9 KI-Extensions für Google Chrome

Google Chrome ist nicht ohne Grund führend in seinem Bereich. Insbesondere in Verbindung mit den im Übermaß zur Verfügung stehenden Extensions kann der Browser enormes Potenzial entfalten. Mit Hilfe von ChatGPT beziehungsweise Generative AI lässt sich Chrome dabei längst auch um entsprechende Funktionalitäten ergänzen. Das kann nicht nur dem Nutzererlebnis, sondern auch der Accessibility und der Produktivität enorm zuträglich sein.

In diesem Artikel stellen wir Ihnen neun KI-Extensions für Google Chrome vor, die es Wert sind, ausgetestet zu werden.

ChatGPT for Google

Obwohl ChatGPT ziemlich leistungsfähig ist, leidet der KI-Chatbot unter einer eher simplen Einschränkung: Er arbeitet nur in einem Browser-Tab. ChatGPT for Google befreit den Chatbot von den Fesseln der Einzelregisterkarte und ermöglicht, ChatGPT in sämtlichen Chrome-Tabs zu nutzen.

Dabei aktiviert die Extension ChatGPT automatisch, sobald Sie eine Suchanfrage starten und liefert - parallel zu den Suchmaschinenergebnissen - entsprechenden Output. Der wesentliche Vorteil des Addons besteht dabei darin, dass Sie keine Prompts verwenden müssen.

Pro:

aktiviert ChatGPT auf allen Suchergebnisseiten;

steht parallele KI- Suchergebnisse zur Verfügung;

Kontra:

erfordert ein OpenAI-Konto;

ChatGPT Writer

Es gibt nur wenige Chrome-Erweiterungen, die so viele ChatGPT-Funktionen auf Google Services ermöglichen, wie ChatGPT Writer. Dazu schafft sie einfach eine Verbindung von ChatGPT zu Gmail.

Das ermöglicht den Benutzern der Chrome-Extension (die dank Chromium-Basis übrigens mit sämtlichen Browsern funktioniert, die das Framework nutzen) zum Beispiel, Ihre Google-Mails automatisiert per KI schreiben, beziehungsweise beantworten zu lassen. Zudem bietet ChatGPT Writer universelle Sprachunterstützung.

Pro:

Gmail mit KI nutzen;

Multi-Language-Support;

Kontra:

keine zusätzlichen Funktionen;

Compose AI

Google Chrome lässt Drittanbieter-Apps ganz generell einige Freiheiten - da bildet auch ChatGPT keine Ausnahme. Diesen Umstand macht sich auch Compose AI zunutze. Diese Extension verspricht automatisierte KI-Textgenerierung in jeder Lebenslage sowie zu jedem Zweck, von der E-Mail bis hin zum Social-Media-Post.

Darüber hinaus ist die Browser-Erweiterung auch in der Lage, Vorschläge für Verbesserungen zu machen oder Stichpunkte in Texte zu verwandeln. Der Output, den die Extension liefert, kann sich dabei durchaus sehen lassen. Der Haken an der Sache: Die kostenlose Version weist ein Limit von 1.000 Worten auf.

Pro:

kann vollständige E-Mails schreiben;

Output direkt nutzbar;

Kontra:

kostenlose Version stark eingeschränkt;

HIX.AI

Die Chrome-Erweiterung HIX.AI präsentiert sich vielseitig und kann ihre Nutzer insbesondere weiterbringen, wenn es um automatisierte Texterstellung geht. Die Extension kann beispielsweise Inhalte in Google Docs erstellen, Posts auf Facebook, X und anderen sozialen Kanälen absetzen oder auch E-Mails beantworten. Darüber hinaus durchforstet HIX.AI aber auch die Suchergebnisseiten von Google und findet so zielstrebig relevante Antworten auf praktisch jede Frage. Diese Extension bietet auch eine Alternative zur KI-basierten Bing-Seitenleiste. Insofern ist HIX.AI eine Art vollständige KI-Suite für Chrome.

