Markus Unkhoff ist gelernter Schreiner, der sich zum Kaufmann für Bürokommunikation umschulen ließ und anschließend ein Studium zum Online Marketing Manager absolvierte. Andreas Schmid ist Deutschlands jüngster Malermeister, zertifizierter Brand- und Wasserschadensanierer sowie ehemals Geschäftsführer im elterlichen Sanierungsbetrieb. Unkhoff und Schmid arbeiteten bereits in einigen früheren Projekten zusammen und haben noch etwas gemeinsam: Sie sind die Gründer des Startups Schadenengel, eines Unternehmens, das ein bundesweites Handwerker-Netzwerk etabliert hat.

Not macht erfinderisch

Als es bei Markus Unkhoff zu einem Rohrbruch kam, war er auf sich allein gestellt. Weder seine Versicherung noch ein Notdienst konnten ihm adäquate Hilfe bieten. Ihm wurde klar, dass auch viele andere Haushalte im Schadensfall nicht die schnelle Hilfe bekommen würde, die sie benötigen. Unkhoff und Schmid entwickelten deshalb erste Ideen zur Schaffung eines unabhängigen Dienstleisters für Versicherungsschäden inklusive Soforthilfe.

Schnell zeigte sich aber, dass Fachpersonal nur schwer zu finden ist. Und auch die Finanzierung des Startups wollte durchdacht sein. Bootstrapping, eine Finanzierungsart, bei der sich das Unternehmen unabhängig und ohne Fremdkapital trägt, stellte das größte Problem dar, denn bei den Versicherungen kommt es immer wieder zu verzögerten Zahlungen. Nach der ersten Testphase des Projekts im Raum Köln zeichnete sich aber ab, dass das Konzept ankam. Auch die Finanzierung konnte durch einen professionellen Vorfinanzierer geregelt werden.

Seit der Firmengründung im Januar 2014 bauen Unkhoff und Schmid die Schadenengel Gebäudemanagement GmbH immer weiter aus. Bereits 2015 wurde das Serviceangebot vom Raum Köln auf Nordrhein-Westfalen ausgeweitet. Seit 2016 verfügt das Kölner Unternehmen mit mehr als 900 Handwerksbetrieben über ein bundesweites Netzwerk für schnelle und professionelle Soforthilfe rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr. Für den Versicherten entstehen in der Regel keine Kosten, denn die Schadensabwicklung bei Versicherungsschäden erfolgt direkt mit der Versicherung.

Digitalisierung statt Papierkram

Als zentrale Anlaufstelle im Falle von Gebäudeschäden galt bislang allein der 24/7-Notdienst. Von hier aus wurden alle erforderlichen Maßnahmen zur Soforthilfe, Instandsetzung und Abwicklung mit den Versicherungen koordiniert. Doch die Firma Schadenengel, die sich als Spezialist für Gebäudeschäden positioniert, geht noch einen Schritt weiter und setzt auf volle Digitalisierung. Mit der Integration des Instant-Messaging-Dienstes WhatsApp in den Handwerker-Notdienst werden auch die modernen Kommunikationstechnologien ausgenutzt. Dies spart vor allem Zeit, denn Bilder, Videos und Textnachrichten können schnell und in guter Qualität übermittelt werden. Das mobile Schadensmanagement erhöht somit die Effizienz des Unternehmens in allen erforderlichen Abwicklungsprozessen und kann bereits vor der Ersteinschätzung des Schadensbildes wertvolle Zeit und Ressourcen einsparen. Dank des direkten Feedbacks über den Messenger-Dienst weiß der Kunde umgehend, wann der Handwerker vor Ort sein wird und wie es in allen Belangen weitergeht.

Zufriedenheit zahlt sich aus

Nach gut drei Jahren als führender Handwerker-Notdienst zählt das Startup mehr als 6000 Kunden. Der Umsatz der Schadenengel lag 2016 bereits im siebenstelligen Bereich und soll auch in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Ebenso wie die Zahl der Mitarbeiter, die 2017 von elf auf 18 aufgestockt wird.

