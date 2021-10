Ein paar Mal im Jahr bringt das Google-Doodle-Team hochwertige Spiele heraus, um Jahrestage und besondere Ereignisse zu feiern oder um auf aktuelle Themen aufmerksam zu machen. Die Spieldauer beträgt bei den meisten Doodles zwischen 2 und 20 Minuten, für manche Spiele liegt sie auch mal bei einer Stunde oder mehr.

Wir stellen ohne bestimmte Reihenfolge einige der besten Google Doodle-Spiele vor, die Sie noch spielen können.

Pac-Man

Pac-Man, das weltberühmte Arcade-Spiel aus den 1980er Jahren, ist ein zeitloser Klassiker. Am 21. Mai 2010 veröffentlichte Google dieses lustige Doodle, um das 30-jährige Jubiläum von Pac-Man zu feiern.

Ziel des Spiels ist es, die Bühne von allen Punkten zu befreien und dabei den Geistern auszuweichen. Wenn ein Geist den Pac-Man berührt, ist das Spiel vorbei. Pac-Man lässt sich mit den Pfeiltasten auf der Tastatur steuern. Wenn Sie jemanden haben, der mitspielen möchte, klicken Sie zweimal auf "Insert Coin" und Ms. Pac-Man erscheint! Ms. Pac-Man wird mit den Tasten A, S, D und W gesteuert.

Baseball

Ok, dieses Spiel ist eher was für US-Amerikaner, doch auch in Deutschland gibt es ja durchaus Baseball-Fans: Das Baseball Google Doodle wurde am 4. Juli 2019 veröffentlicht, und der US-Unabhängigkeitstag lässt sich prima mit einem altmodischen Baseballspiel feiern. Damit es noch amerikanischer wird, spielen Sie in Gestalt eines Snacks, wie man sie bei einem Baseballspiel kaufen kann, etwa Hotdogs, Eis, Nachos und Käse, während das gegnerische Team Erdnüsse sind.

Wenn Sie das Spiel starten (Achtung, das kann dauern), kommt ein zufällig gewählter Snack auf das Schlagmal. Drücken Sie die Leertaste, um Ihren Schläger zu schwingen, wenn der Pitcher den Ball wirft. Geschwindigkeit und Wurfstil variieren, je mehr Punkte Sie erzielen. Das Spiel endet, wenn Sie einen Strike Out machen.

Basketball

Basketball ist ein Sportspiel, bei dem Sie im Einzelspieler-Modus auf Körbe werfen. Dieses Spiel war Teil einer viertägigen Google-Doodle-Aktion, bei der man auch Fähigkeiten in Fußball, Slalomkanu und Fußball testen konnte. Laut Ryan Germick, dem Leiter von Google Doodle, wurden diese vier Spiele innerhalb von vier Tagen über eine Milliarde Mal gespielt.

Die Spielmechanik ist einfach: Halten Sie die Leertaste gedrückt, um Kraft aufzubauen, und lassen Sie sie dann los, um zu werfen. Wenn Sie zu viel Kraft aufbauen (oder nicht genug), treffen Sie den Korb nicht. Versuchen Sie, so viele Bälle wie möglich innerhalb von 30 Sekunden ins Netz zu werfen.

Coding for Carrots

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Kids Coding wurde Coding for Carrots veröffentlicht. Dieses einfache Drag-and-Drop-Spiel für Kinder soll in das Konzept der Codierung einführen, indem es Bausteine verwendet, um den Hasen zum Karottensammeln in die richtige Richtung zu schicken.

Jeder Block hat einen Pfeil, der in eine bestimmte Richtung zeigt. Um jedes Level abzuschließen, müssen Sie die richtige Reihenfolge der Blöcke hinzufügen, um das Kaninchen über die Plattform zu schicken und alle Karotten einzusammeln, die das Level zu bieten hat. Je höher das Level, desto schwieriger wird die Abfolge.

Pony-Express

Der Pony-Express war ein Postzustelldienst im 19. Jahrhundert. Die erste erfolgreiche Zustellung erfolgte am 14. April 1860. Als Anspielung auf die Geschichte des Pony Express hat das Doodle-Team ein Spiel entwickelt, bei dem man die Post auf dem Pferderücken abholt und dabei Hindernissen ausweicht.

Für das Spiel Pony Express müssen Sie die Pfeiltasten nach oben und nach unten benutzen, um den Reiter nach oben bzw. nach unten zu bewegen. Sammeln Sie so viel Post wie möglich ein und weichen Sie dabei Kakteen, Zäunen, Felsen, Löchern und vielen anderen Hindernissen aus. Es gibt drei Level.

Pangolin

Schuppentiere gehören zu den meistgehandelten Tieren der Welt und sind vom Aussterben bedroht, weil Wilderer sie für Fleisch, Medizin und Mode jagen. Um das Bewusstsein für dieses Problem zu schärfen, hat Google mit Pangolin am Valentinstag 2017 ein Doodle zu Ehren des bedrohten Schuppentiers erstellt.

