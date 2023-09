Adobe hat den offiziellen, kommerziellen Release seiner Generative-AI-Toolsuite Firefly verkündet, nachdem im Mai 2023 die Beta-Phase für das Produkt angelaufen war. Die generativen KI-Modelle stehen im Rahmen der neu eingeführten Firefly-Web-Applikation zur Verfügung, sind nativ in Adobes Creative-Cloud-Applikationen Photoshop, Express und Illustrator integriert und ermöglichen Funktionen wie beispielswiese:

Adobes generative KI-Modelle wurden mit (den eigenen) Stock-Fotos sowie gemeinfreien respektive nicht urheberrechtlich geschützten Inhalten trainiert und sind laut Adobe nicht zuletzt dank der Unterstützung von mehr als 100 Sprachen darauf konzipiert, von einer breiten Nutzerbasis mit verschiedenen Skillsets zu kreativen Zwecken eingesetzt zu werden.

