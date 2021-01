Bluetooth ist vermutlich der am häufigsten einsetzte Standard, wenn es darum geht, Smartphones mit Zubehör zu verbinden. Doch kommt es hier immer wieder zu Problemen. Wir haben uns die wichtigsten angesehen.

1. Bluetooth-Gerät wird nicht erkannt

Viele Lautsprecher und Kopfhörer wechseln, wenn sie kein gekoppeltes Gerät in der Nähe entdeckt haben, automatisch in den Pairing-Modus und lassen sich in diesem einfach finden. Bei manchen Modellen geschieht dies jedoch nicht automatisch, gerade Kopfhörer und Lautsprecher müssen oftmals manuell durch längeres Drücken einer Taste in diesen Modus versetzt werden. Schauen Sie hier am besten in der Anleitung des Geräts nach.

Sollte an Ihrem Smartphone trotz aktivem Pairing-Modus das Bluetooth-Gerät nicht sichtbar sein, schalten Sie den Bluetooth-Modus an Ihrem Smartphone einmal aus und dann wieder ein. Verwenden Sie dafür am besten die Schnellstart-Tasten.

Sehen Sie das Bluetooth-Gerät beim nächsten Scan immer noch nicht, führen Sie bei Ihrem Smartphone einen Neustart durch. Prüfen Sie zur Sicherheit noch einmal, ob sich das zu koppelnde Bluetooth-Gerät noch im Pairing-Modus befindet. Als letzte Option bleibt Ihnen noch das Ein- und Ausschalten des Bluetooth-Gerätes.

Leider sind es oftmals Kleinigkeiten, die ein Pairing verhindern. Haben all die Maßnahmen nichts gebracht, gibt es noch zwei letzte Versuche, die Sie starten können: Laden Sie Ihr Smartphone und das zu koppelnde Gerät vollständig auf, und versuchen Sie den Abstand zwischen den beiden Geräten zu verringern.

2. Phone-Phone-Verbindung funktioniert nicht

Wenn Sie Ihr Smartphone mit einem anderen Smartphone zum Datenaustausch nutzen oder es beispielsweise mit Ihrem Autoradio koppeln möchten, muss Ihr Smartphone für das Gegenüber sichtbar sein. Bei aktuellen Smartphones genügt es, wenn Bluetooth aktiviert ist und Sie in die Bluetooth-Einstellungen wechseln. Bei älteren Android-Geräten müssen Sie unter Umständen im Bluetooth-Menü noch die Sichtbarkeit des Gerätes aktivieren. Führen Sie danach einen neuen Scan der Umgebung aus – Ihr Smartphone sollte dann auf dem anderen Gerät angezeigt werden.

3. Probleme beim erneuten Koppeln zweier Geräte

Gerade bei der Verbindung zwischen einem Smartphone und einem Audiogerät kommt es immer wieder vor, dass die Kopplung fehlschlägt, obwohl es die Male zuvor problemlos funktioniert hat.

Helfen die oben beschriebenen Maßnahmen mit dem An- und Ausschalten nicht weiter, kann auch ein Entkoppeln der Geräte helfen. Versuchen Sie dies im ersten Schritt nur auf dem Smartphone. Rufen Sie dazu in den Einstellungen das Bluetooth-Menü auf, und gehen Sie in die Liste der gekoppelten Geräte. Tippen Sie auf die Einstellungen des gekoppelten Gerätes, und wählen Sie aus dem nächsten Menü die Entkoppeln-Funktion aus. Versetzen Sie anschließend beide Geräte wieder in den Pairing-Modus, und versuchen Sie diese erneut zu verbinden.

Gibt es immer noch Probleme, löschen Sie am besten die Liste der gekoppelten Geräte auf dem zu verbindenden Bluetooth-Gerät. Dies gelingt bei Kopfhörer oder Lautsprecher meist durch langes Drücken einer oder mehrerer Tasten; bitte prüfen Sie im Zweifelsfall die Anleitung.

4. Inkompatibel: Fitness-Tracker lässt sich nicht koppeln

Haben Sie ein älteres Smartphone und möchten dieses mit einem aktuellen Fitness-Tracker oder einer Smartwatch koppeln, kann es ebenfalls zu Problemen kommen. Viele dieser Geräte funktionieren erst mit Bluetooth ab Version 4. Prüfen Sie am besten mit Aida64, ob Ihr Smartphone diese Bedingung erfüllt. Falls dem nicht so sein sollte, haben Sie allerdings wenig Optionen. In diesem Falle bleibt nur, entweder auf die Kopplung des Gerätes zu verzichten oder sich alternativ nach einem aktuelleren Smartphone umzusehen.

5. Bluetooth-Verbindung bricht ständig ab

Funktioniert das Koppeln der beiden Geräte nach dem Start problemlos, bricht danach aber ständig die Verbindung ab, kann dies mehrere Ursachen haben: Am häufigsten ist der Abstand zwischen Ihrem Smartphone und dem anderen Gerät zu groß. Laut Spezifikation ist dieser in den meisten Fällen zehn Meter, kann aber durch Störeinflüsse auch geringer ausfallen. Haben Sie wieder eine bessere Verbindung, wenn Sie sich Ihrem Smartphone nähern, liegt es eindeutig am Abstand der beiden Geräte. Bringt dies keine Verbesserung, überprüfen Sie den Akkustand der Geräte. Bei einem niedrigen Ladestand kann es auch zu solchen Effekten kommen. Viele Bluetooth-Geräte teilen dem Smartphone den aktuellen Ladestand mit; Sie sehen diesen in den Bluetooth-Einstellungen.

In seltenen Fällen können auch andere Geräte Störsignale aussenden, welche den Empfang beeinflussen. Kommt es immer an der gleichen Stelle in Ihrem Haus oder in Ihrer Wohnung zu diesen Effekten, und es liegt nicht am Abstand zum Smartphone, sollten Sie sich auf die Suche nach dem Störsender machen.

6. Gerät meldet beim Pairing die falsche PIN

In der Praxis kommt es in seltenen Fällen vor, dass Ihr Smartphone beim Verbindungsaufbau die falsche PIN meldet. Trennen Sie in diesem Fall die Verbindung der beiden Geräte, und koppeln Sie diese erneut. Kommt der Fehler häufiger vor, überprüfen Sie, ob ein Software-Update verfügbar ist, und spielen Sie dieses ein. (PC-Welt)