Pro:

Texte, E-Mails und Social Postings verfassen, bearbeiten, übersetzen etc.;

einfache Aktivierung;

auch mit Edge kompatibel;

Kontra:

kein Offline-Modus;

Merlin

Auch Merlin bringt eine ganze Fülle von KI-Funktionalitäten in Ihren Browser und unterstützt neben GPT-3.5 und 4 auch weitere LLMs wie Claude 2 und Llama 2. Mit Hilfe der Extension können Sie chatten, E-Mails schreiben, das Internet durchsuchen, Social-Media-Posts genereren, Videos und PDFs zusammenfassen und sogar Text-to-Image-Funktionen nutzen.

Diese Chrome-Erweiterung verspricht, Ihren Browser in ein universelles KI-Tool zu verwandeln. Dabei erfordert die Nutzung weder ein OpenAI-Konto, noch ein kostenpflichtiges Abo. Die Gratis-Version weist mit 51 Abfragen pro Tag zudem ein relativ großzügiges Limit auf.

Pro:

umfangreiche KI- beziehungsweise ChatGPT-Funktionen;

kein OpenAI-Account notwendig;

kostenlos nutzbar;

Kontra:

kann Slowdowns verursachen;

Promptheus

Die Basisversion von ChatGPT funktioniert vollständig textbasiert. Promptheus ermöglicht, den KI-Chatbot per Spracheingabe zu bedienen.

Ist die Extension installiert, müssen die Nutzer lediglich die Leertaste gedrückt halten, um Sprachbefehle zu aktivieren. Dabei unterstützt Promptheus diverse Sprachen und zeichnet sich durch eine einfache Bedienung aus.

Pro:

kombiniert ChatGPT und Sprachsteuerung;

Unterstützung für diverse Sprachen;

Kontra:

teilweise Probleme mit der Spracherkennung;

TeamSmart AI

Auch TeamSmart AI bringt eine ganze KI-Suite in Ihren Browser - ist dabei aber eher für den Unternehmenseinsatz konzipiert. Die Extension nutzt diverse KI-Modelle (etwa GPT-4, Claude V2, Llama 2), den Anwendern persönliche KI-Assistenten in den Bereichen General AI, Marketing und Social Media zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus unterstützt diese Chrome-Erweiterung auch Entwickler mit der Möglichkeit, auf KI-Basis Code zu generieren.

Dabei leistet TeamSmart AI erstaunlich gute Arbeit, insbesondere wenn man bedenkt, dass es sich hierbei "nur" um eine Browser-Erweiterung handelt.

Pro:

KI-Suite für diverse Aufgaben;

ideal zur Produktivitätssteigerung;

Kontra:

enthält nicht alle Funktionen von ChatGPT;

TweetGPT

Diese Extension bietet genau das, was ihr Name verspricht: Sie vereint den KI-Chatbot mit dem, was früher einmal Twitter war und ermöglicht, automatisiert Tweets zu verfassen.

Dabei lässt sich TweetGPT in vielfacher Hinsicht konfigurieren, etwa was die Tonalität, die verwendete Sprache oder die Themen angeht.

Pro:

automatisierte Tweets;

diverse Konfigurationsmöglichkeiten;

Multi-Language-Support;

Kontra:

Output sollte überprüft werden;

Wiseone

Während sich das Gros der in diesem Artikel vorgestellten Chrome-Erweiterungen auf Textgenerierungs-Tasks fokussiert, geht Wiseone in eine andere Richtung und positioniert sich als "KI-Lesetool fürs Web"

Dabei nutzt die Extension KI-Fähigkeiten, um komplexe Abschnitte eines Textes automatisch zu erkennen und vorzulesen. Darüber hinaus kann Wiseone auch besonders komplexe Zusammenhänge erklären, weiterführende Informationen zu bestimmten Themen liefern und beim Faktencheck unterstützen. Wiseone befindet sich derzeit in der Beta-Phase und ist kostenlos nutzbar. Ein Account bei OpenAI ist nicht notwendig.

Pro:

fortgeschrittene Text-to-Speech-Funktionen;

Text-Zusammenfassungen;

"Faktencheck"-Funktion;

Kontra:

auf Text-to-Speech-Funktionalität beschränkt;

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Macworld.