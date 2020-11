Agile Methoden wie Scrum sind vor allem durch Start-ups bekannt. Sie teilen Projekte in zeitliche Etappen ein. Am Ende jeder Etappe steht ein voll funktionsfähiges Zwischenprodukt, das dem Auftraggeber zur Kontrolle vorgelegt wird. Dieses transparente Vorgehen bewährte sich besonders für kleinere Projekte. Doch eignet es sich auch für große Kunden? Eine Antwort auf diese Frage fand die BWI: "Wir arbeiten mit einem Scrum-ähnlichen Ansatz, den wir an die speziellen Bedürfnisse der Bundeswehr angepasst haben", sagt Stefan Siemes, Lead Expert SAP Business Intelligence (BI).

BWI macht die Bundeswehr "agil"

Je größer ein Kunde, desto geringer ist in der Regel seine Agilität. Bei IT-Projekten sind große Auftraggeber häufig 100-prozentig darauf fokussiert, wie das fertige Endprodukt "aussehen" soll. Der eigentliche fachliche Nutzen des Projektes gerät dabei häufig aus dem Blick. Das SAP-BI-Team der BWI achtet deshalb immer auf den Business Value: Was macht die eigentliche Wertschöpfung aus? Was ist der Mehrwert des Projekts?

Für eine Organisation wie die Bundeswehr sind agile Methoden besonders im Umfeld von SAP-Business-Intelligence von Vorteil. "Dank agiler Methoden können wir die Grundlagen dafür liefern, den Informationsbedarf unseres Kunden zu decken und dennoch flexibel auf fachliche Änderungen reagieren. Wir geben ihm zum Beispiel monatliche Updates, in denen wir den Projektstatus mit interaktiven Grafiken visuell aufbereiten", so Stefan Siemes.

Der typische Projektablauf eines SAP-BI-Projekts

Für Stefan Siemes ist der Nutzen agiler Methoden klar: "Unser Kunde profitiert davon, dass wir näher an ihm und seinen Bedürfnissen stehen. Wir interagieren auf Augenhöhe mit ihm - und er hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Projektes. Wir können jederzeit auf seine Wünsche eingehen und Realisierungsanteile nach Bedarf neu bewerten beziehungsweise priorisieren." Ein gutes Beispiel für das agile Vorgehen sind die Front-End-Entwicklung mit SAP UI5 oder SAP Lumira. Wünscht sich der Kunde etwa einen Button an einer bestimmten Stelle einer Nutzeroberfläche, setzt das Team das nicht einfach um. Es fragt vielmehr, ob dadurch die User Experience bestmöglich unterstützt wird, und stellt anschließend dem Kunden einen optimierten Ansatz vor.

Das Team um Stefan Siemes denkt immer einen Schritt weiter. Bei der Business-Intelligence-Betreuung der Bundeswehr reicht es nicht, den Status quo zu kennen. Die Spezialisten beschäftigen sich schon im Voraus mit den zugrunde liegenden fachlichen Prozessen und deren Hintergründen. Dank SAP BI und moderner User Experience ist es möglich, dem Kunden wichtige Analysen visuell und verständlich darzustellen. "Wir bringen unser IT-Know-how und den technologischen Weitblick mit ein. Deshalb können wir frühzeitig auf verschiedenste Szenarien reagieren", sagt der IT-Experte.

Der Einsatz von BI bei der Bundeswehr

Das agile Projektmanagement kam schon bei vielen BI-Vorhaben zum Einsatz. Eines der innovativsten ist derzeit das Projekt "Digitalisierung der Lagebilder", das die BWI gemeinsam mit der Bundeswehr realisiert. Die Bundeswehr erhält dadurch eine bisher nicht abgebildete Transparenz über ihre Hauptprozesse wie Personal, Logistik oder Rechnungswesen. Es kann beispielsweise erfasst werden, welche Materialien für die Ausbildung sowie für Übungen und Einsätze benötigt werden, um rechtzeitig Beschaffungen einzuleiten.

Vertiefende Einblicke ermöglichen sogenannte Meta-Lagebilder. Diese fassen die Informationen der verschiedenen Fachlagen in einem bestimmten Kontext zusammen und ermöglichen ganzheitliche Bewertungen. Sie zeigen beispielsweise auf, ob für einen anstehenden Einsatz das Personal gut genug ausgebildet ist oder die geplanten logistischen Ressourcen in ausreichendem Maß vorhanden sind. Dank der Meta-Lagebilder können die Akteure der Bundeswehr frühzeitig Handlungsbedarfe antizipieren und proaktiv darauf reagieren.

Agiles Arbeiten bei einer Bundesgesellschaft?

Stefan Siemes begann seine Karriere als Offizier bei der Marine und arbeitete dort zuletzt als interner SAP-BI-Berater. Nach Dienstzeitende setzte er seine Laufbahn bei verschiedenen Beratungshäusern in der freien Wirtschaft fort. Sein Wechsel zur BWI voriges Jahr war für ihn die richtige Entscheidung: "Zum einen kann ich meine Kenntnisse über die Bundeswehr gewinnbringend einsetzen. Zum anderen bietet mir die BWI flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten. Deshalb bekomme ich Beruf und Familie besser unter einen Hut." Und auch inhaltlich sieht er seinen Wechsel positiv: Er muss nun seinem Kunden nicht eine x-beliebige Lösung verkaufen - ein ganz anderes Arbeitsgefühl als in einem umsatzgetriebenen Unternehmen. "Als 100-prozentige Bundesgesellschaft können wir uns ganz auf die zentralen technischen und fachlichen Aspekte unserer Arbeit konzentrieren", erklärt Siemes.

Um die Bundeswehr im SAP-Umfeld noch umfassender beraten zu können, bietet der Bereich von Stefan Siemes spannende Einstiegsmöglichkeiten für neue Mitarbeiter*innen: "Wir suchen SAP-Berater aller Karrierestufen. Wichtig sind vor allem Eigeninitiative, ganzheitliches Denken und die Lust am aktiven Mitgestalten von BI-Lösungen. Wir wünschen uns Kolleg*innen, die Feuer und Flamme sind für die Optimierung von Projekten und Prozessen im SAP-Umfeld."

Neben Stellen im Bereich BI erwarten Sie eine der größten Einführungen von SAP S/4HANA in Europa und viele weitere spannende IT-Projekte, die die digitale Zukunft Deutschlands beeinflussen.