Dieses Doodle ist ein Sonic-ähnlicher Seitenscroller. Bewegen Sie das Schuppentier mit der linken und rechten Pfeiltaste und lassen Sie es mit der Leertaste springen. Sammeln Sie so viele Gegenstände wie möglich ein und erreichen Sie die Ziellinie, bevor die Zeit abläuft.

Meow-loween

Meow-loween ist ein gruseliges Google Doodle, das zu Halloween im Jahr 2016 erstellt wurde. In Meow-loween steuern Sie eine Katze namens Momo, die die Zauberschule vor dem Ansturm der Geister retten muss.

In diesem Spiel hat jeder Geist ein Symbol, das über seinem Kopf erscheint. Um das Gespenst zurück ins Reich des Unbekannten zu schicken, müssen Sie mit der Maus über den Bildschirm klicken und ziehen, um das Symbol zu "zeichnen". Sie müssen schnell sein, denn je länger Sie spielen, desto mehr Geister erscheinen!

Doodle Champion Island Games

Doodle Champion Island Games hat eine der längsten Spielzeiten, rund zwei Stunden dauert es. Ursprünglich sollte es während der Olympischen Spiele 2020 veröffentlicht werden. Aufgrund der Pandemie, die die Veranstaltung um ein weiteres Jahr verzögerte, hatte das Google Doodle-Team jedoch mehr Zeit, um daran zu arbeiten, und es macht jetzt noch mehr Spaß als ursprünglich geplant.

Um zu spielen, bewegen Sie Ihre Spielfigur über die Weltkarte und nehmen jede Herausforderung an, die auf Sie wartet. Die Steuerung ist bei jedem Spiel anders, lesen Sie daher die Anleitung. Nehmen Sie an allen Wettbewerben teil und schauen Sie, ob Sie es bis an die Spitze der Rangliste schaffen.

The Garden Gnomes

Hatten Sie schon einmal das Bedürfnis, Gartenzwerge mit einem Katapult mehrere Meter weit durch einen Garten zu schleudern? Jetzt haben Sie die Gelegenheit dazu. Damit Sie außerdem mehr über die Geschichte der Gartenzwerge, ihren Ursprung und ihre Herstellung erfahren, präsentiert Google Doodle The Garden Gnomes.

Ziel des Spiels ist es, die Gartenzwerge mit dem Katapult so weit wie möglich durch den Garten zu schleudern. Je weiter Sie die Zwerge schleudern, desto mehr Blumen pflanzen sie. Drücken Sie die Leertaste, um das Katapult vorzubereiten, und drücken Sie dann erneut die Leertaste, um den Gartenzwerg abzuschießen. Je besser das Timing beim Auslösen ist, desto weiter fliegt der Gartenzwerg.

Lotería

Lotería ist ein traditionelles mexikanisches Kartenspiel. Der Ansager nennt eine Karte, und Sie müssen schauen, ob Sie diese auf Ihrem Spielblatt haben. Zu Beginn wird Ihnen gezeigt, welches Muster die Karten bilden müssen. Anders als beim Bingo ändert sich das Muster bei jedem Spiel. Bei diesem Google Doodle können mehrere Personen mitspielen.

Hören Sie dem Ansager zu, der die Karte aufruft, schauen Sie diese an und prüfen Sie dann, ob Sie die auch auf Ihrem Spielblatt haben. Wenn ja, ziehen Sie schnell eine Bohne auf die Karte. Wenn nicht, warten Sie, bis der Ansager die nächste Karte zeigt. Um das Spiel zu beenden, müssen Sie das für einen Gewinn erforderliche Muster erfüllen. Dies ist ein Glücksspiel, also viel Glück!

Scoville

Viele von uns haben schon einmal den Fehler gemacht eine sehr scharfe Paprika in den Mund zu nehmen. Dank Wilbur Scoville wissen wir, dass Milch die beste Lösung ist, den Schmerz zu lindern. Und dank Scoville wissen wir auch, wie man die Schärfe einer Paprika messen kann. Zu Ehren des 151. Geburtstags von Scoville bietet das Scoville -Doodle die Möglichkeit, der scharfen Paprika zu zeigen, wer der Boss ist, indem man sie mit einer Kugel Eis abkühlt.

Am unteren Rand des Spielfelds sehen Sie einen Balken mit einem Kreis, der sich schnell hin und her bewegt. Um die Paprika mit einer Kugel Eis zu treffen, müssen Sie versuchen, den Kreis so nah wie möglich an der Mitte des Balkens anzuhalten. Sie können ihn mit einem Mausklick stoppen. Je weiter Sie vorankommen, desto schärfer werden die Paprikaschoten. Versuchen Sie, alle zu vereisen.

(PC-Welt)