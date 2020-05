Der Veranstalter des Expofestivals TALENTpro lockt nach den Digital Days mit einer zweiten Online- Konferenz in diesem Jahr, eine dritte Ausgabe ist in Vorbereitung. Das Programm ist in vier gleichwertige Bereiche aufgeteilt, jeder Konferenztag erhält einen eigenen Schwerpunkt. In je 30-minütigen Webinaren und anschließenden 15-minütigen Fragerunden behandeln Recruiting- und Marketing-Experten aktuelle Themen. Veranstaltungsstart ist jeweils 8:45 Uhr.

Am ersten Tag, also dem 26. Mai, geht es um Jobbörsen, der darauffolgende Tag vermittelt Know-how rund um das Talentmanagement. Employer Branding ist das Thema des dritten Tages, bevor die Online-Konferenz am 29. Mai mit dem Thema Active Sourcing abschließt.

Jeder Konferenztag beginnt mit einer Keynote, die ab neun Uhr eine dreiviertel Stunde dauert und sich den wichtigsten Trends des jeweiligen Tagesschwerpunkts widmen wird:

Recruitment Data Chain: Information, Involvement, Action: Birger Meier, Global Research and Development Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, erörtert gemeinsam mit Christian Schrader, Gründer und Geschäftsführender Gesellschafter HRI Solutions GmbH am 26. Mai dieses spannende Thema.

Expertentalk: Ressortleiter Jobs & Karriere der Computerwoche Hans Königes im Gespräch mit Frank Rechsteiner, HR Experte und Buchautor, zum Thema Talentmanagement und Talent Attraction am 27. Mai.

Attracting talents with influencer marketing: Am dritten Tag widmet sich Katrin Kollossa, CEO von BuzzBird GmbH, zusammen mit ihrer Mitarbeiterin Stefanie Gerhardt, verantwortlich für Creator-Kommunikation, dem Thema Influencer Marketing.

Alles was sie über für erfolgreiches Active Sourcing in Krisenzeiten wissen müssen: Barbara Braehmer, Talent Acquisition Expert bei Intercessio GmbH, steht am 29. Mai Rede und Antwort zu diesem aktuellen Thema.

Die Teilnehmer können sich kostenfrei unter www.onlinekonferenz.talentpro.de registrieren. Im Nachgang der Konferenz können sämtliche Vorträge kostenpflichtig erworben werden. Die dritte TALENTpro Online Konferenz wird vom 13. bis 16. Oktober stattfinden.