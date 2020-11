Enterprise-Resource-Planning-Systeme (ERP) wie SAP sind sehr leistungsfähig, stellen Unternehmen mit ihrer Komplexität aber auch immer wieder vor Herausforderungen, vor allem wenn es darum geht, Daten zwischen SAP und Drittsystemen auszutauschen. Zwar unterstützte die Enterprise-Integration-Platform-as-a-Service-Lösung (EiPaaS) Boomi Unified Platform auch schon bisher jede nur denkbare Integration, allerdings waren dazu vertiefte Kenntnisse der Struktur des SAP-Systems notwendig.

Der Zugriff erfolgte wie üblich über BAPI (Business Application Interfaces) oder IDOC (Intermediate DOCument). "Anwender waren stark an die Standards dieser Methoden gebunden", erklärt Bo Moller, Advisory Systems Engineer, und Integrationsspezialist bei Boomi, "daher haben wir nach einem flexibleren und agileren Weg gesucht. Wir wollten einen moderneren Ansatz, der auf Open API basiert."

Flexibler und leichter Zugriff auf SAP-Systeme

Die neue Boomi-Lösung aXis for SAP ist das Ergebnis dieser Suche. Neben dem Zugang zu SAP-Daten, den der Boomi Legacy SAP Enterprise Connector bislang über die SAP Java Connector Library (JCo) realisiert hat, ist nun ein direkterer und flexiblerer Zugriff möglich. Boomi aXis for SAP läuft im SAP selber und liefert die Schnittstelle, die werkseitig fehlt.

Die intuitive Benutzeroberfläche von Boomi erlaubt es Mitarbeitern in den Fachbereichen auf diese Weise, eigenständig SAP-Services abzufragen. "Sie können jetzt sehr viel mehr selbst erreichen, ohne dass sie die Hilfe eines ABAP-Entwicklers benötigen oder Custom-ABAP-Code in Kunden-SAP-Systeme integrieren müssen", erklärt Moller die Vorteile.

Dieser No-Code-Ansatz wird von den SAP-Kunden begeistert aufgenommen. "Sie benötigen keinen speziellen Code in den SAP-Systemen der Kunden außer das Boomi-Add-on aXis ABAP", sagt der Systems Engineer, "alle Abfragen erfolgen über die Boomi aXis UI unter Verwendung von Standard-SAP-Technologie. Und diese fügt sich mit einem No-Code/Low-Code-Ansatz gut in die bestehende SAP-Infrastruktur des Kunden ein." Boomi aXis for SAP unterstützt SAP-Tabellen, Tabellen-Join, Tabellen-Views sowie BW-Datenquellen und in Kürze kommen JCo, RFM und IDOC's zusammen mit einem Monitoring-Dashboard hinzu."

Bis August 2020 unterstützte Boomi nur den 'JCo-Ansatz' von SAP über den Boomi Legacy SAP Connector (BAPI, RFM, IDOC), um SAP in Nicht-SAP-Systeme zu integrieren. Diesen Legacy-Ansatz unterstützt Boomi weiterhin, solange SAP die JCO-Technologie pflegt. "Wir lassen keine Kunden zurück", erklärt Moller. "Mit Boomi aXis unterstützen wir nun einen agileren und moderneren Ansatz, der dem Bedarf unserer Kunden nach Unterstützung großer Datenextraktionen aus SAP gerecht wird, aber dennoch Low-Code und eine schnelle Markteinführung mit Boomi-Technologie honoriert."

Schneller Time-to-Market und Service-Generierung on-the-fly

Die Vorteile der neuen Lösung sind vielfältig. "Kunden erhalten mit Boomi aXis for SAP mehr Flexibilität, um komplexe Integrationen in ihre SAP-Systeme einzuführen als mit dem traditionellen Ansatz", sagt Moller. Bisher waren sie auf den vorhandenen SAP-Services angewiesen, so Moller weiter, "jetzt können sie ihre eigenen generieren - und das on-the-fly und ohne Code."

