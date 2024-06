Das Google Pixel 8a ist ein weiteres großartiges Smartphone des Android-Herstellers. Doch nach mehr als einer Woche im Alltagsbetrieb habe ich festgestellt, dass viele der besten Funktionen versteckt oder sogar standardmäßig ausgeschaltet sind.

Smartphones werden in der Regel nicht mit Bedienungsanleitungen ausgeliefert. Schon der Einrichtungsprozess würde viel zu lange ausfallen, wenn Google Sie nach jeder der gewünschten Funktionen fragen würde. Ich erkläre Ihnen daher, welche Zusatzfunktionen des Pixel 8a Sie unbedingt aktivieren sollten.

Diese acht versteckten Funktionen werden Ihnen dabei helfen, das Beste aus Ihrem neuen Pixel 8a herauszuholen. Viele der Features stehen zudem auch auf älteren Geräten wie dem Pixel 7a und Pixel 6a zur Verfügung.

Sie können diese Funktionen im Einstellungsmenü des Smartphones aktivieren oder alternativ in der Suchleiste danach suchen.

Circle to Search

Die neue KI-Funktion Circle to Search steht nicht nur auf dem neuesten Flaggschiff von Google zur Verfügung. Doch auf dem Pixel 8a müssen Sie ein wenig danach suchen. Vergewissern Sie sich zuerst, dass in den Einstellungen die Option "Zum Suchen die Startbildschirmtaste gedrückt halten" aktiviert ist. Halten Sie dann die Gestenleiste oder die Home-Taste gedrückt und tippen Sie auf "Circle to Search" und kreisen Sie dann den Teil des Bildschirms ein, den Sie nachschlagen möchten.

Das kann ein Bild eines leckeren Gerichts sein, über das Sie sich informieren möchten. Oder aber eine Sehenswürdigkeit, die Sie einmal selbst besuchen möchten. Sogar bei Fotos von Kleidungsstücken kann Google Sie zum entsprechenden Shop weiterleiten.

Einstellungen > "Zum Suchen die Startbildschirmtaste gedrückt halten" suchen > aktivieren

Smooth Display

Der Bildschirm des Pixel 8a bietet eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Diese Funktion ist jedoch standardmäßig ausgeschaltet. Damit will der Hersteller wahrscheinlich die Akkulaufzeit erhöhen. Der automatische Wechsel zwischen 60 und 120 Hertz sorgt jedoch im Alltag für ein flüssigeres Erlebnis beim Scrollen. Daher sollten Sie die Funktion "Smooth Display" aktivieren.

Einstellungen > Anzeige > Smooth Display

Quick Tap

Diese brillante Funktion ist standardmäßig ausgeschaltet. Mit Quick Tap können Sie zweimal mit dem Finger auf die Rückseite des Smartphones tippen. Dies löst eine zuvor festgelegte Funktion aus. Auf diese Weise lässt sich ein Screenshot erzeugen, die Musikwiedergabe stoppen oder die Taschenlampe einschalten. Sie können sogar festlegen, dass die Geste stärker getippt werden muss, wenn Sie sie häufig versehentlich auslösen.

Einstellungen > System > Touch-Gesten > Schnelltippen

Streichen oder Drücken für Google Assistant

Es ist kein Geheimnis, dass Google das Mikrofon in der Suchleiste verändert hat. Der Google Assistant wird so nicht mehr automatisch aufgerufen. Sie können Googles Helfer jedoch auf zwei bequeme Arten zu Hilfe rufen. Wahlweise halten Sie die Einschalttaste gedrückt oder wischen von den unteren Ecken des Bildschirms aus nach innen. Beide Möglichkeiten können Sie in den Einstellungen aktivieren.

Einstellungen > System > Touch-Gesten > Zum Aktivieren von Assistant gedrückt halten

Einstellungen > System > Navigationsmodus > Zahnrad > Streichen, um den Assistenten aufzurufen

Schlummernde Benachrichtigungen

Das Benachrichtigungsfeld eines Smartphones ist meist ziemlich voll und unübersichtlich. Wenn Sie eine der eingegangenen Benachrichtigungen gern später bearbeiten möchten, lässt sich diese in den Schlummermodus versetzen. Nach einem vorher angegebenen Zeitraum erscheint die Benachrichtigung dann erneut.

Einstellungen > Benachrichtigungen > Schlummern von Benachrichtigungen zulassen

Adaptive Benachrichtigungsvibration

Wenn Ihr Smartphone auf einer flachen Oberfläche wie einem Schreibtisch klingelt, kann die Vibration des Geräts deutlich lauter wirken und für Schreckmomente sorgen.

Schalten Sie daher die adaptive Vibrationsfunktion ein. Dann reduziert das Pixel 8a die Vibrationsstärke, wenn Ihr Smartphone mit dem Bildschirm nach unten auf einer Oberfläche liegt.

Einstellungen > Ton und Vibration > Vibration und Haptik > Adaptive Alarmvibration

Schnellformulierungen

Vielleicht wissen Sie gar nicht, dass Sie Ihr Smartphone mit Ihrer Stimme dazu bringen können, Alarme und Timer zu stoppen. Das funktioniert auch bei Anrufen, beispielsweise mit den Wörtern "Annehmen" oder "Ablehnen".

Einstellungen > Google > Einstellungen für Google-Apps > Suche, Assistant und Sprache > Google Assistant > Schnellformulierungen

Now Playing

Diese Funktion ist nicht neu und Google fragt Sie schon während des Einrichtungsprozesses danach. Dennoch ist sie leicht zu übersehen und gleichzeitig eine meiner liebsten Pixel-Funktionen.

"Now Playing" arbeitet wie Shazam auf Ihrem Sperrbildschirm. Damit kann das Pixel 8a Musik erkennen, die in der Nähe abgespielt wird. Im Anschluss zeigt Ihnen das Feature sowohl den Interpreten als auch den Namen des Titels auf dem Bildschirm an.

Sie können sogar Ihren "Now Playing"-Verlauf einsehen. Dieser zeigt alle Songs an, die Sie in letzter Zeit analysiert haben. Damit können Sie auch im Nachhinein noch einen interessanten Song aufspüren.

Einstellungen > Ton und Vibration > Now Playing

(PC-Welt)