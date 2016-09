An der Cloud führt kein Weg vorbei. Betrachtet man zum Beispiel die Kosten für den Ausdruck und den Versand der monatlichen Lohnabrechnungen, wird schnell klar, warum analoge Prozesse keine Zukunft haben. Was, wenn stattdessen jeder Mitarbeiter selbst seine Gehaltsabrechnung digital abrufen könnte und die Daten und Services sicher in der Cloud liegen? So wäre die Abrechnung für den Mitarbeiter von überall und auf sämtlichen Devices verfügbar. Sind die Cloud-Dienste zudem bei einem externen Spezialisten für HR-Software gehostet, fallen keine internen Kosten für die IT-Infrastruktur an und der Betrieb kann sofort starten. Last but not least: Die Software ist immer auf dem aktuellen Stand, verfügt über die nötigen Sicherheitsupdates und kann schnell und unkompliziert eingeführt werden.

Professioneller Datenschutz in der Cloud

Jede Menge Vorteile also - doch ist die Cloud auch sicher genug? Immerhin geht es im HR-Bereich um Personendaten, die den hohen Sicherheitsanforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes unterliegen. Ist es also ratsam, Personalakten oder Lohn- und Gehaltsabrechnungen in der Cloud abzulegen? Ein Grundsatz im Umgang mit Personaldaten besteht darin, dass nur Berechtigte Zugriff auf diese Daten haben. In einer professionell gemanagten Cloud-Umgebung lässt sich durch ein umfassendes Rechte- und Rollenmanagement dezidiert festlegen und kontrollieren, wer welche Zugriffsrechte auf welche Daten hat.

Whitepaper: Der Nutzen des Chief Data Officers Der Chief Data Officer (CDO) wird immer öfter zu einer zentralen Führungkraft in Unternehmen auf der ganzen Welt. Der Grund ist die zunehmende Relevanz von Daten. Denn Daten sind überall und allgegenwärtig; sie untermauern jede Transaktion, jeden Betrieb und jegliche Interaktion innerhalb und außerhalb von Organisationen. Daten sind aber auf eine Infrastruktur angewiesen, sie müssen gespeichert, archiviert, analysiert und gesichert werden. Dafür braucht es den CDO. In dieser IBM-Studie wird die Rolle des CDO durchleuchtet und gezeigt, welche Vorteile Unternehmen konkret von ihm haben. Download

Kann man in der realen Welt mit großem Personalstand und Mitarbeiter-Fluktuation denn sicher sein, dass nur berechtigte Personen Zugang zu sensiblen Daten haben? Dabei müssen Unternehmen auch beachten, dass sie eine Gewährleistungspflicht für alle Datenschutzbestimmungen haben. Laut Bundesdatenschutzgesetz müssen sie personenbezogene Daten ausreichend schützen und alle dafür notwendigen, technischen und organisatorischen Maßnahmen treffen.

Ein professioneller Cloud-Dienstleister bietet die Einhaltung dieser Anforderungen meist bereits im Standard und wartet mit einer Vielzahl von Vorkehrungen auf, die oft über das gesetzliche Mindestmaß hinausgehen. So bieten alle großen Cloud-Provider ihren Kunden detaillierte Service Level Agreements (SLAs), die ein hohes Dienstleistungs- und Sicherheitslevel mit den geltenden Gesetzen in Einklang bringen. Ein weiterer Vorteil: Mehrfach redundante, abgesicherte, geografisch verteilte Backup-Systeme schützen auch im Katastrophenfall vor Datenverlust. Zur Einhaltung der gesetzlichen Löschfristen können darüber hinaus automatisierte HR-Softwarelösungen zum Einsatz kommen.

Ein Gesetz für alle

EU-weit gelten die gleichen Datenschutzregeln. Das bedeutet auch eine gestiegene Verantwortung und Haftung für alle, die persönliche Daten verarbeiten. "Recht auf Vergessen"

Wollen Nutzer ihre Daten nicht weiter verarbeitet sehen, werden diese gelöscht - vorausgesetzt, es spricht aus juristischer Sicht nichts dagegen. "Opt-in" statt "Opt-out"

Sollen persönliche Daten verabeitet werden, müssen Nutzer aktiv zustimmen (und nicht aktiv widersprechen wie bisher). Recht auf Transparenz

Nutzer haben ein Recht auf Transparenz - sie dürfen erfahren, welche Daten über sie gesammelt und wie diese verarbeitet werden. Zugang und Portabilität

Der Zugang zu den bei Dritten über einen selbst gespeicherten Daten soll einfacher möglich sein. Zudem ist die Dartenportabilität zu gewährleisten - also sicherzustellen, dass persönliche Informationen leichter von einem Dienstanbieter zu einem anderen übertragen werden können. Schnellere Meldung

Tritt ein Datenverlust auf, müssen Unternehmen und Organisationen im Regelfall binnen 24 Stunden, mindestens aber so schnell wie möglich ihrer behördlichen Meldepflicht nachkommen. Weniger Behördenchaos

Unternehmen müssen sich nur noch mit einer einzigen Aufsichtsbehörde auseinandersetzen - und zwar dort, wo sie ihren Hauptsitz haben. Grenzübergreifend

Privatanwender dürfen jeden Fall von Datenmissbrauch an ihre nationale Aufsichtsbehörde melden - selbst dann, wenn die betroffenen Daten im Ausland verarbeitet wurden. Erweiterter Geltungsbereich

Die EU-Richtlinie gilt auch für Unternehmen, die keinen Sitz in der EU haben, sobald sie Waren oder Dienstleistungen in der EU anbieten oder auch nur Online-Marktforschung unter EU-Bürgern betreiben. Höhere Bußgelder

Verstößt ein Unternehmen gegen die Datenschutzbestimmungen, droht ein Bußgeld in Höhe von bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes. Bürokratieabbau

Administrative Umstände wie Meldepflichten für Unternehmen, die persönliche Daten verarbeiten, entfallen. Erst ab 16

Die rechtswirksame Anmeldung bei Internetnetservices wie Facebook oder Instagr.am soll Jugendlichen im Regelfall erst ab 16 Jahren möglich sein - weil sie erst ab diesem Lebensalter eine gültige Einwilligung in die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten geben können. Nationale Gesetze sollen laut Datenschutzverordnung hier aber Ausnahmen möglich machen. Stärkung der nationalen Aufsichtsbehörden

Nationale Datenschutzbehörden werden in ihren Kompetenzen gestärkt, so dass sie die neuen EU-Regeln besser umsetzen können. Unter anderem dürfen sie einzelnen Unternehmen verbieten, Daten zu verarbeiten. können bestimmte Datenflüsse stoppen und Bußgelder gegen Unternehmen verhängen, die bis zu zwei Prozent der jeweiligen weltweiten Jahreseinkünfte betragen. Darüber hinaus dürfen sie Gerichtsverfahren in Datenschutzfragen anstrengen. <br /><br />(Quelle: Forrester Research)

Cloud ist nicht gleich Cloud

Doch nicht alle Cloud-Lösungen sind identisch: Entscheidend ist die Wahl des richtigen Cloud-Anbieters und -Modells. Ein Anhaltspunkt ist zum Beispiel die Sicherheitszertifizierung nach ISO 27001, die die Einhaltung von grundlegenden IT-Sicherheitsstandards garantiert. Gegebenenfalls empfiehlt es sich, einen Security-Audit durchzuführen. (fm)