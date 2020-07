In Sachen Virenschutz gib es eine schlechte und eine gute Nachricht: Die Schlechte ist, dass nach wie vor täglich rund 350.000 neue Schadprogramme und potenziell unerwünschte Anwendungen auftauchen. Die Gute zeigt jedoch, dass die meisten Antivirenprogramme in unserem Test sehr gut davor schützen.

Programme im Dauertest

In diesem Dauertest haben wir den Beobachtungszeitraum auf zwölf Monate festgelegt. Wir nutzen die Daten des weltweit anerkannten Testlabors AV-Test.org. Dieses testet rund 20 Antivirenprogramme für Privatanwender in einem Testzyklus von zwei Monaten. In den Tabellen unten finden Sie die Ergebnisse. Der Vorteil des Dauertests: Statt nur bei einer einzelnen Stichprobe müssen die Programme im Dauertest über lange Zeit und bei deutlich mehr Testviren zeigen, wie zuverlässig sie einen PC schützen. Das genaue Prüfszenario stellen wir unter "Wie wir testen" unten vor.

Testsieger und Testverlierer

Gleich zwei Tools schaffen es auf den ersten Platz. Es sind die Sicherheitssuiten von Kaspersky und Norton Life Lock. Infos zu diesen Tools finden Sie im Kasten unten. Auf Platz drei schafft es F-Secure Safe mit der Gesamtnote 1,04. Allerdings hat Safe an zwei der sechs Testrunden nicht teilgenommen. Streng genommen ist das ein Grund, das Tool vom Test auszuschließen. Wir haben es dennoch in die Wertung mit aufgenommen, da es seit Jahren gute bis sehr gute Ergebnisse beim Virenschutz zeigt. Es ist also ein sicheres Programm. Probleme hatte Safe meist bei den Fehlalarmen und der Geschwindigkeit. So liefert es im Juli, August 2019 nur eine schwächere Leistung bei den Fehlalarmen.

Auf Platz 4 finden Sie gleich vier Programme. Es sind in alphabetischer Reihenfolge Avira Antivirus Pro, das Windows Bordmittel Microsoft Defender, Trend Micro Internet Security und Vipre Security Advanced Security. In den insgesamt 18 einzelnen Tests haben sie jeweils zwölf Mal die Note 1 erhalten und sechs Mal die Note 1,5. Da wir die drei Testkategorien gleich gewichtet haben, bekommen alle vier die Gesamtnote 1,17 - also ein "Sehr gut"!

Auch die folgenden Programme erringen noch bis zum Platz 14 die Note "Sehr gut". Sie können also bei der Auswahl Ihres Antivirenprogramms aktuell kaum etwas falsch machen.

Richtige Probleme im Test zeigen sich eigentlich nur bei den drei Programmen am Ende der Testreihe: Total AV, PC Matic und Malwarebytes Premium. Sie kassieren beim Virenschutz nur die Note 4 (PC Matic), 4,5 (Total AV) und 5 (Malwarebytes). Das macht die Tools nicht empfehlenswert.

Platz 1: Kaspersky Internet Security

Platz 2: Norton Life Lock

Platz 4: Avira Antivirus Pro - Zum Preisvergleich

Platz 5: Microsoft Defender - Gratis

Gratisschutz mit Windows

Im Test finden sich auch zwei kostenlose Tools: Es sind der Windows Defender, das vorinstallierte Antivirenprogramm von Windows 10, und Avast Free Antivirus. Während das Tool von Avast auf Platz 9 landet, kann sich der Defender auf Platz 4 ganz vorne bei den Top-Tools platzieren. Das gelingt dem Defender vor allem durch ein perfektes Ergebnis in den Kategorien Fehlalarm (Note 1,0). In der Kategorie Virenschutz fährt das Tool die Note 1,25 ein. Das ist ein sehr guter Wert, andere Programme schneiden allerdings noch besser ab.

Insgesamt setzt der Windows Defender seine Entwicklung von einem eher löchrigen Schutztool hin zu einem sehr guten Antivirenprogramm fort. Seit November 2018 bekommt der Defender im Testlabor von AVTest meist die volle Punktzahl in der Kategorie Virenschutz. Wer sich die Kosten für eine Antivirensoftware sparen möchte, kann auf den Windows-eigenen Schutz setzen.

Teuer oder günstig

In der Testtabelle haben wir die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) der Hersteller für eine Jahreslizenz für ein Gerät angegeben. Doch diese Preise gelten nur in wenigen Fällen. Vor allem die Hersteller mit sehr hohen Preisempfehlungen verkaufen ihre Produkte dauerhaft zum Sonderpreis. So kostet beispielsweise Total AV von Protected.net eigentlich 120 Euro pro Jahr für 5 Geräte. Doch der Hersteller bot das Tool beispielsweise im Mai für nur 40 Euro an.

Über eine Preissuchmaschine wie www.pcwelt.de/preisvergleich kann man ebenfalls viel sparen. Dort fanden wir Kaspersky Internet Security im Mai für 12 statt für 40 Euro. Das ist eine Ersparnis von rund 70 Prozent. Wir wählten dafür ein Angebot von Kaspersky Internet Security 2019 aus. Das Programm aktualisiert sich nach der Installation automatisch auf die Version 2020.

Testsieger: Kaspersky und Norton Life Lock Auf den ersten Platz schaffen es punktgleich zwei Programme. Es sind Kaspersky Internet Security und Norton 365. Beide erreichen in den insgesamt 18 Tests 17 Mal die volle Punktzahl und damit Note 1,0. Kaspersky schnitt im März/April beim Virenschutz einmal etwas schwächer ab und erlangt hier nur die Note 1,5. Norton 360 war im Test von März/April in der Kategorie Geschwindigkeit minimal schlechter und bekommt dafür ebenfalls nur die Note 1,5. Kaspersky landet zum wiederholten Mal auf dem ersten Platz. Es bleibt damit ein sehr empfehlenswerter Virenschutz für Ihren Windows-PC. Norton gelang in den vergangenen Jahren nur selten der Sprung aufs Siegertreppchen. Allerdings war es in den Nullerjahren dort Stammgast und hat viele der heute verbreiteten Schutzmodule, etwa die Reputationsprüfung, als eines der ersten Programme eingeführt. Auch mit Norton 360 ist Ihr Rechner heute also bestens geschützt.

(PC-Welt)