Qbo You-Rista von Tchibo im Test

Der Trend, Geräte ins Internet der Dinge zu bringen, trägt oft seltsame Blüten, seien es smarte Wasserkocher, vernetzte Haarbürsten oder - in diesem Fall - der WLAN-Kaffeeautomat Qbo You-Rista. Wir haben uns die Kapselmaschine mit App-Bedienung genauer angeschaut.

Panasonic baut dünnsten Akku der Welt

Von Panasonic gibt es jetzt einen Akku zu bestaunen, der nur 0,45mm dick und zudem biegbar ist. Damit steht dem Einsatz in flexiblen Geräten oder biegbaren Displays nichts im Weg. Einzig die Kapazität ist bislang nicht so hoch. In Massenproduktion soll der Akku 2018 gehen.

Befördert werden

Wenn Sie das Gespräch für eine Beförderung suchen, haben Sie die Wahl zwischen zwei Ansätzen: Der eine setzt dem Chef die Pistole auf die Brust, der andere - wo Sie möglicherweise besser abschneiden - zeigt Sie als Partner und nicht als Gegenspieler.

Die Apple Watch einrichten

Die Apple Watch Series 1 und Series 2 bringen jeweils das Betriebssystem watchOS 3 mit. Die Erstinstallation und Erstkonfiguration sollte einfach gelingen. Notwendig sind dafür nur ein iPhone und ein aktuelles iOS.

SharePoint Online - Elemente einer Website kennenlernen

Auf jeder SharePoint-Website befinden sich unterschiedliche Elemente. In diesem Video lernen Sie, welche grundlegenden Navigations- und Befehlselemente Ihnen zur Verfügung stehen.

macOS Sierra - iCloud Drive richtig einsetzen

Mit iCloud Drive können Sie von überall auf Ihre Dateien zugreifen. Wie das funktioniert, erfahren Sie in diesem Video.

