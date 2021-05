Wenn Unternehmen ihre Abläufe digitalisieren, steht der Abfallentsorgungsprozess häufig nicht im Fokus. Hier lassen sich jedoch nicht nur Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwände erheblich senken, sondern darüber hinaus mittels Vermeidung unnötiger Fahrten auch deutliche CO2-Einsparungen erzielen.

Im produzierenden Gewerbe und großen Industrieunternehmen fällt eine große Vielfalt an Abfallstoffen an, die in der Regel sortiert und in dafür vorgesehenen Behältern gelagert werden. Entsorger leeren diese Behälter meist in einem festgelegten Rhythmus, unabhängig vom jeweiligen Füllstand. Neben der mitunter schwierigen Suche einzelner Behälter auf unüberschaubaren Firmengeländen gilt es, bei einer Leerung und hier insbesondere bei gefährlichen Abfällen viele Papierdokumente zu bearbeiten.

Durchgängige Digitalisierung des Entsorgungsprozesses

Den Kern der digitalisierten Lösung von Axians bildet ein speziell entwickelter Sensor, der nicht nur seinen Standort per GPS-Signal sondern auch den Füllstand des jeweiligen Behälters meldet. Ferner zeigt er seine Ausrichtung und Kippbewegungen an. Der Sensor lässt sich mittels Parametrisierung auf die Größe des Behälters und dessen gewünschten Maximalfüllstand anpassen.

Die Anbindung dieses Senors an die Steuerungssoftware kann über ESM erfolgen. Diese Funktechnik ist jedoch nicht optimal, da die Signalübertragung häufig durch Betonwände oder -decken eingeschränkt ist. eWaste nutzt daher bevorzugt LoRa-WAN-Anbindungen (Long Range Wide Area Networks). Dieses Funknetz auf Kurzwellenbasis durchdringt alle Hindernisse und kommt bereits in vielen Unternehmen für IoT-Szenarien zum Einsatz.

Automatisierte Dokumentation

Die Softwarelösung der eWaste übernimmt weitgehend automatisiert die Dokumentationspflichten. Über ein konfigurierbares Dashboard lassen sich alle wichtigen Faktoren und Füllstände übersichtlich anzeigen. Die jeweils zuständigen Entsorger werden automatisiert informiert, wenn der Füllstand ein vorab definiertes Niveau erreicht hat. Damit entfallen überflüssige Fahrten und die damit verbundenen Kosten für deren Verwaltung und Organisation. Laut Bernhard Hagemann, Geschäftsführer der Axians eWaste GmbH lassen sich so bis zu 30 Prozent CO2-Einsparungen erzielen.

Bei gefährlichen Abfällen müssen alle Beteiligten die sachgemäße Übergabe schriftlich unterzeichnen. Im digitalisierten Szenario kann dies beispielsweise über eine Signaturkarte mit einem passenden Kartenleser erfolgen. Da diese Geräte insbesondere auf Entsorgerseite nicht zuverlässig vorausgesetzt werden können, hat Axians dafür die eANVmobile, eine eANV-App für das elektronische Abfallnachweisverfahren entwickelt, mit der sich die Begleitdokumente ohne weiteren Aufwand mithilfe einer Fernsignatur mobil signieren lassen. Die App unterstützt sowohl IOS - als auch Android-Geräte.



In großen Industriebetrieben sind Standort und Befüllungsgrad einzelner Entsorgungscontainer häufig unklar.

Der parametrisierbare IoT-Sensor zeigt per GPS seinen Standort, Füllstand, Ausrichtung und Kippbewegungen an.

Der Fahrer des Entsorgungsfahrzeugs quittiert die Übernahme über ein Mobile Device.

Mit dem eANV-Portal lassen sich alle Back-Office-Prozesse mit einer durchgängigen Lösung bearbeiten.

Modularer Lösungsbaukasten

Mit dem eANVportal bietet die Axians eWaste außerdem eine umfassende Plattform für alle, die am gesamten Entsorgungsprozess von Abfall beteiligt sind: Erzeuger, Entsorger, Beförderer, Händler und amtliche Stellen. Es bildet alle Vorgänge ab, die in diesem Prozess vorkommen und abgewickelt werden müssen. Via Intranet oder über das Internet haben alle Berechtigten verzögerungsfrei Zugriff auf alle Dokumente u.a. für das elektronische Abfallnachweisverfahren.

Die Softwarelösungen der Axians eWaste nutzen bereits etliche mittelständische Firmen und große DAX-Unternehmen, wie beispielsweise Daimler AG, BMW AG, InfraServ GmbH & Co. Gensdorf KG, Evonik, Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG oder Wintershall Dea GmbH. Diese nutzen entweder einzelne Bestandteile der Lösung, haben das System als On-Premise-Lösung im Einsatz oder sie beziehen die gesamte Lösung aus der Cloud. Die Axians eWaste legt Wert darauf, hier im Einzelfall auf die Bedürfnisse der Anwenderunternehmen einzugehen. Lassen auch Sie sich eine passende Lösung für Ihre Anforderungen maßschneidern: Abfallwirtschaft wirtschaftlich gemacht - Axians eWaste