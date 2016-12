BMW i8 - Hybrid-Sportflitzer im Test

Mit 250 km/h Spitzengeschwindigkeit, 4,5 Sekunden von 0 auf 100, Flügeltüren und einer Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor bietet der BMW i8 hohen Spaßfaktor. Zudem sind die BMW-typischen Internetfunktionen von Connected Drive an Bord.

Ferngesteuert einparken mit dem BMW 740i

Einige aktuellere BMW-Modelle haben als Extraausstattung den Parkassistent Plus. Damit kann der Fahrer ohne am Steuer zu sitzen den Wagen parken. Diese praktische Funktion macht jedoch nicht bei allen Parklücken Sinn. In diesem Video gehen wir Einsatzszenarien auf den Grund.

OneNote - Aufbau eines Notizbuchs verstehen

In diesem Video lernen Sie, wie Sie ein Notizbuch übersichtlich gestalten. Dabei hilft der Einsatz von Abschnitten, Abschnittsgruppen, Seiten und Unterseiten.

Alle OneNote-Apps in der Übersicht

OneNote ist nicht nur Teil des Office-Pakets. Es gibt auch Apps für nahezu jedes gängige Betriebssystem wie Windows 8/10, iOS, Android und viele mehr.

Office 2016 für Mac - Animationen in Powerpoint

Pfad- oder Diagrammanimationen bringen zusätzlichen Schwung in Ihre Präsentationen. In diesem Video sehen Sie, wie leicht das zu bewerkstelligen ist.

Alle COMPUTERWOCHE-Videos können Sie hier ansehen.

Die kompletten Tutorials finden Sie bei video2brain.

Abonnieren Sie auch unseren Youtube-Kanal.