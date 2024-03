10 Tricks für Visual Studio Code

Visual Studio Code (VS Code) ist nicht nur wegen seiner Unmengen von Extensions ein Power-Tool für Entwickler. Microsofts quelloffener Programmiereditor ist bereits standardmäßig mit diversen nützlichen Funktionen ausgestattet. Einige davon sind allerdings selbst für erfahrene Benutzer nicht unbedingt offensichtlich. Und mit jeder neuen VS-Code-Version kommen weitere hinzu.

Damit Sie jederzeit den Überblick behalten, haben wir zehn zielführende Tipps, Tricks und Shortcuts für, mit und in Visual Studio Code zusammengestellt, die Sie (eventuell) noch nicht kennen - egal, ob Dev-Veteran oder -Rookie.

10 Tipps, Tricks & Shortcuts für Visual Studio Code

1. VS-Code-Befehle finden

Um einen beliebigen Command in Visual Studio Code zu finden, nutzen Sie die Tastenkombination Strg+Shift+P. Mit dieser sogenannten "Command Palette" erhalten Sie einen Schnellzugriff auf alle registrierten Befehle - inklusive derer, die über Add-Ons bereitgestellt werden. Ist einem spezifischen Befehl eine Tastenkombination zugeordnet, wird diese in der Dropdown-Liste angezeigt. Ein Shortcut zu Shortcuts, wenn Sie so wollen.

2. VS Code-Terminal öffnen/schließen

Das Pop-Up-Terminal in VS Code ist ein ganz wesentlicher Komfortfaktor des Tools. Schließlich müssen Sie kein anderes App-Fenster öffnen, um darauf zuzugreifen. Zudem ist es über die Tastenkombination Strg+` leicht zugänglich. Sobald Sie das Terminal öffnen, richtet sich der Cursor darauf aus, so dass Sie direkt beginnen können zu tippen.

3. Speech-to-Text nutzen

Mit der Extension VS Code Speech können Sie mit Microsofts Editor sprechen, anstatt zu tippen. Mit der Tastenkombination Strg+Alt+V (konfigurierbar) dürfen Sie dem Editor Ihre Anweisungen diktieren. Entwickler können eine der 26 unterstützten Sprachen in VS Code Speech auswählen, indem sie die Einstellung accessibility.voice.speechLanguage verwenden. Die Text-to-Speech-Engine arbeitet dabei vollständig lokal, folglich ist keine Netzwerkverbindung erforderlich. Die Erweiterung unterstützt sowohl Windows als auch macOS und Linux.

4. Mehrere Cursor in einem VS-Code-Dokument verwenden

Eine elegante Möglichkeit, ein Dokument in Visual Studio Code zu bearbeiten, besteht darin, mehrere Cursor zu definieren - und an mehreren Stellen gleichzeitig zu tippen. Indem Sie die Alt-Taste gedrückt halten und irgendwo klicken, legen Sie einen neuen Cursor an. Jeder Cursor akzeptiert dieselben Tastenbefehle zur gleichen Zeit. Das ist eine praktische Möglichkeit, um beispielsweise Standardtext in mehreren Zeilen gleichzeitig einzufügen. Eine anderer Weg Cursor hinzuzufügen: Halten Sie Strg+Alt gedrückt und kombinieren Sie das mit der Pfeiltaste nach oben oder unten. Das fügt die Cursor in den Zeilen über oder unter der aktuellen Zeile ein - was nützlich sein kann, wenn Sie mit Textspalten arbeiten.

Hier noch ein weiterer raffinierter Schachzug: Mit der Tastenkombination Strg+Shift+L fügen Sie einen Cursor an jeder Stelle eines markierten Textabschnitts ein. Indem Sie die Kombination Shift+Alt und den linken oder rechten Pfeil nutzen, können Sie zudem die Größe des Auswahlbereichs mehrerer Cursor steuern. Wenn Sie zu einem einzelnen Cursor zurückkehren wollen, hilft der Escape-Button.

5. Tabs in Fenster abtrennen

Schon als Visual Studio Code noch in den Kinderschuhen steckte, kam innerhalb der Community die Forderung nach der Möglichkeit auf, Registerkarten vom Hauptfenster zu separieren und in einem neuen Fenster zu öffnen. Im November 2023 hatte Microsoft schließlich ein Einsehen und stellte diese Funktion zur Verfügung.

