Die SYNGENIO AG erstellt innovative IT-Lösungen für die Zukunft der Finanzdienstleistung und das Internet der Dinge. Dafür verbindet SYNGENIO seit 2001 Beratung, Entwicklung und Implementierung von Software sowie die Gründung von Startups für Kunden aus der Finanzbranche, Energiewirtschaft und Telekommunikation. Ein leidenschaftliches Team aus IT­- und Business Consultants, Projektmanagern, Softwarearchitekten und Entwicklern schafft gemeinsam ­aus Themen wie Next Generation Banking, Digital Payments, Internet of Everything und Blockchain-/DLT für Kunden erlebbare Anwendungen. WE+MAKE IT WORK.

Herausragende Initiativen

Feedback geht in beide Richtungen

Beim 180-Grad-Feedback zum Führungsverhalten tauschen sich die Mitarbeitenden und Teams mit der Führungskraft aus, geben Rückmeldung und gestalten somit aktiv die künftige Zusammenarbeit mit.

Akademie & Barcamp

Innerhalb der (Offsite-)Akademie präsentieren Mitarbeiter die Best Practices oder Lessons Learned aus dem beruflichen Alltag - wir bilden uns auch gegenseitig weiter! Im Sommer werden beim SYNGENIO-Barcamp in agilen Teams neue Ideen und Technologien ausprobiert. Dabei stehen stets auch Spaß, Teamarbeit und die Kreativität der Mitarbeitenden im Vordergrund.

Das sagen die Mitarbeiter:

95 Prozent der Mitarbeiter sagen: "Wir erhalten hier viel Verantwortung."

"Wir sind alle eine große Familie. Das Unternehmen macht alles, damit das auch so bleibt."

Und: "Egal ob triviale oder komplexe Fragen, es gibt immer jemanden, bei dem man sich Tipps und Hilfe holen kann. Man fühlt sich nie allein gelassen oder vergessen."

SYNGENIO sucht derzeit besonders Frontend- & Java-Entwickler, IT- & Business Consultants, sowie Fachinformatiker Systemintegration.