Quantencomputer können besonders komplexe Aufgaben erheblich schneller lösen als klassische Supercomputer. Der Volkswagen-Konzern erhofft sich von der Technologie Fortschritte in zukunftsträchtigen Feldern wie autonomes Fahren, Robotic Enterprise (KI-gestützte Prozesssteuerung), vernetzte Fertigung oder intelligente Mobilitätslösungen. Auf der CeBIT gab der Automobilbauer eine strategische Zusammenarbeit mit dem kanadischen Quantencomputer-Anbieter D-Wave Systems bekannt.

"Wir leisten digitale Pionierarbeit", erklärte Volkswagen-CIO Martin Hofmann in Hannover. "Quantencomputer-Technologie kann uns enorme Fortschritte in allen wichtigen IT-Zukunftsthemen bringen. Dafür schaffen wir die Voraussetzung und lernen, die Stärken eines Quantencomputers sinnvoll zu nutzen." Die Kooperation mit D-Wave sei ein Meilenstein auf dem Weg in die digitale Zukunft des Volkswagen-Konzerns.

Ein erstes gemeinsames Forschungsprojekt dreht sich um die Verkehrsflussoptimierung in der chinesischen Metropole Beijing. Data Scientists und KI-Spezialisten von Volkswagen haben dafür einen Algorithmus entwickelt, der die Fahrzeit öffentlicher Taxis in der Stadt optimieren soll. Die darauf basierenden Anwendungen laufen einem Quantencomputer von D-Wave-Systems.

Volkswagen geht es in dem Projekt zunächst vor allem um den Aufbau von Fachwissen. IT-Experten erproben Applikationen und Algorithmen, die das große Rechenpotenzial von Quantencomputern optimal nutzen sollen. Die Wolfsburger wollen dazu auch intensiver mit Universitäten und wissenschaftlichen Instituten zusammenarbeiten.