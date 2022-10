Lufthansa gibt Entwarnung wegen der aktivierten Airtags im abgegebenen Gepäck: Die Bluetooth-Tracker sind erlaubt. Dies bestätigte auch das Luftfahrtbundesamt. Die Airtags sind demnach Geräte mit einer recht kleinen Batterie und geringer Funkintensität und bergen so kein Sicherheitsrisiko beim Flug.

The German Aviation Authorities (Luftfahrtbundesamt) confirmed today, that they share our risk assessment, that tracking devices with very low battery and transmission power in checked luggage do not pose a safety risk. With that these devices are allowed on Lufthansa flights.