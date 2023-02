1. Banking mit getrennten Geräten

Am sichersten erledigen Sie Bankgeschäfte auf zwei voneinander getrennten Geräten: Rufen Sie die Banking-Website Ihrer Bank zu Hause am Desktop-PC oder Notebook auf. Die TANs zur Bestätigung von Überweisungen empfangen oder erzeugen Sie auf Ihrem Handy oder per TAN-Generator. Ein Hacker müsste beide Geräte kompromittieren, was unwahrscheinlich ist.

2. Bankwebseite manuell ansteuern

Gehen Sie auf die Homepage Ihrer Bank und nutzen Sie den dortigen Link zum Onlinebanking. Verwenden Sie keine Suchmaschine und legen Sie kein Lesezeichen an, das ein Virus manipulieren könnte. Achten Sie auf die richtige Adresse: Sie muss mit "https" beginnen. Am Schlosssymbol in der Adresszeile Ihres Browsers erkennen Sie, dass die Daten sicher übertragen werden.

3. Niemals Links anklicken

Klicken Sie niemals Links zum Onlinebanking in Mails an - egal, mit welcher Drohung, Versprechung oder findigen Argumentation man Sie dazu bringen will.

4. Keine Messenger öffnen

Folgen Sie ebenso niemals Banking-Links in SMS oder Mitteilungen in Messengern wie Whatsapp.

5. Bei der Bank nachfragen

Banken verschicken keine Mails mit anklickbaren Links oder Aufforderungen, etwas herunterzuladen oder zu installieren. Sollten Sie trotzdem eine solche Nachricht erhalten haben und zweifeln, ob sie eventuell doch echt sein könnte, rufen Sie bei der Hotline Ihrer Bank an und fragen Sie explizit nach. Die Hotlinenummer finden Sie auf der Homepage Ihrer Bank.

6. Auf Grammatik achten

Hacker sind kreativ, wenn es darum geht, mit gefälschten Mitteilungen an Zugangsdaten zu kommen. Oft erkennen Sie die Fälschung bei näherem Hinsehen an der fehlenden direkten Anrede, holprig formulierten Sätzen, widersprüchlichen Angaben oder angehängten Dateien - schnell in den Papierkorb damit!

7. Nie Zugangsdaten weitergeben

Geben Sie niemals Ihre Zugangsdaten am Telefon, per E-Mail oder über einen Messenger weiter. Verlangt ein Anrufer oder eine E-Mail - angeblich von Ihrer Bank - zur Freischaltung des Kontos nach angeblich technischen Problemen Ihre Daten, legen Sie auf. Informieren Sie telefonisch Ihre Bank - aber nur unter der offiziellen Telefonnummer von der Bank-Homepage.

8. Starkes Passwort verwenden

Den Zugang zu Ihrem Onlinekonto sichern Sie mit einem Passwort, das nur schwer zu knacken ist. Verwenden Sie das betreffende Passwort ausschließlich fürs Onlinebanking und ändern Sie es regelmäßig. Speichern Sie es nicht auf dem PC. Verwenden Sie als Gedächtnisstütze besser ein Buch im Regal, in das Sie das Passwort gut getarnt eintragen - ohne dazuzuschreiben, dass es sich um Ihr Banking-Passwort handelt.

9. Zur Sicherheit immer manuell abmelden

Nach getaner Arbeit gilt: Melden Sie sich durch einen Klick auf den entsprechenden Button vom Onlinebanking ab und schließen Sie alle Browserfenster.

(PC-Welt)