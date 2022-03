In Erwartung einer Wende gibt es in diesem Moment sicherlich einige vielversprechende Coins vor dem nächsten Krypto Bullenmarkt zu kaufen.

Denn bisher hat sich die langfristige Investition in Kryptowährungen als sehr rentabel erwiesen. Allerdings, es ist wichtig für Anleger, den Markt genau zu verstehen, bevor sie investieren. Momentan befindet sich der Kryptomarkt in einer Konsolidierungsphase und viele Anleger warten geduldig auf den nächsten Bull Run. Glücklicherweise kann eine Konsolidierungsphase in Kombination mit langfristigem Investieren eine der einfachsten Anlagemöglichkeiten sein, hohe Renditen mit Kryptowährungen zu erzielen.

Kryptowährungen kaufen: Eine Kurzanleitung

Um in die in diesem Artikel vorgestellten Kryptowährungen zu kaufen, benötigt man einen Broker oder eine Börse. Jedoch ist heute die eToro, einem populären und erfolgreichen Online-Broker, geht dies kinderleicht und in unter 5 Minuten!

Auswahl eines sicheren und günstigen Broker Registrierung beim Anbieter Einzahlung auf das Depot. Kryptowährungen auf eToro kaufen*

Wann kommt der nächste Crypto Bull Run?

Ausverkäufe haben den Kryptomarkt die letzten Wochen geplagt, angeführt von Bitcoin. Gewinnmitnahmen durch Bitcoin Investoren haben in den letzten Monaten einen Verlust von über 25.000 US-Dollar gegenüber dem Bitcoin Allzeithoch eingeleitet. Die Abwärtsdynamik von Bitcoin drückt auch den Rest des Marktes nach unten. Allerdings sind einige Altcoins noch deutlich stärker von der Abwärtsdynamik betroffen als Bitcoin. Diese Kryptowährungen können nun von Anlegern sehr günstig erworben werden.

Denn der Abschwung ist keineswegs ein Hinweis darauf, dass Bitcoin weniger wünschenswert wird. Tatsächlich tendiert das Handelsvolumen weiterhin nach oben, da immer mehr neue Anleger versuchen, in Krypto einzusteigen, während der Preis niedrig ist. Offensichtlich erwartet der breitere Markt, dass der Wert von Kryptos erneut ausbricht und der nächste Crypto Bull Run folgt. Was sind aber die Coins, die man kaufen sollte, um am besten von einer als unvermeidlich empfundenen Trendwende zu profitieren?

Krypto Trends und der nächste Bullenmarkt

Jeder, der Kryptowährungen im Auge behält, erinnert sich wahrscheinlich an den Krypto Bull Run von 2017, bei dem Bitcoin einen Höchststand von fast 20.000 US-Dollar erreichte. Nach dem Platzen der ICO-Blase stürzte der Preis von Bitcoin und Kryptowährungen Anfang 2018 ab. Marktbeobachter kommentierten, dass Kryptowährungen als neuer Markt und Branche einige Turbulenzen erleben würden, dann dürfte Krypto Ende 2022 oder Anfang 2023 den nächsten Bull Run erleben.

Die besten 5 Coins, die man vor dem nächsten Krypto Bullenmarkt kaufen sollte:

Bei diesen 5 Kryptowährungen sollte man nun eine Investition in Erwägung ziehen:

Polygon (MATIC)

Viele Blockchain Projekte haben mit Skalierbarkeitsproblemen zu kämpfen und solange Nutzer die Blockchain-Netzwerke zu nutzen, wird es sie auch weiter geben. Auch wenn die Krypto Preise fallen, werden trotzdem weiterhin Transaktionen abgewickelt, Kryptos geschürft, DApps entwickelt und Wallets genutzt. Daher bleibt ein ständiger Bedarf, die Blockchain effizienter zu machen. Polygon ist immer noch eines der Top Projekte für diesen Bedarf, was MATIC zu einem der besten Kryptos macht, die man vor dem nächsten Bull Run kaufen kann.

Was Layer-2-Skalierungsnetzwerke angeht, gilt Polygon als die Crème de la Crème. Es hat eine Erfolgsbilanz, sein Produktangebot ständig auszubauen und den Nutzer nicht nur schnellere Transaktionen, sondern auch die Wahl zwischen verschiedenen Skalierungslösungen zu ermöglichen.

