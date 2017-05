Wer heute weltweit nahtlos kommunizieren und kollaborieren möchte, wird in der Standardimplementierung der Microsoft-Applikationen Exchange, SharePoint und Skype for Business allein nicht die Antwort finden. Insbesondere dann nicht, wenn unterschiedlichste Rollen, technische Herausforderungen, Sicherheitsbedürfnisse und Datenschutz, sowie Kostenerwägungen eine Rolle spielen.

Das stellt CIOs und IT-Administratoren immer wieder vor Herausforderungen: Was tun, um VIP-User nicht wie Sachbearbeiter zu behandeln? Wie löst man das Dilemma, wenn Daten auch im Ausland das Land nicht verlassen dürfen? Wie gelingt die rechtssichere, auditierbare Archivierung? Wie ist es möglich, die Betriebskosten zu minimieren ohne auf Komfort zu verzichten? Ist es möglich, Public-, Private-Cloud- und On-Premise-Lösungen weltweit zu kombinieren und trotzdem nicht zig Provider zu beschäftigen?

Antworten auf diese Fragen geben Christof Koch, bei T-Systems verantwortlich für das Collaboration-Portfolio, und Peter Meyerhans, CIO bei Drees & Sommer, im interaktiven Workshop auf dem Sourcing Day am 31. Mai.

Best-Practice-Forum für Sourcing-Manager Auf dem Sourcing Day dreht sich das gesamte Programm darum, wie IT-Manager und Einkäufer erfolgreiche Sourcing-Strategien entwickeln und gemeinsam mit Partnern ausgestalten. In insgesamt neun Workshops gibt es Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen und neue Anregungen aufzunehmen. Markus Sontheimer, Chief Digital Officer bei DB Schenker, steuert in diesem Jahr die Opening Keynote bei.

Entscheidend, um die Vorteile einer hybrid-cloud-basierten Collaboration-Lösung tatsächlich nutzen zu können, ist für Koch im Vorfeld ein Fachkonzept inklusive einer Migrations- und Integrationslösung zu erstellen. So gelte es beispielsweise im ersten Schritt zu klären, ob und wie weit das Unternehmen schon Cloud ready ist. "Bei dieser Analyse klären wir beispielsweise, welche Applikationen sich wirklich in die Cloud auslagern lassen, und welche dieser Apps in die Public Cloud wandern können - Stichwort Sharepoint Apps -, und welche in eine Private Cloud ausgelagert werden können oder sogar müssen", führt der T-Systems-Manager aus.

Häufig zeige sich in dieser ersten Projektphase, dass Unternehmen kein genaues Bild über ihre eigene Systemlandschaft haben. "Entsprechend wissen die Verantwortlichen dann nicht, welche Workloads wirklich in die Cloud gelegt werden können", bringt Koch das Problem auf den Punkt. In diesen Fällen hilft der IT-Dienstleister seinen Kunden mit einem Cloud Readyness Check.

Als weiterer Stolperstein entpuppen sich immer wieder die komplexen Lizenzmodelle rund um die betriebenen Microsoft-Lösungen. Sie erschweren es dem Anwender zu klären, ob er seine bestehenden Lizenzen in die Cloud mitnehmen kann oder nicht, und ob er optimal lizensiert ist.

Im Workshop auf dem Sourcing Day wird Koch auf all diese Aspekte gezielt eingehen, gemeinsam mit Drees & Sommer-CIO Peter Meyerhans praktische Lösungswege aufzeigen und eigene Erfahrungen aus der Umsetzung entsprechender Projekte beisteuern.

Die Diskutanten beim Roundtable

Beim Sourcing-Roundtable der COMPUTERWOCHE diskutierten (v.l.n.r.): Heinrich Vaske (IDG), Carl Mühlner (Damovo), Oliver Kömpf (Hays), Richard Küster (ISG), Christian Neuerburg (ADECCO), Marcus Bluhm (HPE), Dr. Jakob Rehäuser (Ardour) und Klaus Nötzold (SEPICON). Klaus Nötzold

Klaus Nötzold, Partner bei SEPICON: "Mit der Digitalisierung verhält es sich wie mit Wasser: Es fließt. Und wir werden dieses Wasser nicht stoppen können. Wir müssen vielmehr verstehen, wo das Wasser hinfließt und dann die nötigen Maßnahmen ergreifen und es auffangen." Carl Mühlner

