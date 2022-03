Südkorea, Schweden, die Vereinigten Arabischen Emirate, Norwegen und Katar führen in einem internationalen Vergleich die Rangliste der Länder mit den schnellsten 5G-Netzen an. Deutschland schafft es nicht in die Top 15. So das Ergebnis einer Untersuchung des Londoner TK-Beratungsunternehmens Opensignal Ltd.

Das heißt jetzt aber nicht, dass die 5G-Netze in Ländern wie Deutschland keine Vorteile gegenüber den 4G-Netzen (LTE) hätten. Der User kann lediglich nicht mit einer Top Performance rechnen - etwa 866,9 Mbit/s im Download, wie sie in Südkorea gemessen wurden. Grundsätzlich zeigt eine Analyse der Datengeschwindigkeiten auf verschiedenen Telefonen laut Opensignal, dass die durchschnittliche Download-Geschwindigkeit auf einem 5G-Telefon im Vergleich zu einem 4G-Telefon desselben Hardwareherstellers und im selben Netz um 150 bis 300 Prozent steigt. Bei den Upload-Geschwindigkeiten ist der Unterschied geringer. Er betrug nicht mehr als 200 Prozent - und in Großbritannien wurde die Upload-Geschwindigkeit durch 5G nicht erhöht.

Warum sich 5G-Geschwindigkeiten unterscheiden

Doch warum unterscheiden sich die erreichbaren Geschwindigkeiten in den 5G-Netzen überhaupt? Laut Opensignal gibt es vier Hauptfaktoren, die sich auf die tatsächliche 5G-Leistung auswirken, die Nutzer mit ihren 5G-fähigen Smartphones erhalten:

Die zugrunde liegende 5G-Technologie:

Einige Trägerimplementierungen sind schneller als andere, wenn alles andere gleich ist, etwa aufgrund der gewählten 5G-Frequenz.

Die Dichte des 5G-Netzes:

Je mehr 5G-Sendemasten in Betrieb sind, desto weniger müssen Die Telefone - und die Netze selbst - zwischen 4G und 5G wechseln, wenn sich die Standorte der Nutzer ändern oder die lokalen Funkfrequenzen ausgelastet sind. Und das bedeutet einen schnelleren anhaltenden Durchsatz.

Anzahl 5G-fähiger Telefone:

Je mehr 5G-Telefone in einem Netzsegment vorhanden sind, desto mehr Durchsatz ist möglich. Denn 4G-Nutzer bremsen 5G-Nutzer mit ihrer weniger effizienten Bandbreitennutzung aus.

Die Mischung der 5G-fähigen Telefone im Einsatz:

Teure Telefone verwenden leistungsstärkere Chips und Funkmodems, um die Leistung unter verschiedenen Bedingungen zu optimieren. Günstigere Telefone verwenden einfachere, weniger leistungsfähige Hardware. Neuere Telefone haben in der Regel auch bessere Komponenten, weshalb das iPhone 13 aus dem Jahr 2021 schnellere 5G-Download-Geschwindigkeiten erzielt als das iPhone 12 aus dem Jahr 2020, obwohl beide Telefone 5G-fähig sind. Das Verhältnis von 5G- zu 4G-Telefonen und der höhere Anteil neuerer 5G-Telefone im Vergleich zu älteren 5G-Telefonen bestimmen so die Gesamtgeschwindigkeiten in einem Netz.

Welche Länder haben die höchsten 5G-Geschwindigkeiten?

Wo wird Ihr Handy also wahrscheinlich die schnellsten 5G-Geschwindigkeiten erreichen? In Südkorea mit einer durchschnittlichen Download-Geschwindigkeit von 438,0 Mbit/s. Schweden liegt mit 338,4 Mbit/s auf Platz 2, gefolgt von den VAE mit 319,4 Mbit/s, Norwegen mit 296,5 Mbit/s und Katar mit 194,5 Mbit/s.

Warum 5G in Deutschland lahmt

Die USA, das Vereinigte Königreich, Kanada und die meisten europäischen Länder - mit Ausnahme von Norwegen, Slowenien, Portugal, Finnland und Kroatien - befinden sich nicht unter den Top 15. So auch Deutschland. Lediglich in der Disziplin Upload kommt Deutschland mit durchschnittlich 28,6 Mbit/s auf Platz 15 - Top Performer Schweden erreicht dagegen in dieser Disziplin Upload-Raten von 45,9 Mbit/s.

Die Erklärung dafür, warum Deutschland im internationalen Vergleich so "schlecht" abschneidet, liegt in der unterschiedlichen Ausbaustrategie. So entschied sich die Telekom etwa dazu, zu Gunsten einer möglichst breiten Versorgung - nach eigenen Angaben erreicht die Telekom bereits 90 Prozent der deutschen Bevölkerung mit 5G - ihr Netz mit Dynamic Spectrum Sharing (DSS) auszubauen. Bei dieser Technik nutzen 4G- und 5G-Nutzer die gleiche Antenne am Mobilfunk-Sendemasten, was zu den oben genannten Performance-Nachteilen führt. Mit dem Ausbau von 5G Standalone (5G SA) will der Carrier noch in diesem Jahr starten. Ebenso ist die Verwendung weiterer Funkfrequenzen geplant, was ebenfalls eine Performance-Steigerung bringen sollte.

Bereits sehr früh begann dagegen Vodafone mit dem Aufbau einer 5G-SA-Infrastruktur - allerdings auf Kosten der Netzabdeckung. So erreichte Vodafone im November 2021 laut Technik-Chef Gerhard Mack, "35 Millionen Menschen mit 5G". Auch der dritte große deutsche Netzbetreiber, O 2 2/Telefónica, startete bereits 2021 mit dem Ausbau von 5G Standalone und will bis Ende 2022 über 50 Prozent der deutschen Bevölkerung erreichen.

Die schnellsten 5G-Telefone

Neben der Infrastruktur muss natürlich auch das Smartphone das 5G-Potenzial entsprechend nutzen. Insgesamt hatten dabei die iPhones von Apple laut Opensignal im Vergleich zu ihren 4G-Modellen die beste 5G-Leistung bei den Download-Geschwindigkeiten, während eine Mischung von Android-Anbietern in der Regel an zweiter Stelle lag: Oppo, Xiaomi und OnePlus. Samsung war nur in seinem Heimatland Südkorea besser (und immer noch hinter Apple), und die 5G-Telefone von Google rangierten in den meisten Märkten am unteren Ende.

Vergleicht man dagegen nur die Performance der 5G Devices untereinander, kommt Apple mit seinen iPhones in Deutschland nur auf den letzten Platz mit durchschnittlichen Download-Raten von bis zu 52,5 Mbit/s. Top Performer ist hierzulande Oneplus mit Transferraten von bis zu 85,5 Mbit/s. In anderen Ländern, etwa in Südkorea erreicht Apple Werte von bis zu 127,4 Mbit/s. In anderen Ländern waren die 5G-Geräte von Apple beispielsweise die Nummer 2 in Italien, die Nummer 3 in Australien, die Nummer 5 in Großbritannien und den USA. Hauptkonkurrent Samsung war beispielsweise die Nummer 1 in Südkorea mit 222,6 Mbit/s, die Nummer 2 in den USA, die Nummer 4 in Australien, die Nummer 5 in Deutschland und die Nummer 6 in Italien und Großbritannien.