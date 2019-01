Am 15. Januar 2001, also vor über 16 Jahren wurde das Projekt gegründet. An diesem Tag war wikipedia.com erstmals unter dieser Adresse erreichbar. Haben Sie schon einmal von Absurdistan gehört? Oder können Sie Brainfuck? Wir haben für Sie Wikipedia durchstöbert und die 20 witzigsten Einträge in einer Galerie zusammengefasst.

Absurdistan

Auf nach Absurdistan. Sogar Mickey Maus war da schon mal.

„Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen", heißt es in einem alten Sprichwort. Dass es für das Aufschieben sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel gibt, konnte trotzdem nicht verhindert werden.

Badger Badger Badger, dieser Eintrag darf in unserer Liste natürlich auf keinen Fall fehlen, schließlich ist dieses kleine Flash-Video absoluter Kult.

Hobby-Programmierer aufgepasst: Statt das nächste selbstprogrammierte Tool als Freeware zur Verfügung zu stellen, würde sich auch das Lizenzmodel Beerware anbieten. Da darf das Programm zwar auch frei genutzt werden, aber der User verpflichtet sich, dem Autor bei Gelegenheit ein Bier auszugeben.

Glauben Sie, dass es die Stadt Bielefeld tatsächlich gibt? Falls ja, dann haben Sie wohl noch nie von der Bielefeldverschwörung gehört.

Bevor Sie aber mit Piet loslegen, sollten Sie sich die Grundlagen des Programmierens erst mal mit Brainfuck aneignen. Diese Programmiersprache wurde extra dafür erfunden. Und zwar von den Schweizern.

Wie wäre es denn beim nächsten langweiligen Meeting mit einer Runde Bullshit-Bingo? Die Spielanleitung und die dazu passenden Bingokarten gibt's auch bei Wikipedia.

Ganz schön lang ist die Liste fiktionaler Tiere. Sie enthält nur erfundene Tiere, die in Literatur, Kinofilmen, Comics und Fernsehserien auftauchen.

Im kleinsten Park der Welt gibt es einen Swimmingpool für Schmetterlinge und ein Miniaturriesenrad.

Wer erinnert sich nicht gern an die Serie Mac Gyver. Der Hauptdarsteller löste die verzwicktesten technischen Probleme mit Klebeband, Taschenmesser und Büroklammer. Die komplette Liste der von Mac Gyver gelösten Probleme gibt's natürlich auch bei Wikipedia.

Auch in Deutschland gibt es komische Parteien. Aber gegen die Official Monster Raving Loony Party (Offizielle Partei der rasenden verrückten Monster) ist die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands nur eine lahme Diskussionsgruppe.

Kleines Rätsel: Wer lebt in den Wäldern hinter dem Schloss der Gorgs und weiß alles? Genau, die Allwissende Müllhalde.

Auf der Suche nach dem nächsten Urlaubsziel könnte die Liste der City-Nicknames in den USA helfen. Da gibt's zum Beispiel die Spinat-Hauptstadt der Welt, Tomato Capital oder die Hauptstadt der Cowboys.

Wer will denn noch in C++ oder Java programmieren, wenn es Piet gibt? Bei der esoterischen Programmiersprache sieht der Programmcode wie ein abstraktes Bild aus.

Kennen Sie das Plenk? Das ist Netzjargon und bezeichnet ein nach den Regeln des Schriftsatzes falsch gesetztes Leerzeichen. Übrigens: Das Weglassen der Leerzeichen nach dem Satzzeichen wird Klempen genannt.

Die Gleichung 1 Rind = 1 RGV können wahrscheinlich nur die älteren unserer Besuchern auflösen. Oder wussten Sie, was eine Rauhfutterverzehrende Großvieheinheit ist?

Bald ist es wieder soweit, am 29. Dezember ist der echte und einzig wahre Scheißtag. Zumindest, wenn es nach diesem Wikipedia-Eintrag geht.

Ob sich der Erfinder der Utah-Teekanne vom Teekanneneffekt inspirieren ließ, ist nicht bekannt. Dass es diesen Effekt aber tatsächlich gibt, schon.

Heavy-Metal-Fans aufgepasst, wer schon immer alles über den sogenannten „Teufelsgruss" wissen wollte, der wird hier fündig.

Dass es schon im Jahr 1975 3D-Computergrafiken gab, wissen die wenigsten. Aber die Utah-Teekanne haben die meisten wahrscheinlich schon mal gesehen.

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag unserer Schwesterpublikation PC-Welt. Es ist durchaus möglich, dass der eine oder andere witzige Artikel mittlerweile verändert oder entfernt wurde.