Ab sofort bietet das Netzwerk sechs verschiedene Lösungen zur Skalierung aus dem Ethereum-Netzwerk an. Das jüngste davon, Polygon Zero, hat besonders in der Kryptoindustrie Wellen geschlagen. Bereits im Dezember 2021 war das Netzwerk Gastgeber des zk Summit, einer globalen Veranstaltung, die sich auf Zero-Knowledge-Proofing-Technologie konzentriert. Die zk-Technologie ermöglicht es Benutzern, die Privatsphäre ihrer Transaktionen zu wahren und ermöglicht es den Knoten gleichzeitig, weniger Rechenenergie bei der Validierung von Daten zu verbrauchen. Es entwickelt sich schnell zu einer der beliebtesten Skalierungsmethoden und auf dem Gipfel kündigte Polygon die Übernahme des zk-Skalierungsunternehmens Mir Protocol an. Das Unternehmen benannte Mir dann in ein eigenes dediziertes Polygon-Team um.

Während Polygon weiter voranschreitet, können Investoren damit rechnen, dass es sein Portfolio weiterhin um neue Technologien erweitert. Und da die Notwendigkeit der Skalierung in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht nachlassen wird, ist Polygon ein intuitives Spiel und MATIC ein sehr guter Kauf.

Decentraland (MANA)

Kryptowährungen befinden sich momentan in einer Konsolidierungsphase, aber das Interesse am Metaverse lässt nicht nach. Das Thema des Metaversums bleibt brandaktuell, zum großen Teil dank des anhaltenden Vorstoßes der Technologiegiganten in Richtung einer Social-Media-Welt, die tiefer in der virtuellen Realität verankert ist. Die aktuelle Marktlage könnte also gerade jetzt ein guter Zeitpunkt sein, um sich in den MANA Coin von Decentraland einzukaufen.

MANA ist bei Weitem die größte Metaverse zentrierte Kryptowährung. Es hat eine Marktkapitalisierung von knapp 5 Milliarden US-Dollar und Decentraland verzeichnet eine monatliche Nutzerbasis von über 400.000. Außerdem ist MANA viel älter als viele Metaversen. Es wurde bereits 2017 eingeführt und ist älter als der Horizon Worlds Metaverse Space von Meta Platforms (Facebook).

Die Stärke von Decentraland liegt in der schieren Anzahl von Erfahrungen, die es den Nutzern bietet. Es gibt Spiele, Einkaufsbereiche und Räume, um sich mit neuen Leuten zu treffen und Kontakte zu knüpfen. Es geht jedoch noch einen Schritt weiter, indem es neue Partnerschaften und Metaverse-Premieren sichert.

Im Oktober wurde Decentraland nach seinem Metaverse Festival, dem allerersten Metaverse-Musikfestival überhaupt, zum weltweiten Diskussionsthema. Unter der Leitung des Electronic-Dance-Music-Produzenten Deadmau5 zeigte das Festival, wie realisierbar es ist, Erfahrungen aus der realen Welt zu nehmen und sie für die Massen zu digitalisieren. Decentraland bremst nicht bei neuen Partnerschaften. So veranstaltete die Plattform kürzlich ein immersives Erlebnis mit dem legendären Australian Open-Tennisturnier.

Shiba Inu zieht weiterhin die Inspiration einiger Investoren und den Zorn anderer auf sich. Aber unabhängig davon, wie Anleger über den Memecoin denken, ist es unbestreitbar, dass Entwickler hart daran gearbeitet haben, dem SHIB Ökosystem bemerkenswerte neue Funktionen hinzuzufügen. Diese geplanten Rollouts machen SHIB zu einem der besten Kryptos, die man inmitten des Bärenmarktes kaufen kann.

SHIB ist im vergangenen Jahr gut zurechtgekommen. Tatsächlich hat jeder, der von Shiba Inu gehört hat, dies wahrscheinlich durch einen der vielen Tausend Shiba Inu Bullen auf Twitter getan, die den Token unermesslich pumpen. Es ist diese Leidenschaft, dass es dem Coin ermöglicht hat, zu einem der erfolgreichsten Memecoins der Welt zu werden und sogar Dogecoin kurzzeitig in der Marktkapitalisierung zu überholen.

Momentan wirkt es so, als ob die Shiba Inu Bullen müde geworden sind und der Coin seine Fähigkeit zeigt, leicht wieder nach unten zu fallen. Gerade jetzt könnte daher ein guter Zeitpunkt sein, um Shiba Inu vor dem nächsten Bull Run zu kaufen. Denn um der Abhängigkeit von Spekulationen zu entkommen, nehmen die Entwickler die Sache selbst in die Hand. Sie tun dies durch eine Reihe von Projekten, die dem SHIB Ökosystem sehr zugutekommen werden.

Das erste dieser Projekte ist das Layer-2-Netzwerk namens Shibarium. Shibarium verspricht, die Fähigkeiten von SHIB erheblich zu erweitern und das Projekt vollständig auf ein eigenes dediziertes Blockchain-Netzwerk zu migrieren. Der Start von Shibarium wird von einer einheimischen Stablecoin begleitet, diese ergänzt die bestehende dezentrale Börse des Projekts, ShibaSwap.