Carl Mühlner, Geschäftsführer von Damovo: "Das Infragestellen der eigenen Prozesse, Produkte, ja des ganzen eigenen Geschäfts ist ein kulturelles Thema. Da geht es darum, die Veränderung zu den Menschen zu tragen. Und das funktioniert im Unternehmen dadurch, wieder positiv-emotional zu kommunizieren – und zwar jenseits von Konsolidierung und Effizienzsteigerung." Marcus Bluhm

Marcus Bluhm, Head of Infrastructure Services (ITO) Sales bei HP Enterprise Services: "Flexibilität kostet Geld. Durch eine Verschiebung des Risikos vom Kunden auf den Anbieter verschwindet ja das Risiko nicht, deswegen muss das auch entsprechend bewertet werden. Am Ende braucht es einen gesunden Mix zwischen dem Supplier, der technologische Möglichkeiten leveragen kann, und dem Kunden, der Flexibilität will, um auf sich ändernde Marktbedingungen reagieren zu können." Oliver Kömpf

Oliver Kömpf, Director Talent Solutions bei der Hays AG: "Zu oft sind die Kunden und ihre externen Partner noch in ihren Denkmustern gefangen. Daher ist es wichtig, diese Grenzen zu überwinden und bestimmte Dinge bewusst ganz anders zu machen oder anzugehen." Richard Küster

Richard Küster, Director Information Services Group (ISG): "Wenn man nur von außen agile Gurus reinholt, glaube ich nicht, dass das zum Erfolg führen kann. Da muss auch von innen heraus transformiert werden – und zwar, ohne zu katholisch zu sein und zu sagen: Genau so und nicht anders steht es in der Bibel!" Jakob Rehäuser

Dr. Jakob Rehäuser, Ardour Consulting Group: "Es wird agil entwickelt, es werden Scrum-Teams eingekauft, aber die Skills, die hinten dranhängen sind keine anderen. Das sind für mich auch Entwickler. Hier macht der Scrum-Master den Unterschied. Was hinten dranhängt ist Commodity." Christian Neuerburg

Christian Neuerburg, Manager Operations bei der DIS AG (ADECCO): "Gamification und User Experience sind essenziell. Die Dinge müssen einfach sein und Spaß machen. Und am Ende des Tages werden wir das auch bei unseren Kunden sehen. Spätestens dann, wenn die Generation Y an dieser Position angekommen ist." Blick auf die Runde

Eine engagierte Diskussion zum Thema IT-Sourcing-Strategie!

Koch schöpft dabei auch aus dem reichen Erfahrungsschatz, den T-Systems selbst bei der Digitalen Transformation im eigenen Hause sammeln konnte - sowohl aus technologischer als auch organisatorischer Perspektive. Denn der Anbieter treibt die Digitalisierung voran und muss gleichzeitig dieses Tempo bei der eigenen Transformation aufnehmen, um die Mitarbeiter auf die digitalen Reise mitzunehmen.

"Im Zuge der Digitalisierung wird Arbeit völlig neu organisiert. Wichtig wird es, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Schließlich sind die Menschen entscheidend, damit sich ein Unternehmen in die richtige Richtung bewegt", so Koch.

Seiner Ansicht nach werden sich die Formen der Zusammenarbeit verändern. "Damit werden auch neue Geschäftsmodelle entstehen, aber auch ein erhöhtes Maß an Automatisierung von Tätigkeiten, die heute noch von Menschen ausgeübt werden. Deshalb ist es unerlässlich, dass unsere Mitarbeiter ihre digitalen Kompetenzen ausbauen, denn sie sind maßgeblich für unseren zukünftigen Erfolg."

Unternehmen müssen deshalb Arbeitsumgebungen schaffen, die sich flexibel an die jeweiligen Bedingungen anpassen lassen. Standardisierte Technologien, die es erlauben, Mitarbeiter, Partner und Kunden miteinander zu vernetzen, sind dafür unerlässlich.

Teilnehmer des Sourcing Day können außerdem auf einem weiteren Workshop ein Thema beleuchten, das sich direkt an die Collaboration-Thematik anschließt: Bei einer Live-Demo erfahren sie, wie Container-as-a-Service - Plattformunabhängiges Application Deployment in der Praxis funktioniert.