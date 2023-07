Inzwischen sind wir uns wohl alle einig, dass Generative AI die Cloud-Technologie in neue Sphären überführen wird, da es jede Menge monetäre und technische Ressourcen braucht, um generative KI-Systeme zu betreiben. Wie bei jeder tiefgreifenden Marktveränderung werden einige die neuen Möglichkeiten nutzen und andere zurückbleiben. Dabei stellt sich auch die Frage, welche neuen Jobs künftig durch Generative AI entstehen werden.

6 neue Jobs, die durch Generative AI entstehen

Im Folgenden haben wir sechs neue Job-Rollen für Sie identifiziert, die (in dieser oder ähnlicher Form) höchstwahrscheinlich in naher Zukunft durch den Gen-AI- sowie den damit verbundenen, neuerlichen Cloud-Boom entstehen werden.

Wenn Sie in einer der folgenden Rollen eine willkommene Karriereoption für sich erkennen, tun Sie gut daran, sich bereits jetzt über Fort- und Weiterbildungen entsprechend auszurichten. In den ersten Jahren dürfte die Nachfrage weit größer als das Angebot sein, was auch entsprechend hohe Gehälter nach sich ziehen wird.

1. KI-Cloud-Architekt

Gefragt sein werden im Gen-AI-Zeitalter vor allem solche Fachkräfte, die darauf spezialisiert sind, Cloud-Architekturen zu entwickeln und zu optimieren, die Generative-AI-Workloads stützen können. Der Grund: Bereits jetzt herrscht ein eklatanter Mangel an Cloud-Architekten - und die Fehler, die in diesem Bereich durch mangelndes Knowhow entstehen, fordern ihren Tribut.

Die Unternehmen brauchen erfahrene Cloud-Architekten, die verstehen, wie KI-Systeme funktionieren und wie man ein optimales Zusammenspiel mit bestehenden Cloud-Systemen gewährleistet. Wenn Sie künftig in diesem Bereich tätig sein möchten, sollten Sie verstehen:

wie eine Cloud funktioniert,

welche spezifischen Techniken Generative-AI-Services nutzen (Data, Knowledge Models, APIs, etc.) und

wie KI-Systeme sicher, performant und skalierbar werden.

2. AI Data Engineer

KI- und Datenexperten managen und verarbeiten große Datensätze, die dazu verwendet werden, Gen-AI-Modelle zu trainieren. Weil die Qualität von KI-Systemen mit der Datenqualität und -genauigkeit steht und fällt, implementieren diese Experten Daten-Pipelines und optimieren Storage und Datenzugriff. Der Fokus dürfte dabei vor allem auf Data Operations liegen (sollten Sie also bereits in diesem Bereich tätig sein, ist das die beste Voraussetzung für einen Einstieg) - was allerdings grundlegendes Wissen darüber voraussetzt, wie KI-Systeme funktionieren.

Für diese Position werden Sie ausgeprägte Kenntnisse in folgenden Bereichen brauchen:

Datenbanken,

Datenintegration,

KI-Modelltraining,

Datenkuratierung,

Datenqualität,

Security und

Governance.

3. KI-Modell-Kurator

Diese Spezialisten wählen künftig die relevantesten und effektivsten (generativen) KI-Modelle für bestimmte Anwendungen aus. Sie sollten:

die KI-Landschaft durchdrungen haben und über die neuesten Entwicklungen im Bilde sein, sowie

die hilfreichsten (Drittanbieter-)Tools in diesem Bereich kennen und

wissen, wie KI-Modelle optimiert werden können.

Auch bei dieser Jobrolle dürfte der Schwerpunkt eher auf dem operativen Geschäft liegen. Allerdings werden hier Skills gefragt sein, die höchstwahrscheinlich im bestehenden Operations-Team noch nicht (ausreichend) vorhanden sind.

4. KI-Ethiker

Die potenziellen ethischen Implikationen von Generative AI erfordern einen verantwortungsvollen Umgang mit KI. Das wird künftig der Job von KI-Ethikern sein. Zu ihren Aufgaben wird unter anderem gehören:

möglichen Bias zu erkennen und zu beseitigen, sowie

Datenschutzbedenken auszuräumen und

potenzielle gesellschaftliche Auswirkungen der Kombination aus Generative AI und Cloud-Systemen zu erfassen.

Diese Position könnte in diversen Bereichen angesiedelt sein - vor allem auch in nicht-technischen. Kenntnisse wie Wirtschaftspsychologie können hierbei zum Beispiel ein wesentliches Element darstellen. Dennoch bleibt ein tiefgreifendes Verständnis der Technologie auch in diesem Job obligatorisch.

5. KI-Trainer

Diese Fachleute kümmern sich künftig darum, generative KI-Modelle

zu optimieren und

feinabzustimmen.

Sie werden in erster Linie mit Datenwissenschaftlern und Fachbereichsexperten kollaborieren, um die Modelle auf bestimmte Tasks vorzubereiten und ihre Performanz und Genauigkeit zu optimieren.

6. KI-Business-Strategist

Künftig wird es auch Business-Menschen mit KI-Fokus brauchen, die in der Lage sind, die Lücke zwischen Technologie und Geschäftszielen zu schließen. Zu ihren Aufgaben wird gehören:

Möglichkeiten für den Generative-AI-Einsatz zu identifizieren,

entsprechende Strategien zu entwickeln und

KI-Projekte auf die Beine zu stellen und zu managen, die die gewünschten Ergebnisse erzielen.

Diese Strategiespezialisten werden vermutlich vor allem aus IT-Führungskräften erwachsen, die bereits über einen gewissen technischen Background verfügen. Um erfolgreich zu sein, brauchen sie einen vielseitigen Kompetenz-Mix. (fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Infoworld.