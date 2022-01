Die Erfolgsgeschichte der Hamburger IT-Strategietage kann sich sehen lassen: In den vergangenen 20 Jahren entwickelte sich die Veranstaltung kontinuierlich zum größten und renommiertesten IT-Management-Kongress im deutschsprachigen Raum. Das Erfolgsrezept war und ist die strikte Ausrichtung an den Themen, Chancen und Herausforderungen der Anwenderunternehmen - von CIOs für CIOs.

Auch Corona konnte die Strategietage nicht stoppen. Im Jahr 2021 verzeichnete die Veranstaltung als rein digitales Event mit 1.500 Teilnehmern einen neuen Besucherrekord. Im Februar 2022 werden die Strategietage pandemie-bedingt ebenfalls digital stattfinden: Nach dem sehr guten Feedback aus der CIO-Community im vergangenen Jahr haben die Veranstalter die virtuelle Konferenzplattform weiter verbessert und senden vom 16. bis 18. Februar auf zwei Bühnen live aus dem Strategietage-Studio in Hamburg.

Auch thematisch spielt die aktuelle Situation eine große Rolle, nicht zuletzt, weil die IT-Organisationen während der Pandemie in ihren Unternehmen stark an Wertschätzung gewonnen haben. Der CIO entwickelt sich zunehmend vom reinen Enabler zum gleichberechtigten Partner des Business, der von Anfang an in alle Innovationsvorhaben eingebunden ist. Als "CIO EMBEDDED" - so das Motto der Strategietage 2022 - spielt er eine herausgehobene Rolle, wenn es gilt, Unternehmen zukunftsfest zu machen und die digitale Transformation weiter voranzutreiben.

Zu den mehr als 35 Keynotern zählen unter anderem Claudia Plattner, CIO der Europäischen Zentralbank, Stefan Henkel, Head of IT bei Siemens Healthineers, Annette Hamann, CIO von Beiersdorf sowie Axel Schell, CTO Allianz Deutschland und CIO des Jahres 2021. Hinzu kommen acht CIO-Foren, die einzelne Themen - beispielsweise Sustainability oder Security - genauer beleuchten sowie zahlreiche interaktive Workshop-Formate

Alle Informationen zum dreitägigen Programm, den Sprechern und Veranstaltungsnews finden Sie unter www.it-strategietage.de. Dort können Sie sich auch registrieren.

PS: Eine Teilnahme ist ausschließlich Vertretern von IT-Anwenderunternehmen vorbehalten. (wh)