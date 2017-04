Neues AVM Fritzbox-Modell schafft über 1 GBit/s

Auf der CeBIT 2017 hat AVM seine neuen Top-Modelle, die Fritzbox 7590 und die 6590 Cable präsentiert. Während die 7590 Supervectoring 35b unterstützt und damit auf Geschwindigkeiten von bis zu 300 MBit/s kommt, liefert die 6590 Cable gar bis zu 1,7 GBit/s über das TV-Kabel. Mehr Infos finden Sie im Video.

Channel meets Cloud 2017 - alle Highlights

Wie schaffen Systemhäuser den Wandel zum Service Provider? So lautete das zentrale Thema bei "Channel meets Cloud" Mitte Februar in München. Die Skalierung, Automatisierung und das Management von Prozessen ist dabei eines der Schlüsselelemente. Wie das funktioniert, konnten die Teilnehmer in zahlreichen Workshops und Best Practice Vorträgen erfahren.

Windows Server 2016 mit grafischer Oberfläche einrichten

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie Windows Server 2016 zusammen mit einer grafischen Oberfläche zur Verwaltung des Systems installieren wollen.

Samsung Dex Docking Station im Hands-on

Die Docking-Station Dex macht das Samsung Galaxy S8 und S8+ zum Desktop-PC. Wir haben ausprobiert, wie das funktioniert.

Zum Beitrag "Samsung Dex macht Galaxy S8 zum PC"

