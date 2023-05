Der Frühling ist da und das bedeutet, Unkraut jäten, putzen, Wintersachen wegpacken… und den PC auf Vordermann bringen! Die Optimierung der Leistung Ihres PCs ist jedoch nicht so kompliziert, wie es klingt. Ein paar kleine Änderungen hier und da genügen, damit Ihr PC schneller läuft als je zuvor.

Um die Leistung Ihres PCs zu verbessern, müssen Sie sich ein wenig Zeit investieren, gleichwohl einige Aufgaben automatisiert werden können. Ihr PC ist vergleichbar mit einem Roomba-Staubsaugerroboter: Die Optimierung Ihres Laptops oder Desktops geschieht oft dann, wenn Sie nicht hinsehen. Im Folgenden haben wir einige Möglichkeiten aufgelistet, wie Sie die Reaktionsfähigkeit und Gesamtgeschwindigkeit Ihres PCs verbessern und seine Langlebigkeit erhalten können. Einige sind Ihnen vielleicht bekannt, andere nicht. Und wenn Sie sich bereits um diese Dinge gekümmert haben, schön für Sie!

Denn warum sollten Sie einen neuen PC kaufen, wenn Sie es nicht müssen?

1. Windows-Updates installieren

Ein Neustart kann in der Tat dazu führen, dass sich ein fehlerhaft arbeitender Computer wieder normal verhält. Erfahrungsgemäß können PCs sich aber auch schlecht benehmen, wenn ein Update benötigt oder heruntergeladen, aber noch nicht installiert wurde.

Stellen Sie sicher, dass Ihr PC über Windows Update auf dem neuesten Stand ist und bleibt (öffnen Sie das Menü Einstellungen, dann Windows Update und klicken Sie auf "Nach Updates suchen"). Kümmern Sie sich regelmäßig um die Installation verfügbarer Updates.

Aktualisieren Sie auch Google Chrome, Microsoft Edge und andere Browser, indem Sie überprüfen, ob Updates vorliegen. Die Microsoft Store-App ist die erste Anlaufstelle für die Anwendung von Updates auf Windows-Apps wie Mail oder Kalender, gleichwohl diese im Hintergrund ausgeführt werden sollten. Vergewissern Sie sich, dass Windows Defender oder andere Anti-Malware-Anwendungen, die Sie verwenden, ebenfalls auf dem neuesten Stand sind, wobei dies in der Regel ebenfalls automatisch geschehen sollte.

Ein zusätzlicher Tipp: Gehen Sie zu Windows Update > Erweiterte Optionen und schalten Sie die Option "Updates für andere Microsoft-Produkte erhalten" ein. Dadurch können Updates für Produkte durchgeführt werden, die mit Ihrem PC verbunden sind, etwa ein Brother-Drucker.

2. Aktualisieren Sie Ihren Router

Sie müssen sicherstellen, dass alle Ihre Softwaretreiber aktualisiert sind. Das meiste davon geschieht jedoch automatisch im Rahmen des täglichen Gebrauchs.

Eine wichtige Ausnahme ist die von Ihrem Router verwendete Software, die oft einen speziellen Zugriff auf den Router oder die dazugehörige App erfordert. Wenn Sie WLAN-Probleme haben, dann können diese Tipps helfen.

Es ist unwahrscheinlich, dass Ihre Nachbarn versuchen, Ihren PC zu hacken. In einer städtischen Wohnung gibt es jedoch wahrscheinlich zahlreiche Personen in Wi-Fi-Reichweite, die kommen und gehen. Auch Botnets hacken gerne Wi-Fi-Router (wie Sie sich vor Botnets schützen, erklären wir hier). Gehen Sie einfach auf Nummer sicher, öffnen Sie die App Ihres Routers und aktualisieren Sie die Firmware.

Es wäre auch kein schlechter Zeitpunkt, um Ihr Passwort zu aktualisieren - Passwörter werden immer leichter zu knacken. Sie haben das Passwort des Routers vergessen? Es ist wirklich nicht das Schlimmste, es einfach auf die Unterseite des Geräts zu schreiben, vor allem, wenn Sie allein leben. (Wenn jemand einbricht, ist das die geringste Ihrer Sorgen). Ansonsten sollten Sie Ihren Mitbewohnern vertrauen.

