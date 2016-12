Die Europäische Richtlinie 204/55/EU vom 16. April 2014 über die elektronische Rechnungsstellung (e-Invoicing) bei öffentlichen Aufträgen schreibt den Empfang und die Weiterleitung von elektronischen Rechnungen verbindlich vor. Für öffentliche Auftraggeber müssen die europäischen Vorgaben bis voraussichtlich November 2018 auf Bundesebene und bis November 2019 auf Länder- und kommunaler Ebene umgesetzt werden.

Im Juli verabschiedete das Bundeskabinett einen entsprechenden Gesetzesentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie. Ziel des Gesetzes ist, die elektronische Rechnungstellung zu erleichtern, die Kosten für Ihre Nutzer zu minimieren und das Aufkommen elektronischer Rechnungen insgesamt zu vergrößern.

Was genau ist eine E-Rechnung?

Aus technischer Sicht ist der Begriff der elektronischen Rechnung nicht eindeutig. Im allgemeinen Sprachgebrauch werden sowohl rein bildhafte Darstellungen als auch ausschließlich strukturierte Datenformate als E-Rechnung bezeichnet. Die Europäische Richtlinie 204/55/EU definiert den Begriff elektronische Rechnung als Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird, das ihre automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht.

Das bedeutet im Umkehrschluss: Eine Bilddatei, ein reines PDF ohne strukturierte Daten oder eine eingescannte Papierrechnung sind keine elektronischen Rechnung im Sinne der EU-Richtlinie. Hybride Formate sind ausdrücklich erlaubt, sofern ein Teil der Rechnung den rechtlichen Vorgaben entspricht. Rechtlich zulässig sind daher Rechnungsformate, die ausschließlich aus strukturierten Daten bestehen sowie Rechnungsformate, die sowohl aus einem strukturierten Format als auch aus einer Bilddatei bestehen.

Gängige Rechnungsformate

Strukturierte Datenformate: EDI, XMLUnstrukturierte Datenformate: Rechnungen im .tif-, .jpg- oder .pdf-Format (rein bildhaft)

Hybride Datenformate: ZUGFeRD, PDF/A

Übertragungs- und Empfangswege: E-Mail, DE-Mail, E-Post, Computer-Fax, Fax-Server oder Web-Download

Gesetze und Richtlinien

Das Gesetz zur Umsetzung der EU-Richtlinie betrifft bisher ausschließlich Stellen des Bundes, einschließlich der dem Bund zuzurechnenden Sektorenauftraggeber und Konzessionsgeber. Für die von der Richtlinie betroffenen Landes- beziehungsweise Kommunalstellen muss eine ergänzende Gesetzgebung durch die Länder erlassen werden. Dies schließt auch die auf Landes- und Kommunalebene angesiedelten Sektorenauftraggeber und Konzessionsgeber ein, beispielsweise

privatisierte Einrichtungen der Energieversorgung,

Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie

Einrichtungen der sonstigen Daseinsvorsorge.

Noch ist unklar, welche Voraussetzungen für die Rechnungsannahme im Sinne der EU-Richtlinie zu erfüllen sind. Spätestens zum 27. Mai 2017 wird das europäische Normungsgremium CEN diese Voraussetzungen vorlegen. Darauf aufbauend wird es laut Bundesministerium des Innern (BMI) eine Rechtsverordnung geben, die weitere Details in Bezug auf die elektronische Rechnungsstellung, das Rechnungsdatenmodell sowie die Verbindlichkeit der elektronischen Form regeln soll.

Mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 hat der deutsche Gesetzgeber bereits grundlegende Hindernisse für den elektronischen Rechnungsaustausch beseitigt. In § 14 UStG wurden die Regelungen zur Ausstellung von Rechnungen neu gefasst und deutliche Vereinfachungen im Hinblick auf die elektronische Rechnungsstellung getroffen. So wurde beispielsweise die Signaturpflicht abgeschafft. Seither sind Papier- und elektronische Rechnungen umsatzsteuerrechtlich gleich zu behandeln. Relevante Gesetze und Verwaltungsanweisungen:

Abgabenordnung (AO)

BMF-Schreiben IV D 2 - S 7287-a/09/10004 vom 2. Juli 2012

BMF-Schreiben IV A 4 - S 0316/12/10001 vom 14. September 2012

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)