Shibarium wird auch das Hauptquartier eines anderen großen Projekts namens Oshiverse sein. The Oshiverse ist ein Metaversum, das SHIB zusammen mit dem australischen Spielestudio Playside Studios und dem ehemaligen Entwickler von Activision Blizzard William Volk entwickelt. Angesichts einer reibungslosen Einführung dieser ehrgeizigen Pläne könnte sich 2022 für SHIB zu einem großen Jahr entwickeln.

Ethereum (ETH)

Ethereum ist immer eine Krypto, die es sich lohnt zu kaufen, unabhängig von den momentanen Marktbedingungen. Es ist das am häufigsten genutzte Layer-1-Blockchain-Netzwerk der Welt. Es hostet Tausende von DApps auf seiner Plattform. Und seine massive Marktkapitalisierung von über 300 Milliarden US-Dollar wird nur von Bitcoin selbst übertroffen.

Aber während ETH fast immer eine clevere Investition ist, macht sie der aktuelle Moment zu einer noch besseren Investition als gewöhnlich. Denn aktuell besteht die Aussicht auf hohe Rebound Gewinne. Der jetzige Kauf zu günstigen Preisen wird sich mit ziemlicher Sicherheit in den kommenden Monaten in Gewinne niederschlagen. Es gibt jedoch einen noch besseren Grund, ETH eher früher als später zu kaufen, und der kommt Mitte 2022.

Die Ethereum Merge wird das größte Upgrade sein, das das Netzwerk je gesehen hat. Es ist eine der am heißesten erwarteten Upgrades überhaupt. Das Netzwerk wird neben der Implementierung von Sharding von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake wechseln. Diese beiden Änderungen werden für Ethereum Anleger sehr wichtig sein, da sie die Gasgebühren erheblich senken und die Skalierbarkeit enorm verbessern werden.

Das Netzwerk bereitet sich schon seit einiger Zeit auf die Fusion vor. Die Beacon Chain wurde im Dezember 2020 eingeführt. Sie läuft parallel zur Hauptnetzwerkkette von Ethereum und enthält alle eingehenden Updates. Nach einer Reihe weiterer Aktualisierungen und Vorbereitungsarbeiten bis Herbst 2021 sagen die Entwickler, dass Juni 2022 der Zeitpunkt sein wird, an dem die Ketten endlich kombiniert werden, um das Ethereum 2.0-Netzwerk zu schaffen. Da es sich um das bisher größte Upgrade für das Netzwerk handelt, gibt es offensichtlich große Erwartungen an seinen Erfolg. Eine Wette auf den Erfolg dieses lang vorbereiteten Upgrades könnte sich als ziemlich lukrativ erweisen.

Luckyblock (LB)

Ein noch relativ unbekannter Coin, der im nächsten Bull Run für hohe Renditen sorgen könnte ist Luckyblock. Der Token hat seit der Einführung Ende 2021 bereits eine Milliarde US Dollar Marktkapitalisierung erreicht, was für großes Potential spricht.

Der Token ist bisher nur auf den Exchanges LBank und pancakeswap gelistet. Das Team strebt ein Listing auf größeren Börsen wie binance und crypto.com im Frühjahr 2022 an - was dem Kurs nochmals einen Schub geben dürfte.

Das Team hinter Luckyblock besteht aus langjährigen Krypto-Veteranen und hat sich neben dem großen Ziel, mehr Transparenz in den Online Gaming Markt zu bringen auch noch weitere Missionen gesetzt, so werden beispielsweise stetig Spenden an gemeinnützige Organisationen wie das britische Rote Kreuz getätigt. Token Holder können außerdem selbst entscheiden, an welche Organisation die Spenden fließen sollen.

Diese Faktoren machen Luckyblock zu einem interessanten Coin, der im nächsten Bull Run seinen Wert ohne Probleme vervielfachen könnte.

Fazit: Wann kommt der nächste Bullenmarkt?

Derzeit befinden wir uns in einem Bärenmarkt, dementsprechend kann man derzeit noch nicht abschätzen, wann es wieder zu einem Crypto Bull Run kommen wird. Jedoch folgt nach einem starken Abwärtstrend oft eine hohe Korrektur - gerade bei den vorgestellten Tokens ist es gut möglich, dass in den kommenden Wochen eine Aufwärtsdynamik einsetzen wird. Wer derzeit Kryptowährungen kaufen möchte, sollte sich auf einen zuverlässigen und sicheren Broker verlassen. Eine beliebte Option für den Kauf von Kryptowährungen ist eToro. Der Online-Broker bietet sowohl den echten Kauf von Coins als auch den CFD-Handel an.