3. Stellen Sie den Leistungsregler Ihres PCs richtig ein

Das ist ein alter Trick, aber ein einfacher. Ja, Ihr PC hat eine echte Turbotaste, und Sie können sie so einstellen, wie Sie möchten.

Windows verfügt über einen Leistungsregler sowohl in Windows 10 und in Windows 11, mit dem Sie Ihren PC im wahrsten Sinne des Wortes schneller laufen lassen können. Das kann die Akkulaufzeit Ihres Laptops ein wenig verringern, wenn Sie unterwegs sind. Aber mit den Windows-Steuerelementen oder den zugehörigen Dienstprogrammen, die mit Ihrer GPU oder Ihrem Gaming-Laptop geliefert wurden, können Sie das Gleiche erreichen: Mit einem Klick wird Ihr mobiler Rechner schneller.

4. Deinstallieren Sie alte oder unnötige Programme

Einer der Vorteile eines PCs ist das Ausprobieren verschiedener Anwendungen und Dienste. Manchmal werden Sie jedoch feststellen, dass Sie sie nicht mehr brauchen, weil sie vielleicht nicht mehr ganz so nützlich sind. Entfernen Sie diese also!

Sehen Sie sich zunächst Ihre installierten Anwendungen an. Der einfachste Weg, eine Anwendung in Windows 11 zu deinstallieren, ist, das Startmenü aufzurufen und die Liste der Anwendungen zu überprüfen. Um ein Programm zu deinstallieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Anwendung. Alternativ können Sie auch das Windows-Einstellungsmenü verwenden (Einstellungen > Apps > Installierte Apps oder Apps & Funktionen in Windows 10) und überprüfen, welche Anwendungen Sie installiert haben. Um eine App zu deinstallieren, klicken Sie einfach auf das (…)-Menü rechts neben der App. Windows zeigt Ihnen an, wie viel Speicherplatz die App beansprucht und wie viel Sie durch die Deinstallation zurückgewinnen können.

Welche Dateien sollten Sie deinstallieren? Wenn Sie sich nicht sicher sind, sollten Sie es lieber lassen. Wenn es sich jedoch um eine Anwendung handelt, die Sie einfach nicht benötigen, sollten Sie sie loswerden. Verwenden Sie eine Suchmaschine, um mehr über einzelne Einträge zu erfahren. Achten Sie auch auf die Größe des Programms - die größten Programme zu entfernen, ist am sinnvollsten.

5. Prüfen Sie, ob Ihre Festplatte/SSD voll ist

Dies ist ein einfacher, aber nützlicher Tipp. Öffnen Sie den Datei-Explorer und navigieren Sie zu "Dieser PC". Prüfen Sie, wie voll Ihre primäre Boot-Festplatte ist. Wenn die Dateianzeige im roten Bereich ist, haben Sie noch etwa 10 bis 15 Prozent der Festplatte zum Speichern von Dateien zur Verfügung. Dies hindert Sie nicht nur daran, große Spiele oder Videodateien zu installieren, ein verstopftes Laufwerk kann Ihren PC auch verlangsamen, wenn nicht genügend Speicherplatz für Hintergrundprozesse zur Verfügung steht.

Sie müssen sich jedoch nicht um die Defragmentierung Ihrer Festplatte oder SSD kümmern. Windows erledigt das alles still und leise im Hintergrund.

Im Allgemeinen handelt es sich bei den größten Dateien auf Ihrer SSD oder Festplatte um Programme (in der Regel Spiele, die wir hoffentlich gerade bereinigt haben) sowie um große Dateien wie Videos. Zum Glück sind die Tage der umfangreichen Dienstprogramme für die Dateiverwaltung vorbei, über die wir vor einem Jahrzehnt geschrieben haben, obwohl Anwendungen wie Space Sniffer immer noch dazu dienen, große, versteckte Dateien zu finden. Am besten ist es, wenn Sie einfach die größten Video- und/oder Musikdateien identifizieren und sie von Ihrem PC entfernen, die Sie nicht mehr benötigen. Hier sollten Sie den Datei-Explorer durchforsten, insbesondere Ihren PC: Videos, Musik, Dokumente und Bilder.