Die Gerüchte, dass künftige Airpods (Pro, Pro 2, Generation 4 etc.) Fitness-Sensoren eingebaut erhalten, kommen nicht von ungefähr: Bereits 2017, knapp halbes Jahr nach der Vorstellung der ersten Airpods, hat Apple Patente veröffentlicht, die die Verwendung von Gesundheitssensoren in drahtlosen Kopfhörern beschreiben. Seitdem kursieren Gerüchte um die potenzielle neue Funktion, sobald neue Kopfhörer von Apple anstehen.

Nicht anders war es mit den Airpods Pro 2 – noch im Mai 2021 hat Mark Gurman in einem Bloomberg-Bericht behauptet, die zweiten Generation der Pro-Kopfhörer komme mit mehreren neuen Gesundheits- und Fitness-Funktionen. Den Zeitpunkt hat Gurman für das Jahr 2022 angesetzt, nun revidiert der Journalist seine Vorhersagen in seinem aktuellen Newsletter. Zwar forsche Apple nach wie vor an Herzfrequenz- und Temperatursensoren in den Airpods, es sei jedoch unwahrscheinlich, dass die beiden Funktionen schon in der kommenden Generation erscheinen, meint Gurman.

Airpods Pro 2 vermutlich im Herbst

Ansonsten werden die Airpods Pro der zweiten Generation für die zweite Hälfte 2022 vorhergesagt, die iPhone-Keynote oder ein späterer Termin wie eine mögliche Oktober-Keynote sind der perfekte Zeitpunkt für die Veröffentlichung, sind doch die drahtlosen Apple-Kopfhörer ein perfektes Weihnachtsgeschenk.

Insbesondere die Temperaturmessung in der Ohrmuschel ist keine verkehrte Idee: Schon jetzt wird bei den Babys unter anderem Fieber mit den speziellen Thermometern im Ohr gemessen, dies ist eine der Stellen am menschlichen Körper, wo man einigermaßen genau die Körpertemperatur nachmessen kann. Die gemunkelte Apple Watch Series 8 könnte wegen ihrer Platzierung am Armgelenk nur die Hauttemperatur messen, der Wert schwankt jedoch deutlich und ist weniger aussagekräftig als die Körpertemperatur. (Macwelt)