IT-Profis und Gründer brauchen CFO-Skills für Projekte

IT-Profis müssen auch ein bisschen CFO oder Controller sein. Zumindest sollten Grunddkenntnisse in Betriebswirtschaftslehre (BWL) zum Rüstzeug eines jeden CIO oder IT-Projektverantwortlichen gehören, wenn mit CFO und Controlling über den Nutzen eines Projekts sowie das Budget verhandelt wird. Gleiches gilt für Gründer und Startups, die zur Finanzierung einer Geschäftsidee Geld von einer Bank benötigen. Hier erklären wir die die wichtigsten Termini im Finanzwesen. ABC Analyse

Verfahren, um betriebliche Vorgänge zu analysieren und ihre Wichtigkeit in eine Reihenfolge zu bringen. Balanced Scorecard

Ein Konzept, dass ausgehend von einer Unternehmensvision Ziele, Kennziffern und Maßnahmen verdichtet. Neben der finanzwirtschaftlichen Perspektive (wie Umsatz, Gewinn, Eigenkapitalrendite) werden im Balanced-Scorecard-Ansatz Kunden, Prozesse und Mitarbeiter erfasst. Es werden Zusammenhänge hergestellt und mit Zielen und Kennzahlen beschrieben. Der Ansatz verspricht eine bessere Umsetzung der Strategie in die betriebliche Praxis. Break even

Eine Analyse, die versucht die Gewinnschwelle zu ermitteln. Dabei wird das Umsatzvolumen ermittelt, bei dessen Überschreitung Geld verdient wird. Cashflow

Der Cashflow stellt den finanziellen Überschuss einer Periode dar. Meist wird er wie folgt berechnet: Jahresüberschuss + Abschreibungen + Veränderungen der langfristigen Rückstellungen = Cashflow. Deckungsbeitrag

Auch Bruttogewinn genannt, ist der Deckungsbeitrag die Differenz zwischen erzielten Erlösen und den variablen Kosten. Der Deckungsbeitrag stellt fest, in welchem Umfang ein Produkt zur Deckung der fixen Kosten, also zum Betriebserfolg beiträgt. EBIT

EBIT bedeutet bereinigter Gewinn. Abkürzung für „Earnings before Interest and Taxes”. Es werden einmalige Aufwendungen ebenso ignoriert wie Zinsen und Steuern, weil alle diese Positionen nicht durch die eigentliche betriebliche Tätigkeit entstanden sind. Finanzplan

Der Finanzplan berücksichtigt als dynamische Rechnung alle künftigen Ein- und Auszahlungen üblicherweise auf einen Zeitraum der nächsten zwölf Monate. Instrument zur Kontrolle und Steuerung der Zahlungsmittel. Forecast

Der Forecast ist eine Hochrechnung von Ergebnispositionen im laufenden Geschäftsjahr. Dabei wird von den Ergebnissen der zurückliegenden Monate ausgegangen, die – abgeglichen mit aktuellen Informationen – für das übrige Geschäftsjahr fortgeschrieben werden. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Instrument zur Information externer Personen und Institutionen. Er ist nach dem Handelsgesetzbuch und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zum Ende jedes Geschäftsjahres aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Return on Investment

Der RoI berschreibt die Verzinsung des eingesetzten Kapitals. Eine Kennzahl, die das erzielte (operative) Ergebnis ins Verhältnis zum dafür eingesetzten Kapital (Investition) setzt. Der RoI kann auch durch Multiplikation der beiden Kennzahlen Umsatzrentabilität (EBIT/Umsatz) und Kapitalumschlaghäufigkeit (Umsatz/Gesamtkapital) berechnet werden. Variable Kosten

Variable Kosten fallen nur an, wenn produziert wird. So braucht man bei der Produktion von Apfelkompott Äpfel. Ruht die Produktion, braucht man keine Äpfel. Die Äpfel stellen variable Kosten dar. Die Maschinen verursachen Kosten (zum Beispiel Abschreibung, Finanzierung) unabhängig davon, ob Apfelkompott produziert wird. Dies bezeichnet man als Fixkosten.

Das noch junge Unternehmen wurde inzwischen mit dem "eKomi-Siegel" für herausragenden Kundenservice ausgezeichnet und gehörte 2015 zu den Besten in der Kategorie "Internet Service" des Innovationspreis-IT. Bereits 2014 schaffte es Schadenengel bei dem Gründerwettbewerb der "Wirtschaftswoche" unter die besten 35 Neugründungen.

Für Unkhoff und Schmid ist die Unternehmensgründung und die Etablierung des bundesweiten Handwerker-Netzwerks bereits jetzt ein voller Erfolg. Sie helfen mit Schadenengel vollumfänglich im Falle eines Gebäudeschadens - kostenlos vom Handwerker-Notdienst bis zur kompletten Schadensregulierung. Aktuell führen die Kölner Unternehmensgründer Gespräche mit potenziellen Investoren, um weiterwachsen zu können. (pg)