werden, um den Datenzugriff für Unbefugte unmöglich zu machen. Mit diesen Basismaßnahmen werden viele gesetzliche Anforderungen, wie die DSGVO häufig bereits erfüllt.