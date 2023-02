Generative KI-Modelle wie ChatGPT sind in den Augen mancher so schockierend gut, dass sie dem Glauben erliegen, sie seien dem Menschen längst überlegen. Dabei fangen wir alle gerade erst an zu entdecken, was Generative AI leisten kann.

Allerdings gilt das auch für diejenigen unter uns, die entweder nichts Gutes im Sinn haben (beispielsweise kriminelle Hacker) oder es ganz gezielt darauf anlegen, ChatGPT und Co. an ihre Grenzen zu bringen, beziehungsweise den Bots gezielt falsche, moralisch bedenkliche oder beleidigende Informationen zu entlocken. Dieser Artikel beleuchtet zehn - mitunter beängstigende - Schattenseiten von Generative AI.

Wenn generative KI-Modelle wie DALL-E und ChatGPT etwas erschaffen, erstellen sie eigentlich nur neue Muster aus den Millionen von Beispielen in ihren Trainingssätzen. Das Ergebnis ist eine Copy-Paste-Synthese der Inhalte verschiedenster Quellen. Ein Mensch, der sich dieser Vorgehensweise bedient, macht sich des Plagiarismus schuldig.

Im Fall der Generative-AI-Tools sind die Quellen dabei manchmal klar erkennbar, andere Male aber so stark vermischt, dass das fast unmöglich ist. Was den KI-generierten Inhalten dabei in jedem Fall fehlt, ist die Einzigartigkeit. So toll ChatGPT, DALL-E und wie sie alle heißen auch scheinen mögen - sie sind nicht in der Lage, etwas wirklich Neues zu produzieren.

Here are reactions from four Princeton professors on ChatGPT in the classroom. The bottom line: none of us have found it to be good enough that we're concerned about students using it to cheat. https://t.co/LbvLqKm4fj