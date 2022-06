In den (geleakten) E-Mails, die offenbar für US-Führungskräfte bestimmt waren, bezeichnet Musk Remote Work als nicht länger akzeptabel und beordert die Angestellten in die Büros zurück - für mindestens 40 Stunden pro Woche. Ausnahmeregelungen für einzelne Mitarbeiter, denen das nicht möglich ist, will der CEO demnach höchstpersönlich evaluieren.

"Wenn Sie nicht erscheinen, gehen wir davon aus, dass Sie kündigen"

Darüber hinaus verlangt Musk, dass die Mitarbeiter in die Offices zurückkehren, in denen auch die direkten Kollegen sitzen - Zweigniederlassungen oder "Pseudo"-Büros, die räumlich von den Kernaufgaben des jeweiligen Mitarbeiters entfernt sind, erklärt Musk für unzulässig. "Wenn Sie nicht erscheinen, gehen wir davon aus, dass sie ihren Job kündigen wollen. Je höher ihre Job-Rolle, desto sichtbarer sollten Sie sein. Darum habe ich lange Zeit in der Fabrik gelebt - um den Arbeitern zu zeigen, dass wir ein Team sind. Hätte ich das nicht getan, wäre Tesla längst bankrott", wird der streitbare Tech-Guru zitiert.

Neben Selbstlob hat Musk auch einen Seitenhieb für diejenigen Unternehmen parat, die Remote Work immer noch gestatten: "Wann haben die zum letzten Mal ein großartiges neues Produkt auf den Markt gebracht? Das ist eine Weile her."

Per Twitter auf seine eigenwillige Remote-Work-Richtlinie angesprochen, reagierte Musk, wie man es von ihm erwartet:

They should pretend to work somewhere else — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022

(fm)