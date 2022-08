Mit der hybriden Arbeitswelt kommt auf die Unternehmen die nächste Herausforderung zu: Wie gelingt es, remote Teilnehmer so in ein hybrides Meeting einzubinden, ohne dass dies virtuell abtauchen und Mails beantworten oder anderen Tätigkeiten nachgehen? Eine Antwort auf diese Frage glaubt Cisco jetzt für Webex gefunden zu haben: Virtuelle Meetings in 3D. Hierzu integriert die Company die 3DFrame-App von Vection Technologies in Webex.

No-Code 3D-Welten

Oft sind die in Online-Präsentationen geteilten Inhalte statisch, was zu unpersönlichen Präsentationen und einem abgelenkten Publikum führt. Mit der 3DFrame-Integration für Webex sollen Meeting-Teilnehmer jetzt in eine virtuelle 3D-Umgebung eintauchen können und sich dort frei bewegen können. Glaubt man Cisco, so ist dies mit 3DFrame ohne große Programmierarbeit möglich, denn selbst die komplexesten 3D-Designs und -Animationen sollen sich mit wenigen Klicks erstellen lassen.

3D oder VR

Grundsätzlich benötigen die Teilnehmer dazu keinen VR-fähigen Desktop oder ein VR-Headset, um interaktiv an einem Meeting teilzunehmen. Verfügen die Teilnehmer jedoch über entsprechendes Equipment, können sie, wie es heißt, direkt in eine virtuelle Welt eintauchen und so eine neue Ebene der immersiven Interaktion zwischen Menschen und Produktinhalten erschließen. So könnten sie in der virtuellen Realität 3D-Produktmodelle auf natürliche Weise mit ihren Händen steuern und konfigurieren. Letztlich werde so ein eigenes Metaversum direkt in einem Webex-Meeting realisiert.

Dabei ist der Einstieg in diese virtuelle Welt laut Cisco und Vection Technologies denkbar einfach: Die Anwender müssen lediglich die 3DFrame Embedded App über den Webex App Hub herunterladen und installieren sowie sich registrieren. Die App selbst kennt zwei Arten von Benutzern, den normalen Teilnehmer als "Viewer" sowie den "Editor", der eine virtuelle Welt erstellt.

Per Mausklick zum Metaverse

Um eine virtuelle Umgebung zu erstellen, kann der Editor in der 3DFrame-App 3D-Modelle hinzufügen. Wie die Umgebung dabei aussieht, steht dem Benutzer frei. Er kann entweder eine der Vorlagen aus der Umgebungsbibliothek wählen, oder eigene Entwürfe hochladen. Damit ist laut Vection Technologies das erste eigene Metaverse erstellt. Um komplexere Szenen mit mehreren Modellen und Inhalten zu realisieren, ist der Import von 3D-Modellen und Multimedia-Inhalten wie Videos, Bildern und PDF-Dateien möglich. Auf diese Weise lässt sich ein Metaverse erstellen, das den eigenen individuellen Anforderungen entspricht. Zudem offeriert die 3DFrame-Symbolleiste eine Reihe von Werkzeugen, um die Inhalte zu bearbeiten.

Teilnahme im 3D-Modus

Um die Teilnehmer in die virtuelle Umgebung zu bringen, muss der 3DFrame-Host Im Webex-Panel die "Eingebettete App" lediglich per "Für alle öffnen" starten. Die Teilnehmer gelangen dann direkt in die 3D-Umgebung, wenn sie die App starten. Während die Meeting-Medien und -Steuerung in der Webex-App oder dem gekoppelten Videogerät verankert sind, wird die 3D-Umgebung von der 3DFrame-App auf dem Desktop bereitgestellt. Im Metaversum selbst bewegen sich die Teilnehmer mit Hilfe ihrer Tastatur.

Eintauchen in die virtuelle Realität

Ein echte immersive Erfahrung bleibt jedoch den Benutzern vorbehalten, die mit einem VR-kompatiblen PC und einem Standard-VR-Headset ausgestattet sind. Sie tauchen mit dem "VR-Modus" in das Metaversum ein und können sich dort bewegen und direkt mit Objekten und Modellen in der Umgebung interagieren.

Anwender, die das 3D/VR-Metaverse testen wollen, finden bei Vection Technologies einen kostenlosen 14tägigen Test-Account. Ansonsten berechnet das Unternehmen für 3DFrame 50 Dollar pro Monat und Arbeitsplatz. Bei jährlicher Zahlungsweise gibt es einen Rabatt von 20 Prozent.