Das kann WiFi Analyzer: WLAN-fähige Router sind mittlerweile fast überall dort anzutreffen, wo ein Internet-Anschluss verlegt ist. Das Problem: Vor allem in dicht besiedelten Gebieten überlappen sich die verschiedenen Funkfrequenzen. Dadurch kann sich die Leistung verschlechtern, was sich negativ auf die WiFi-Bandbreite auswirken kann. Daher macht es durchaus Sinn, einen Scan durchzuführen und die jeweils beste Frequenz auszuwählen.

Hier hilft die Android-App WiFi Analyzer. Sie scannt das Spektrum, in dem moderne WiFi-Geräte funken und stellt die Kanalkurven dar. Werksseitig sind oft die Kanäle 3, 6 oder 9 voreingestellt. Das eigene WLAN auf einen weniger genutzten Kanal zu legen, kann durchaus die Leistung steigern. Es gilt: Die Spitze des eigenen WiFi-Signals sollte zwischen den anderen Spitzen liegen.

Nach der Installation und dem Start bietet WiFi Analyzer über "Ansicht" diverse Tools. Wenn Sie schnell und einfach zum Ziel kommen möchten: Über "Ansicht -> Kanalbewertung" erhalten Sie eine nach Sternen geordnete Bewertung der verfügbaren Kanäle. Empfohlen wird, am WLAN-Router den Kanal mit den meisten Sternchen zu wählen. In diesem Ratgeber erklären wir Ihnen, wie Sie den Kanal an einer Fritzbox auswählen.

Die App wurde zuletzt im Februar 2017 aktualisiert. Der Entwickler hat unter anderem die Anzahl der Übersetzungen und die die verwendete Datenbank erweitert.

Installation und Funktion: Wifi Analyzer kann kostenlos im Google Play Store heruntergeladen werden. Vorausgesetzt wird Android 2.3 oder höher. Die App finanziert sich durch die Einblendung von Werbung. Praktischerweise lassen sich Screenshots der Scans aufnehmen und abspeichern. Dafür verlangt die App die Berechtigung zum Lesen und Schreiben.

Fazit : WiFi Analyzer ist keine App, die man täglich nutzt. Dennoch ist sie spätestens dann hilfreich, wenn man sich auf die Fehlersuche macht oder von Anfang einen unbenutzten Kanal aufspüren möchte.

Auf einen Blick: WiFi Analyzer für Android

Name WiFi Analyzer Plattform Google Android Kategorie Netzwerk Preis Kostenlos Download Google Play Store Alternativen keine Ebenfalls erhältlich für kein anders System

(PC-Welt)