Unternehmen stehen bei der Suche nach Software vor einem Dilemma: entweder eine Lösung von der Stange, die sich nur mit sehr großem Aufwand in die eigene IT-Landschaft integrieren lässt. Oder die Unternehmen entwickeln die Software inhouse und starten dabei oft bei null. Dies führt meistens zu extrem langen und komplexen Entwicklungszyklen und auch oft zur Frage der personellen Ressourcen.

Low-Code Development Plattformen sind heute mehr als ein Buzzword. Es sind Produkte oder Cloud-Dienste für die professionelle Anwendungsentwicklung. Doch statt Programmiersprachen wird eine visuelle, deklarative Software verwendet. Diese steht dem Unternehmen oder Kunden zu geringen Kosten und sehr schnell zur Verfügung und ermöglicht es dann, per Drag-and-Drop-Technik Prozesse schnell zu digitalisieren. So können Applikationen jeder Art für das Unternehmen erstellt werden. Die Fülle an Vorteilen ist dabei enorm und stellt einen Paradigmenwechsel in der Software-Entwicklung dar.

5 Gründe für ein Low-Code-Framework

Ganz individuelle Lösungen möglich

Kundenzentriertheit ist für jedes Unternehmen auf Erfolgskurs der entscheidende Faktor. Doch mit der heutigen Individualisierung und Spezialisierung der Unternehmen sind Applikationen von der Stange nicht mehr zeitgemäß. So individuell wie die Produkte müssen auch die verwendeten Software-Applikationen sein. Ob Industrie 4.0, Enterprise Social Network oder Digital Workplace - die Marktveränderungen und die Kundenerwartungen werden immer schneller und individueller. Unternehmen, die nicht agil bleiben und beiden Anforderungen nicht standhalten können, verlieren Aufträge und verschenken damit Potential.

Entwicklungszeiten erheblich reduzieren

Low-Code-Frameworks bieten die Möglichkeit, passgenaue Applikationen in einem Bruchteil der Zeit zu entwickeln. So werden und bleiben Unternehmen fit für den Markt. Dabei reduzieren sich die Entwicklungszeiten teilweise sogar um den Faktor 10. Je nach Projektumfang dauert das Erstellen von Applikationen nur noch Wochen statt Monate oder Jahre. Dies wirkt sich u.a. direkt auf das veranschlagte Budget aus.

Schnelle Anpassung nach dem Motto: quick and easy but not dirty

Was früher quick and dirty - also schnell aber unschön - hieß, heißt mit Low-Code Development: schnell, leicht und schön. Die Behebung von Bugs oder die Verschönerung der Nutzeroberflächen verschlingt nur noch einen Bruchteil der Zeit. Unternehmen, die auf Low-Code-Plattformen setzen, können neue Versionen einer App schnell und unkompliziert anpassen. Ein manuelles und tagelanges Programmieren - und damit auch das spezifische Wissen in Programmiersprachen - entfällt. Änderungen lassen sich bedarfsgerecht, oft in nur wenigen Stunden oder Tagen ganz einfach per Mausklick umsetzen. Dies wirkt sich auch extrem positiv auf die Nachfrage nach Fachpersonal und die personelle Struktur des Unternehmens aus. Gleichzeitig können aber auch Profis bei Low-Code-Plattformen hochkomplexe Änderungen am Code vornehmen. Die Systeme decken damit beide Seiten - "Low-Code" und "High-Code" - gekonnt ab und bleiben somit für alle Use-Cases skalierbar.

Neue und bestehende Technologien implementieren

Wie im „menschlichen Business“ gilt auch beim „Maschinen-Business“: Networking ist alles. Durch offene Schnittstellen und die offene Grundausrichtung der meisten Low-Code-Plattformen können Unternehmen problemlos Schnittstellen zu bereits vorhandenen Technologien nutzen. Mit Connectoren zu verschiedenen Systemen wie z.B. SICK, Bosch, Cybus, Axotec, SAP, IBM, Cloud-Diensten u.v.m. können Daten aus nahezu jeder Fremdapplikation integriert und bearbeitet werden.

Höherer ROI und geringeres Risiko

Durch die einfache Handhabung der Systeme haben Entwickler deutlich mehr Zeit, sich auf die Lösung von Business-Problemen und Prozessen zu fokussieren. Dadurch sinkt das Risiko, dass die Projekte vor lauter komplexen Programmierungsstrukturen am Bedarf des Unternehmens vorbei entwickelt werden oder ganz scheitern. Auch kleine Änderungen und Anpassungen sind in kürzester Zeit im Live-Betrieb.

