Seit Apple das iPad Pro offensiv als „Computer der vielleicht keiner ist“ bewirbt und es als Notebook-Ersatz präsentiert, muss sich das iOS-Betriebssystem ebenfalls mit Desktop-Systemen messen. Dass es hier eher mau abschneidet, liegt nach wie vor an den starken Restriktionen: Es gibt keinen Zugriff auf das Dateisystem, einen Finder suchen User ebenso vergebens wie die Möglichkeit, Daten zentral und ohne Cloud unabhängig von der App abzulegen.

Auch die Automatisierung verschiedener Tasks ist nicht vorgesehen. Dabei könnte gerade eine solche Funktion das lästige Wechseln zwischen Apps deutlich erleichtern und dem professionellen Anspruch des iPads zugute kommen. Die gute Nachricht ist: Es gibt eine App für das iPad, die genau das kann – nur eben nicht von Apple entwickelt. Aber da Apple den Hersteller übernommen hat, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis Workflow im Lieferumfang von iOS auftaucht. So erleichtert die App schon heute den Alltag:



Aufgaben mit Workflow automatisieren

Die inzwischen kostenlose App Workflow für iOS ist jedoch erste Wahl, wenn es darum geht, schnell Aufgaben im Stil der Software Automator auf dem Mac am iPad (Pro) oder auch dem iPhone zu automatisieren. Der Gewinner des Apple Design Awards 2015 erlaubt die einfache Erstellung verschiedener Tasks, die mit einem Klick ausgelöst werden können. Praktischerweise kann die App diese auch direkt auf dem Home-Screen oder sogar als Widget in der 2,99 Euro teuren App Launch Center Pro ablegen.

Gleichzeitig werden sie über den neuen Eintrag „Run Workflow“ auch ins Teilen-Menü von iOS eingebunden. Dadurch sind sämtliche Workflows wie „kleine Apps“ jederzeit zur Hand – und in allen Apps verfügbar, die einen einstellbaren Teilen-Dialog besitzen. Und damit Sie sich nicht erst umständlich in das Programm hereinfuchsen müssen, sorgt eine aktive Community für einen steten Nachschub an mehr oder minder nützlichen Automatismen, die Sie ganz einfach in die App laden können.