EDI-Empfehlung der Europäischen Kommission 94/820/EG vom 19. Oktober 1994

Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff (BMF-Schreiben IV A 4 - S 0316/13/10003 vom 14. November 2014 (GoBD))

Handelsgesetzbuch (HGB)

Umsatzsteueranwendungserlass (UStAE)

Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV)

Umsatzsteuergesetz (UStG)

Zivilprozessordnung (ZPO)

Anforderungen an elektronische Rechnungen

In § 14 UStG ist definiert, welche Bedingungen an eine elektronisch übermittelte Rechnung gestellt werden, damit die Voraussetzungen zum Vorsteuerabzug erfüllt sind:

Für eine elektronische Rechnung gelten dieselben Pflichtangaben wie für eine Rechnung in Papierform (UStG §14 Abs. 4).

Der Rechnungsempfänger muss damit einverstanden sein, die Rechnung in elektronischer Form zu erhalten (UStG §14 Abs. 1). Diese Zustimmung ist an keine besondere Form gebunden. Sie kann durch eine Rahmenvereinbarung festgehalten werden, zum Beispiel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Zustimmung kann jedoch auch stillschweigend erfolgen oder noch nachträglich erklärt werden.

Die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhaltes und die Lesbarkeit der Rechnung müssen durch innerbetriebliche Kontrollverfahren, die einen verlässlichen Prüfpfad zwischen Rechnung und Leistung schaffen können, gewährleistet sein (UStG §14 Abs. 1). Dies kann auch mittels qualifizierter elektronischer Signatur oder elektronischem Datenaustausch erfolgen (UStG §14 Abs. 3).

Unabhängig vom gewählten Verfahren müssen elektronische Rechnungen revisionssicher und elektronisch archiviert werden.

Die Aufbewahrungsfrist beträgt zehn Jahre (UStG §14b).

Weitere Anforderungen für die E-Rechnung werden bis Mitte 2017 auf Grundlage der EU-Norm vorliegen. Spannend ist beispielsweise, ob das elektronische Datenformat ein reines Datenformat ohne Sichtformat sein wird oder eine Kombination aus einem strukturierten Format und einer Bilddatei.

Wer profitiert von E-Rechnungen?

Von der Umstellung auf die E-Rechnung profitieren sowohl der Rechnungssteller als auch der Rechnungsempfänger hinsichtlich Kosteneinsparungen, Effizienz und Transparenz. Der Rechnungssteller spart zunächst Papier-, Druck- und Versandkosten. Durch die schnellere Bearbeitungszeit beim Empfänger werden die Rechnungen zudem in der Regel schneller bezahlt.

Weitere Einsparungen ergeben sich, wenn interne Prozesse und Archivierung ebenfalls digitalisiert werden. Beim Rechnungsempfänger erhöht sich vor allem die Verarbeitungseffizienz: Eingehende Rechnungen können digital bearbeitet und archiviert werden.

Einigen sich zwei Unternehmen darauf, Rechnungen elektronisch auszutauschen, lassen sich die Rechnungsdaten in das entsprechende ERP-System des Empfängers übernehmen, prüfen und zum Beispiel mittels Abgleich mit den Bestelldaten automatisch freigeben (siehe Abb. 1).

Weitere Einsparungspotentiale lassen sich bei der direkten Gegenüberstellung von elektronischer und papierhafter Rechnung erkennen. Im Vergleich zum elektronischen Rechnungsaustausch ist die papiergebundene Variante etwa zehnmal so teuer. Sie ist wesentlich zeitaufwendiger in der Bearbeitung und führt zu längeren Laufzeiten bis zur Zahlung, was zu möglichem Skontoverlust oder Mahngebühren führen kann.

Laut einer Studie der Helsinki-Aalto University School of Business verringert sich die Umlaufzeit vom Rechnungseingang bis zur Zahlung mit Hilfe der elektronischen Rechnungsbearbeitung im Durchschnitt um zwei Tage. Gleichzeitig verbessert sich auch die Transparenz, da die Kontrolle der eingebundenen Arbeitsprozesse deutlich vereinfacht wird.