Dieser einfache, schnelle und flexible Zugriff auf SAP-Daten erlaubt eine Echtzeiterfahrung bei der Integration von SAP-Daten in Systeme wie Pegasystems, Snowflake oder andere. "Der gesamte Entwicklungslebenszyklus beschleunigt sich durch die Integration-Accelerator-Komponente von Boomi aXis for SAP von Wochen auf wenige Tage oder sogar Stunden", sagt Moller.

Die Integration basiert dabei auf sogenannten Events - Ereignissen in SAP wie der Änderung einer Adresse, eines Warenbestandes oder eines Lieferstatus. "Immer wenn in SAP ein Event stattfindet, können wir diese Information nutzen, um in anderen angeschlossenen Systemen entsprechende Änderungen durchzuführen, ", erklärt der Systems Engineer. "Damit heben wir die bestehenden Investitionen auf ein neues Niveau." Bei jeder Änderung wird die Synchronisierung automatisch getriggert, die für eine Aktualisierung aller angeschlossenen Systeme in Echtzeit sorgt. Der Abgleich kann dabei in beide Richtung gehen - aus dem SAP-System und umgekehrt.

Ein solches Event kann beispielsweise die Anlage oder Veränderung von Kundendaten sein. So lässt sich beispielsweise die Datenreplikation zwischen SAP und einem Kundenportal Analytics End-Point wesentlich vereinfachen. "Jedes Mal, wenn die SAP-Daten sich ändern, können die Änderungen in Echtzeit in das Kundenportal übernommen werden", sagt Moller. "Dafür bietet Boomi aXis for SAP durch seine Event-basierte Architektur die besten Voraussetzungen." Die Anwendungsfälle sind vielfältig, wenn man die einheitliche Plattform von Boomi und die umfangreiche Konnektivität out of the Box nutzt.

Wie die Wasserwerke Zug von Boomi aXis for SAP profitieren

Die Wasserwerke Zug (WWZ AG) sind ein regionaler Energie-, Telekom- und Wasserversorger für den Schweizer Kanton Zug und die umliegenden Regionen Schwyz, Aargau, Luzern und Zürich. Die 1892 gegründete Unternehmensgruppe beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter und erwirtschaftete über 250 Millionen Schweizer Franken Umsatz pro Jahr. WWZ stand vor der Herausforderung einer Migration von SAP R3 nach S/4 HANA. Die Integration des SAP-Systems mit dem Kundenportal war dabei sehr code-lastig. Die Aktualisierung sämtlicher Skripte und ABAP-Code hätte einen hohen Aufwand bedeutet. "Boomi aXis for SAP löste genau dieses Problem", erinnert sich Moller.

"Eine unserer größten Herausforderungen bestand darin, ein hohes Volumen an SAP-Daten kontinuierlich und problemlos zu extrahieren, um verschiedene Anwendungen innerhalb unseres Ökosystems zu speisen", sagt Stefan Willi, Chief Technology Officer der WWZ Energie AG, "durch den Einsatz von Boomi konnten wir eine neunfache Zeitersparnis erzielen, indem wir vordefinierte SAP-Vorlagen nutzen und Daten effizient zwischen den Anwendungen austauschen konnten, um unsere Geschäftsziele zu erreichen."

Fazit

Die Integration von SAP mit anderen Anwendungen war bisher nur mit der Hilfe von Spezialisten möglich. Boomi aXis for SAP sprengt diese Fesseln und ermöglicht den Zugriff auf SAP-Daten über seine innovative Plattform, benutzerfreundlich definiert per No-Code-Oberfläche. Anwender in den Fachbereichen können nun eigene Abfragen definieren, ohne auf SAP-erfahrene Programmierer angewiesen zu sein. Dank des direkten Zugriffs auf SAP-Daten wird die Synchronisierung mit SAP mit in der Boomi Plattform verbundener Applikationen, Datenbanken und Analysesysteme erheblich vereinfacht und beschleunigt. Projekte, die früher Wochen gedauert hätten, lassen sich nun in Tagen oder gar Stunden umsetzen. Boomi aXis for SAP ist darüber hinaus eine zertifizierte SAP-Lösung und kann daher mit allen SAP-Systemen eingesetzt werden. "Wir befolgen alle SAP-Standards", betont Moller, "alles steht im Einklang zu SAP Best Practices."

