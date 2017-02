Der Messenger-Dienst WhatsApp ist aus der digitalen Welt nicht mehr wegzudenken. Über eine Milliarde Menschen weltweit nutzen WhatsApp zum mobilen Nachrichtenaustausch auf ihrem Smartphone. In der Unternehmenswelt steckt WhatsApp dagegen noch in den Kinderschuhen. Es gibt auch datenschutzrechtliche Hürden, die übersprungen werden müssen, damit dieser Riese auch in Unternehmen laufen lernen kann.

News & Support per Messenger?

Schon heute bekommen viele Menschen ihre Nachrichten über Messenger-Dienste wie WhatsApp. Das könnte bedeuten, dass wir immer seltener nach Informationen auf Webseiten im Internet suchen, sondern uns häufiger mit Bots unterhalten, deren künstliche Intelligenz uns weiter hilft. Dies haben auch immer mehr Unternehmen erkannt, die in einem ersten Schritt weiter auf ihre Kunden zugehen und für sie einen Nachrichten- oder Support-Channel anbieten.

In einigen Firmen nutzen die Mitarbeiter Messenger-Dienste auch auf ihren Business-Smartphones. Dies bietet vor allem in multinationalen Unternehmen Vorteile. Über WhatsApp können zum Beispiel kostenlos Text- und Sprachnachrichten ausgetauscht werden. Auch Gruppenchat- und Videotelefonie-Funktionen sind vorhanden. Dabei fallen weltweite Roaming-Gebühren weg, weil nur eine gewisse Internet-Datengeschwindigkeit benötigt wird.

Handlungsbedarf bei Nutzung im Unternehmen

Es spricht viel dafür, dass sich Unternehmen selbst den Schuh anziehen und den Umgang mit WhatsApp in die Hand nehmen sollten. Denn, wer sich über eine mögliche Nutzung von WhatsApp im Unternehmen keine Gedanken macht, verschließt seine Augen eventuell auch vor rechtlichen Konsequenzen und Kostenfallen. Unternehmen müssen zum Beispiel gewährleisten, dass bestimmte Arten von Geschäftsunterlagen für einen Zeitraum von sechs, beziehungsweise zehn Jahren ordnungsgemäß gespeichert bleiben (§ 257 Abs. 1 HGB, § 147 Abs. 1 AO). WhatsApp bietet jedenfalls die Möglichkeit, Chats per E-Mail zu versenden. Außerdem müssen Nutzungsbedingungen und datenschutzrechtliche Hürden genommen werden.

Das sagen die Nutzungsbedingungen

In den Nutzungsbedingungen von WhatsApp steht, dass "irgendeine nicht-private Nutzung" ("es sei denn, dies wurde genehmigt") unzulässig ist. Teilweise wird diese Bestimmung in den AGB so verstanden, dass jede nicht persönliche Nutzung unzulässig sein soll ("involve any non-personal use"), die also nach Art und Umfang das Maß überschreitet, das zwischen Menschen üblich ist. Dies wird auch damit begründet, dass die Bestimmung auf einer Stufe mit "Massennachrichten…und dergleichen" steht. Tatsächlich sind in Deutschland schon WhatsApp-Konten gesperrt worden, weil sie durch zu viele Kontakte oder zu viele Nachrichten auffielen. Soweit ersichtlich, wurden aber noch keine Ansprüche gegen Unternehmen etwa aus dem Urheberrecht geltend gemacht (vgl. § 99 UrhG). (fm)