Ein weiterer Vorteil: Medienbrüche zwischen Papier sowie IT-System entfallen und die Rechnungskontrolle lässt sich besser in die Prozesse des Rechnungswesens integrieren. Das BMI errechnete, dass die Bearbeitung einer Papierrechnung durchschnittlich 27 Minuten dauert. Der elektronische Austausch von PDF-Rechnungen, die mit "Kopfdaten" für die teilautomatische Bearbeitung versehen sind (PDF/A), senkt den Aufwand auf rund fünf Minuten.

So profitiert der Rechnungssteller:

Einsparung der Kosten für Papier und Porto sowie der Archivierungskosten für Papierrechnungen

Schnellere Übermittlung der Rechnungsdokumente

Manuelle zeit- und fehleranfällige Arbeitsschritte werden minimiert

Beschleunigter Zahlungseingang; dadurch Verbesserung der Liquidität

Einfachere Bearbeitung und Integration in elektronische Workflows

Schnelleres und einfacheres Auffinden abgelegter Rechnungen

So profitiert der Rechnungsempfänger:

Einsparung der Kosten für Papier durch Wegfall von Kopien für Mehrfachablage

Schnellere Übermittlung der Rechnungsdokumente

Kürzerer Rechnungsdurchlauf durch beschleunigten Freigabeprozess

Kein Skontoverlust, keine Mahngebühren

Zeit- und Kostenersparnis durch automatisierte Prozesse (Workflow, insbesondere Rechnungserfassung & automatischer Abgleich mit Bestellwesen)

Transparenz über den gesamten Verarbeitungsprozess; Rechnungen jederzeit wiederauffindbar

Keine Erfassungsfehler und Korrekturschleifen

Wegfall von Archivierungskosten für Papierrechnungen

Schnelleres und einfacheres Auffinden abgelegter Rechnungen

Der Umstieg von analog auf digital

Für den Empfang und die Weiterverarbeitung einer elektronischen Rechnung benötigen Unternehmen und Behörden einen elektronischen Rechnungseingang, einen digitalen Rechnungsworkflow und ein (revisionssicheres) digitales Archiv. Allein für den Rechnungseingang gibt es zahlreiche Alternativen, die unter Berücksichtigung der Organisationsstruktur, der bereits vorhandenen IT-Systeme sowie der Anzahl der eingehenden Rechnungen betrachtet werden sollten.

Empfehlenswert ist es, ein internes Projekt aufzusetzen, in dem zunächst analysiert wird, welche Mengen und Arten von Rechnungen eingehen und wie die Kunden- und Lieferantenanforderungen sind. Daraus lässt sich schließen, welche Methode die passende ist. Wichtig ist, dass bei dieser Lösungsfindung sowohl Rechnungswesen als auch Einkauf und idealerweise auch die IT-Abteilung beteiligt sind. Nur so lässt sich sicherstellen, dass durch die Umstellung auf die E-Rechnung auch die Chance zur Optimierung und Digitalisierung der vor- und nachgelagerten Prozesse genutzt wird. Erst durch die Schaffung durchgängiger automatisierter Prozesse lassen sich alle Vorteile des E-Invoicing ausschöpfen.

Die EU-Richtlinie und der Gesetzesentwurf des BMI betreffen zunächst nur die öffentliche Hand, einschließlich der Sektoren- und Konzessionsgeber. Da diese Stellen aber ab 2018 beziehungsweise 2019 nur noch unter den oben genannten Voraussetzungen verpflichtet sind, E-Rechnungen anzunehmen, sind von der Vorschrift automatisch auch sämtliche Lieferanten der öffentlichen Hand betroffen. Diese sollten prüfen, inwiefern sie ihre bisherige E-Rechnungsstellung anpassen müssen.

Auch wenn die Details zur Umsetzung der EU-Richtlinie noch nicht geklärt sind, wäre es nicht ratsam, bis zu deren Veröffentlichung untätig zu sein. Denn unabhängig davon, wie die EU-Norm letztlich aussehen wird, können bereits jetzt wichtige Meilensteine für den Umstieg auf die E-Rechnung gesetzt werden. Anpassungen auf die letztlich gültige Norm sind anschließend einfacher und schneller umzusetzen, als ein komplettes E-Rechnungsprojekt in der dann noch verbleibenden Umstellungszeit.