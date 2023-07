Das vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz (KI) - der sogenannte AI Act - nimmt zusehends Form an - und bringt europäische Unternehmen und ihre Entscheider auf die Barrikaden.

In einem offenen Brief (PDF) bringen nun mehr als 150 Entscheider diverser großer Unternehmen ihre Bedenken über die Regulierungspläne der EU zum Ausdruck - darunter auch der IT-Verband Bitkom sowie zahlreiche namhafte deutsche Unternehmen wie:

Der Grundtenor: Der AI Act in seiner aktuellen Form würde die Wettbewerbsfähigkeit und die technologische Souveränität von Unternehmen in Europa aufs Spiel setzen - insbesondere im Bereich Generative AI.

We are proud to release our open letter against the current AI Act to the public today:

Europe simply can not afford to stay on the sidelines any longer, and over 150 leading corporations and researchers agree: https://t.co/OPrL9HPiYC #AIAct @FinancialTimes @Merantix #Europe