Um sie zu nutzen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Registerkarte im Hauptfenster und wählen Sie anschließend "In neues Fenster verschieben". Um den Vorgang rückgängig zu machen, ziehen Sie die Registerkarte einfach im Drag-und-Drop-Verfahren zurück an ihren ursprünglichen Ort.

6. Vorschläge aus mehreren Dokumenten nutzen

VS Code kann Ihnen (für die meisten gängigen Dokumenttypen) wortbasierte Vorschläge machen. Standardmäßig funktioniert das jedoch nur für aktuell geöffnete Dokumente desselben Typs.

Bis jetzt. Denn mit einer kürzlich eingeführten Funktion können Sie Vorschläge aus sämtlichen derzeit geöffneten Dateien abrufen. Setzen Sie dazu die Konfigurationsoption editor.wordBasedSuggestionsMode auf allDocuments . Das ist vor allem praktisch, wenn Sie mit Dateien arbeiten, die Type Stubs für Ihre Anwendung enthalten, aber eben nicht die gleiche File Extension nutzen wie die Datei, mit der Sie gerade arbeiten.

7. Interne VS-Code-Prozesse einsehen

Was der Task Manager für Windows ist, ist der Process Explorer für Visual Studio Code. Dieser zeigt Ihnen eine Liste der internen Prozesse an, die derzeit in VS Code laufen. Für jeden einzelnen gibt der Process Explorer eine ID sowie die CPU- und Memory-Nutzung aus. Den Process Explorer öffnen Sie über das Hilfemenü von Visual Studio Code - oder Sie nutzen die Command Palette, um ihn aufzurufen.

Wenn Sie mit der rechten Maustaste einen spezifischen Prozess anklicken, können Sie Informationen einsehen, kopieren oder diesen beenden. Sortierbar ist die Ansicht innerhalb des Process Explorers nicht - der Prozess, der am meisten Speicher oder Rechenkraft beansprucht, wird dabei hervorgehoben.

8. Dateien als schreibgeschützt markieren

Manchmal ist es sinnvoll, dafür zu sorgen, dass Dateien im Workspace nicht versehentlich verändert werden können. Visual Studio Code bietet dazu die Möglichkeit, den aktiven Editor auf "read-only" zu stellen - oder in diesen Modus umzuschalten. Standardmäßig sind diesen Funktionen keine Tastenkombinationen zugewiesen - das können Sie aber jederzeit über die Command Palette nachholen.

9. Workflows mit Profiles managen

VS Code funktioniert mit einer beliebigen Anzahl verschiedener Programmiersprachen und Dateitypen. Allerdings kann es durchaus sein, dass ein Python-Projekt einen anderen Satz von Anpassungen erfordert als ein Java- oder C#-Projekt.

Zu diesem Zweck stellt VS Code Profile zur Verfügung. Sie ermöglichen es, sprachspezifische Modifikationen zusammenzufassen und abzuspeichern. Dazu können zum Beispiel Konfigurationen, Tastenkombinationen, User-Snippets und -Tasks sowie Extensions gehören. Ihre Profile können Sie zudem auch für Kollegen freigeben, um Workflows zu synchronisieren.

10. VS Code als portable App nutzen

Es gibt Szenarien, in denen es nützlich ist, Visual Studio Code in portabler Form zu nutzen - soll heißen über ein Wechsellaufwerk oder ein anderes Verzeichnis und ohne Installation. Dazu bietet VS Code den Portable Mode, der von den gepackten .zip - .tar - und .gz -Versionen der Anwendung unterstützt wird.

Dabei sollten Sie beachten, dass sämtliche Upgrades in einer portablen Kopie von VS Code manuell ausgeführt werden müssen, indem die Benutzerdaten vom alten ins neue Installationsverzeichnis kopiert werden. Bestehende VS-Code-Installationen in den Portable Mode zu migrieren, ist ebenfalls möglich - allerdings nur, wenn Sie dazu das Datenverzeichnis einer formal installierten Version in die portable Version kopieren. Eine installierte VS-Code-Instanz direkt in eine portable zu konvertieren, ist nicht möglich.

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation Infoworld.