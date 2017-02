Management-Reports mit Excel 2016 - Steuerelemente

In Excel sind Steuerelemente aus den Gruppen der Formularsteuerelemente und der ActiveX-Steuerelemente vorhanden. In diesem Video erfahren Sie, welche Steuerelemente ohne VBA-Code funktionieren und wie Sie diese erstellen.

Microsoft Dynamics CRM - erste Schritte

In diesem Video sehen Sie, wie die Navigation in CRM funktioniert, wo die Menüpunkte sind und wie Sie Benutzereinstellungen anpassen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die integrierten Beispieldaten in ein leeres CRM-System einspielen. So erhalten Sie ein umfangreiches Set an Testdaten.

Microsoft Dynamics CRM - Formulare anpassen und kopieren

Für Formulare steht in CRM ein integrierter Formulardesigner zur Verfügung. In diesem Video erfahren Sie zudem, welches Konzept sich hinter dem Anlegen mehrerer Formulare für eine Entität verbirgt und welchen Nutzen es haben kann, für eine Entität mehr als ein Formular zu haben.

Wie Philips elektrische Zahnbürsten und MRT-Geräte ins Internet der Dinge bringt

Der niederländische Elektronikkonzern Philips nutzt IoT, um sich von einem geräteorientierten Hersteller zu einem Anbieter von Gesundheitstechnologie zu wandeln.

Filter in Crystal Reports verwenden

In Berichten kommen selten alle Datensätze aus der zur Verfügung stehenden Datenquelle zum Einsatz. Schon aus Performance-Gründen empfiehlt es sich Filter einzusetzen, damit nur relevante Daten für den Berichten ausgewertet werden. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mit Filtern die Datensatzauswahl einschränken.

Alle COMPUTERWOCHE-Videos können Sie hier ansehen.

Die kompletten Tutorials finden Sie bei video2brain.

Abonnieren Sie auch unseren Youtube-Kanal.