PowerPoint 2016 - Tabellen optisch ansprechend aufbereiten

Tabellen sind für den Betrachter oft eine Herausforderung. Doch das muss nicht sein. In diesem Video erfahren Sie, wie die Optik einer Tabelle aufbereitet sein kann, so dass Sie die Besucher in den Bann zieht.

Aufbau eines vSphere-Netzwerks in der Übersicht

Trainer Thomas Joos vermittelt Ihnen, wie die grundlegenden Einstellungen sein müssen, damit Sie Ihr vSphere-Netzwerk und seine Verbindung zum physischen Netzwerk aufbauen können.

PowerPoint 2016 - die besten Folien-Übergänge

Weniger ist manchmal mehr - diese Maxime trifft auch bei den Übergängen der Folien einer Präsentation zu. Ein treffend gewählter Übergang kann eine Präsentation bereichern. Einige auch im Unternehmensumfeld gut einsetzbare Möglichkeiten lernen Sie in diesem Video kennen.

